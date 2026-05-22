Life 22.05.2026

Η Demi Moore λάμπει στις Κάννες με Swarovski Created Diamonds

Η Demi Moore έκλεψε τις εντυπώσεις στο κόκκινο χαλί των Καννών, φορώντας κοσμήματα υψηλής κοσμηματοποιίας Swarovski Created Diamonds
Ως μέλος της κριτικής επιτροπής της 79ης διοργάνωσης τουΦεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, η Demi Moore πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί, φορώντας δημιουργίες από τη σειρά υψηλής κοσμηματοποιίας Swarovski Created Diamonds.

CANNES, FRANCE - MAY 21: Jury Member US actress Demi Moore arrives for the screening of the film 'La Bola Negra' at the 79th edition of the Cannes Film Festival in Cannes, France on May 21, 2026. (Photo by Mustafa Yalcin/Anadolu via Getty Images)

Η Demi Moore επέλεξε ένα statement κολιέ από τη συλλογή Galaxy της Swarovski, διακοσμημένο με περισσότερα από 150 καράτια Swarovski Created Diamonds. Ολοκλήρωσε το look της με ασορτί δαχτυλίδι και σκουλαρίκια από την ίδια συλλογή, καθώς και ένα δαχτυλίδι από τη συλλογή Sublima, αποπνέοντας μια σύγχρονη και εκλεπτυσμένη εκδοχή glamour.

Κάννες 2026: Η Demi Moore εντυπωσιάζει με high fashion εμφανίσεις στη Γαλλική Ριβιέρα

Τα Swarovski Created Diamonds είναι 100% ίδια με τα φυσικά διαμάντια σε κάθε επίπεδο, εκτός από την προέλευσή τους, καθώς πρόκειται για υψηλής ποιότητας laboratory grown diamonds, κομμένα με απόλυτη ακρίβεια και δεμένα σε πολύτιμα μέταλλα.

Σχετικά με τη Swarovski

Masters of Light Since 1895

Η Swarovski δημιουργεί προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας και craftsmanship που προσφέρουν χαρά και γιορτάζουν την ατομικότητα.

Ιδρυμένη το 1895 στην Αυστρία, η εταιρεία σχεδιάζει, κατασκευάζει και διαθέτει τους πιο εκλεκτούς κρυστάλλους, Swarovski Created Diamonds και zirconia, κοσμήματα και αξεσουάρ, καθώς και αντικείμενα διακόσμησης και κρυστάλλους για την αυτοκινητοβιομηχανία.

Η Swarovski Crystal Business έχει παρουσία σε περισσότερες από 140 χώρες με 2.300 Swarovski boutiques και περίπου 18.600 εργαζομένους. Μαζί με τις αδελφές εταιρείες Swarovski Optik και Tyrolit, αποτελεί τον Όμιλο Swarovski.

Η υπεύθυνη στάση απέναντι στους ανθρώπους και τον πλανήτη αποτελεί βασικό στοιχείο της κληρονομιάς της, με έμφαση σήμερα στη βιωσιμότητα, την κυκλική καινοτομία, τη διαφορετικότητα, την ένταξη και την αυτοέκφραση, καθώς και στο έργο του Swarovski Foundation, που στηρίζει οργανισμούς με θετικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Ο Άγγελος Πετρόπουλος Γενικός Διευθυντής Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Ομίλου ΣΚΑΪ

O Claydee επιστρέφει με το νέο single «Δική μου»

Η πιο ακραία Hermès συλλογή της Kylie Jenner «έριξε» το διαδίκτυο
