Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης για το «Maestro»: «Ανίκητος» ο νέος κύκλος

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» και τον δημοσιογράφο Ηλία Σκουλά, αποκαλύπτοντας σημαντικές λεπτομέρειες για τον νέο κύκλο της σειράς «Maestro». Ο γνωστός δημιουργός βρίσκεται αυτή την περίοδο στην τελική ευθεία των γυρισμάτων, τα οποία όπως είπε αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες.

Παράλληλα, έδωσε ενημέρωση για την πρεμιέρα αλλά και για το μέλλον της σειράς. Οι δηλώσεις του επιβεβαίωσαν πως πρόκειται για την τελευταία σεζόν. Και ήδη έχουν αρχίσει να συζητιούνται έντονα στο τηλεοπτικό κοινό.

Όπως αποκάλυψε, η πρεμιέρα του νέου κύκλου δεν θα γίνει τελικά τον Οκτώβριο όπως είχε αρχικά υπολογιστεί, αλλά μεταφέρεται για Νοέμβριο ή Δεκέμβριο. Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης τόνισε επίσης ότι αυτός θα είναι και ο οριστικός επίλογος της ιστορίας, κλείνοντας έναν κύκλο που θεωρεί απόλυτα προσωπικό.

Το «Maestro» αποτελεί για εκείνον ένα project ζωής, ένα δημιούργημα που έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Η σειρά έχει καταφέρει να ταξιδέψει σε 180 χώρες μέσω Netflix, κάτι που όπως παραδέχεται ο ίδιος αποτελεί τεράστια επιτυχία.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στη σημασία του καστ και της χημείας των ηθοποιών, που όπως είπε είναι βασικό στοιχείο της επιτυχίας. Σε απόσπασμα των δηλώσεών του ανέφερε χαρακτηριστικά: «Νομίζω οι χημείες των ηθοποιών πάντα παίζουν ρόλο στην τηλεόραση και οι σχέσεις και οι χαρακτήρες. Και στην προκειμένη περίπτωση πάντα ήμουν, αλλά ειδικά φέτος, όχι φέτος, τα τελευταία τρία τέσσερα χρόνια, πολύ, πολύ τυχερός με το κάστινγκ αυτό».





Παράλληλα, μίλησε και για την παγκόσμια απήχηση της σειράς λέγοντας: «Είναι καλό το ότι υπάρχει μια ελληνική σειρά η οποία έχει ταξιδέψει σε εκατόν ογδόντα χώρες. Είναι καλό το ότι τη βλέπουν στο εξωτερικό. Είναι καλό ότι πάει καλά στο εξωτερικό, οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι, πολύ ικανοποιημένοι κι ευτυχείς με όλο αυτό, με όλη αυτή τη συγκυρία».

Τέλος, όταν ρωτήθηκε για το τι να περιμένει το κοινό από τον νέο κύκλο της σειράς, κράτησε χαμηλούς τόνους αλλά έκλεισε τη συζήτηση με μια λέξη που άναψε συζητήσεις: «Ανίκητος».

