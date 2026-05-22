Celeb World 22.05.2026

Το απρόσμενο δώρο της Beyoncé στη Miley Cyrus – Η δημόσια στήριξη για το αστέρι στο Walk of Fame

Μια στιγμή γεμάτη λάμψη και αλληλοεκτίμηση ανάμεσα σε δύο από τις μεγαλύτερες pop παρουσίες της εποχής ήρθε στο προσκήνιο
Πόπη Βασιλείου

Η Miley Cyrus βρέθηκε πρόσφατα στο επίκεντρο της διεθνούς μουσικής σκηνής, καθώς τιμήθηκε με αστέρι στο Hollywood Walk of Fame, μια από τις πιο εμβληματικές διακρίσεις της καριέρας της. Η στιγμή αυτή δεν πέρασε απαρατήρητη από τη Beyoncé, η οποία θέλησε να δείξει δημόσια τη στήριξη και την εκτίμησή της προς τη νεότερη σταρ της pop.

Η Beyoncé έστειλε στη Miley Cyrus μια εντυπωσιακή ανθοδέσμη, συνοδευόμενη από ένα προσωπικό μήνυμα γεμάτο χιούμορ και συναίσθημα. Όπως ανέφερε: «Ξέρω ότι η shotgun rider μου μπορεί να αγοράσει τα δικά της λουλούδια, αλλά ορίστε, συγχαρητήρια για το αστέρι, το αξίζεις πραγματικά». Η φράση αυτή έγινε άμεσα viral, με τους fans να τη μοιράζονται στα social media, σχολιάζοντας τη θερμή σχέση των δύο καλλιτεχνών.

Η κίνηση αυτή της Beyoncé δεν ήταν απλώς μια τυπική συγχαρητήρια χειρονομία, αλλά μια ένδειξη σεβασμού προς τη Miley Cyrus, η οποία έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο επιδραστικές φωνές της σύγχρονης pop μουσικής. Το Hollywood Walk of Fame αστέρι αποτελεί κορυφαία αναγνώριση για κάθε καλλιτέχνη και η στιγμή αυτή επισφραγίζει τη διαδρομή της Cyrus από παιδικό αστέρι σε παγκόσμιο μουσικό φαινόμενο.

Οι δύο τραγουδίστριες έχουν συχνά εκφράσει δημόσια τον αμοιβαίο θαυμασμό τους, όμως αυτή η κίνηση της Beyoncé έδωσε μια πιο προσωπική και ανθρώπινη διάσταση στη σχέση τους. Σε μια βιομηχανία όπου ο ανταγωνισμός κυριαρχεί, τέτοιες στιγμές αλληλεγγύης ξεχωρίζουν και συζητιούνται έντονα.

Beyonce Miley Curys Walk of Fame
Μία ερμηνεία όλο συναίσθημα από την Πέγκυ Ζήνα στα MAD VMA 2006 – Από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της χρονιάς

Tate McRae: Ετοιμάζει ήδη το νέο της άλμπουμ που υπόσχεται να την απογειώσει

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης για το «Maestro»: «Ανίκητος» ο νέος κύκλος
