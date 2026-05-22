Tate McRae: Ετοιμάζει ήδη το νέο της άλμπουμ που υπόσχεται να την απογειώσει

Η Tate McRae φαίνεται πως ετοιμάζει ήδη το επόμενο μεγάλο βήμα στην καριέρα της, με τον παραγωγό και frontman των OneRepublic, Ryan Tedder

Η Tate McRae βρίσκεται ήδη σε τροχιά για το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο της καριέρας της, με τις πληροφορίες που έρχονται από τον στενό της συνεργάτη Ryan Tedder να επιβεβαιώνουν ότι η νεαρή pop star εργάζεται εντατικά πάνω σε νέο δίσκο, ο οποίος αναμένεται να ανεβάσει ακόμη περισσότερο τον πήχη της μουσικής της πορείας.

Ο Ryan Tedder, frontman των OneRepublic και καταξιωμένος παραγωγός και τραγουδοποιός, αποκάλυψε σε συνέντευξή του στο iHeartRadio Canada ότι η Tate McRae ήδη αναπτύσσει ένα νέο μουσικό project με πολύ μεγαλύτερες φιλοδοξίες. Όπως τόνισε, η καλλιτέχνιδα δείχνει ικανή να περάσει στο επόμενο επίπεδο της καριέρας της, με στόχο πλέον τις μεγάλες σκηνές και τις συναυλίες σε στάδια.

Olivia Rodrigo: Το «The Cure» κυκλοφόρησε και η pop star μιλά για το πιο προσωπικό της τραγούδι

Ο ίδιος περιέγραψε τη μουσική της ως «φαινομενική», σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Η μουσική είναι φαινομενική. Ακόμα και στις πρώτες λίγες συνεδρίες που κάναμε, μπήκε μέσα και απλά τα κατάφερε. Βρίσκεται σε ένα άλλο επίπεδο σύνθεσης και έμπνευσης. Θα πω απλά ότι είμαι εξαιρετικά ενθουσιασμένος».

Η συνεργασία τους φαίνεται να έχει ιδιαίτερη χημεία, καθώς ο Tedder υπογραμμίζει ότι η Tate McRae διαθέτει ένα ξεχωριστό δημιουργικό ένστικτο που τη διαφοροποιεί στη σύγχρονη pop σκηνή. Η εξέλιξή της τα τελευταία χρόνια δείχνει μια καλλιτέχνιδα που δεν περιορίζεται σε επιτυχίες singles, αλλά χτίζει σταθερά μια διεθνή καριέρα με διάρκεια.

Με το νέο της άλμπουμ να ετοιμάζεται ήδη, οι προσδοκίες για την επόμενη περίοδο είναι υψηλές, ενώ το ενδεχόμενο να τη δούμε σύντομα σε μεγάλες παγκόσμιες περιοδείες φαίνεται πλέον πιο ρεαλιστικό από ποτέ.

Οι Iron Maiden στο ΟΑΚΑ: Ο «σεισμός» από το soundcheck που έφερε το «Fear of the Dark» πριν τη μεγάλη συναυλία