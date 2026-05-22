Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 22.05.2026

Tate McRae: Ετοιμάζει ήδη το νέο της άλμπουμ που υπόσχεται να την απογειώσει

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Tate McRae φαίνεται πως ετοιμάζει ήδη το επόμενο μεγάλο βήμα στην καριέρα της, με τον παραγωγό και frontman των OneRepublic, Ryan Tedder
Πόπη Βασιλείου

Η Tate McRae βρίσκεται ήδη σε τροχιά για το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο της καριέρας της, με τις πληροφορίες που έρχονται από τον στενό της συνεργάτη Ryan Tedder να επιβεβαιώνουν ότι η νεαρή pop star εργάζεται εντατικά πάνω σε νέο δίσκο, ο οποίος αναμένεται να ανεβάσει ακόμη περισσότερο τον πήχη της μουσικής της πορείας.

https://www.instagram.com/tatemcrae/?hl=en
https://www.instagram.com/tatemcrae/?hl=en

Ο Ryan Tedder, frontman των OneRepublic και καταξιωμένος παραγωγός και τραγουδοποιός, αποκάλυψε σε συνέντευξή του στο iHeartRadio Canada ότι η Tate McRae ήδη αναπτύσσει ένα νέο μουσικό project με πολύ μεγαλύτερες φιλοδοξίες. Όπως τόνισε, η καλλιτέχνιδα δείχνει ικανή να περάσει στο επόμενο επίπεδο της καριέρας της, με στόχο πλέον τις μεγάλες σκηνές και τις συναυλίες σε στάδια.

Olivia Rodrigo: Το «The Cure» κυκλοφόρησε και η pop star μιλά για το πιο προσωπικό της τραγούδι

Ο ίδιος περιέγραψε τη μουσική της ως «φαινομενική», σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Η μουσική είναι φαινομενική. Ακόμα και στις πρώτες λίγες συνεδρίες που κάναμε, μπήκε μέσα και απλά τα κατάφερε. Βρίσκεται σε ένα άλλο επίπεδο σύνθεσης και έμπνευσης. Θα πω απλά ότι είμαι εξαιρετικά ενθουσιασμένος».

Η συνεργασία τους φαίνεται να έχει ιδιαίτερη χημεία, καθώς ο Tedder υπογραμμίζει ότι η Tate McRae διαθέτει ένα ξεχωριστό δημιουργικό ένστικτο που τη διαφοροποιεί στη σύγχρονη pop σκηνή. Η εξέλιξή της τα τελευταία χρόνια δείχνει μια καλλιτέχνιδα που δεν περιορίζεται σε επιτυχίες singles, αλλά χτίζει σταθερά μια διεθνή καριέρα με διάρκεια.

Η τραγουδίστρια Tate McRae σε φωτογραφία από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
www.instagram.com/tatemcrae/

Με το νέο της άλμπουμ να ετοιμάζεται ήδη, οι προσδοκίες για την επόμενη περίοδο είναι υψηλές, ενώ το ενδεχόμενο να τη δούμε σύντομα σε μεγάλες παγκόσμιες περιοδείες φαίνεται πλέον πιο ρεαλιστικό από ποτέ.

Οι Iron Maiden στο ΟΑΚΑ: Ο «σεισμός» από το soundcheck που έφερε το «Fear of the Dark» πριν τη μεγάλη συναυλία

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Tate McRae
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το απρόσμενο δώρο της Beyoncé στη Miley Cyrus – Η δημόσια στήριξη για το αστέρι στο Walk of Fame

Το απρόσμενο δώρο της Beyoncé στη Miley Cyrus – Η δημόσια στήριξη για το αστέρι στο Walk of Fame

22.05.2026
Επόμενο
Γιώργος Καραδήμος feat. Ελεωνόρα Ζουγανέλη «Να Κλαις»: Μια συγκλονιστική μπαλάντα για όσα δε λέγονται

Γιώργος Καραδήμος feat. Ελεωνόρα Ζουγανέλη «Να Κλαις»: Μια συγκλονιστική μπαλάντα για όσα δε λέγονται

22.05.2026

Δες επίσης

Antigoni x Oualid: Το «Jalla» σε arabic εκδοχή
Μουσικά Νέα

Antigoni x Oualid: Το «Jalla» σε arabic εκδοχή

22.05.2026
«Everything Tatted»: Νέο single από τους Wiz Khalifa και mgk πριν το «Blog Era Boyz»
Μουσικά Νέα

«Everything Tatted»: Νέο single από τους Wiz Khalifa και mgk πριν το «Blog Era Boyz»

22.05.2026
O Claydee επιστρέφει με το νέο single «Δική μου»
Μουσικά Νέα

O Claydee επιστρέφει με το νέο single «Δική μου»

22.05.2026
Γιώργος Καραδήμος feat. Ελεωνόρα Ζουγανέλη «Να Κλαις»: Μια συγκλονιστική μπαλάντα για όσα δε λέγονται
Μουσική

Γιώργος Καραδήμος feat. Ελεωνόρα Ζουγανέλη «Να Κλαις»: Μια συγκλονιστική μπαλάντα για όσα δε λέγονται

22.05.2026
Μία ερμηνεία όλο συναίσθημα από την Πέγκυ Ζήνα στα MAD VMA 2006 – Από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της χρονιάς
Mad Events

Μία ερμηνεία όλο συναίσθημα από την Πέγκυ Ζήνα στα MAD VMA 2006 – Από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της χρονιάς

22.05.2026
Σάκης Ρουβάς – Δημήτρης Κοντόπουλος στο studio: Η φωτογραφία που «γέννησε» σενάρια για το επόμενο μεγάλο hit
Μουσικά Νέα

Σάκης Ρουβάς – Δημήτρης Κοντόπουλος στο studio: Η φωτογραφία που «γέννησε» σενάρια για το επόμενο μεγάλο hit

22.05.2026
Η μεγάλη επιστροφή της Έλενα Παπαρίζου στη σκηνή των MAD VMA 2026 που θα συζητηθεί παντού – «Αλήθεια τώρα;»
Mad Events

Η μεγάλη επιστροφή της Έλενα Παπαρίζου στη σκηνή των MAD VMA 2026 που θα συζητηθεί παντού – «Αλήθεια τώρα;»

22.05.2026
Ο Εθισμός φέρνει το «Metropolis» στην Καλλιθέα – To hip-hop live της χρονιάς
Μουσικά Νέα

Ο Εθισμός φέρνει το «Metropolis» στην Καλλιθέα – To hip-hop live της χρονιάς

22.05.2026
Antigoni & Gigi: Κυκλοφόρησαν το «Jalla» σε afro-house εκδοχή
Μουσικά Νέα

Antigoni & Gigi: Κυκλοφόρησαν το «Jalla» σε afro-house εκδοχή

22.05.2026
Scoop cookies: Πώς να φτιάξεις τα viral μπισκότα που έχουν κατακτήσει τα social media

Scoop cookies: Πώς να φτιάξεις τα viral μπισκότα που έχουν κατακτήσει τα social media

Ετοίμασε βαλίτσα! Δες ποιο νησί είσαι με βάση το ζώδιό σου

Ετοίμασε βαλίτσα! Δες ποιο νησί είσαι με βάση το ζώδιό σου

Η άσκηση για πλάγιους κοιλιακούς που έχει γίνει το απόλυτο fitness trend του καλοκαιριού

Η άσκηση για πλάγιους κοιλιακούς που έχει γίνει το απόλυτο fitness trend του καλοκαιριού

Πώς φεύγει εύκολα ο λεκές από στυλό – Το απόλυτο hack με το κουτάλι

Πώς φεύγει εύκολα ο λεκές από στυλό – Το απόλυτο hack με το κουτάλι

3 τρόποι να ανανεώσεις το αντηλιακό σου πάνω από το μακιγιάζ χωρίς να το χαλάσεις

3 τρόποι να ανανεώσεις το αντηλιακό σου πάνω από το μακιγιάζ χωρίς να το χαλάσεις

Οι 5 σαλάτες που έγιναν το πιο δυνατό trend του καλοκαιριού χωρίς να το καταλάβεις

Οι 5 σαλάτες που έγιναν το πιο δυνατό trend του καλοκαιριού χωρίς να το καταλάβεις

«Mediaκή» Ανασκόπηση: Από τα γυμναστήρια στα δικαστήρια και από τα εκατομμύρια στις κάλπες!

«Mediaκή» Ανασκόπηση: Από τα γυμναστήρια στα δικαστήρια και από τα εκατομμύρια στις κάλπες!

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Άλλο μείγμα πολιτικής για να προληφθεί η καταιγίδα

Άλλο μείγμα πολιτικής για να προληφθεί η καταιγίδα

Παίζει με την οικονομία της Ελλάδας η Ουκρανία

Παίζει με την οικονομία της Ελλάδας η Ουκρανία

Καραμανλής, Σαμαράς και Δένδιας τραβάνε το χαλί στον Μητσοτάκη

Καραμανλής, Σαμαράς και Δένδιας τραβάνε το χαλί στον Μητσοτάκη