«Το Σόι σου»: Η μυστηριώδης ξαδέρφη του Βαγγέλη φέρνει αναστάτωση στο «Χαμπέικο»

Το «Σόι σου» επιστρέφει με ένα επεισόδιο γεμάτο γέλιο και παρεξηγήσεις, η νέα άφιξη στο σπίτι των Χαμπέων αλλάζει τις ισορροπίες

Μια απρόσμενη άφιξη ανατρέπει την ηρεμία στο σπίτι των Χαμπέων στο αποψινό επεισόδιο της αγαπημένης κωμικής σειράς «Το Σόι σου». Ο Βαγγέλης επιστρέφει ιδιαίτερα χαρούμενος στο σπίτι, συνοδεύοντας την ξαδέρφη του, Κικίτσα, την οποία συνάντησε τυχαία.

Από την πρώτη στιγμή, η παρουσία της προκαλεί απορίες, καθώς η συμπεριφορά της δείχνει πως κάτι δεν κολλάει με όσα λέει. Η άφιξή της δεν αργεί να δημιουργήσει υποψίες μέσα στο σπίτι.

«Το Σόι σου»: Η ερωτευμένη συνάδελφος που ταράζει τις ισορροπίες!

Η Κικίτσα, την οποία υποδύεται η Ελένη Ουζουνίδου, παρουσιάζεται ως μια αυστηρή και στρυφνή χήρα που ήρθε από τη Μεσσήνη, δήθεν για να φροντίσει μια κοντοχωριανή της που έχει χειρουργηθεί, δουλεύοντας ως αποκλειστική νοσοκόμα. Μαζί της φέρνει στο σπίτι και τον Μπάμπη, τον οποίο υποδύεται ο Δημήτρης Καμπόλης, συστήνοντάς τον ως μακρινό ξάδερφό της. Ωστόσο, τα πράγματα δεν είναι τόσο αθώα όσο φαίνονται, αφού μεταξύ τους υπάρχει κάτι πολύ πιο… ρομαντικό και κρυφό.

Την αλήθεια αρχίζουν να υποψιάζονται μόνο η Αλίνα και ο Διονύσης, οι οποίοι παρατηρούν περίεργες συμπεριφορές και μικρές λεπτομέρειες που προδίδουν την πραγματικότητα. Ένα χαρακτηριστικό στοιχείο που τους βάζει σε σκέψεις είναι η αγορά αμυγδαλέλαιου από την Κικίτσα, που τελικά αποκαλύπτει περισσότερα απ’ όσα θα ήθελε η ίδια. Το «ειδύλλιο» της υποτιθέμενης ορκισμένης χήρας με τον Μπάμπη φαίνεται πως δύσκολα θα μείνει κρυφό για πολύ.

Το ερώτημα είναι πόσο ακόμα θα μπορέσει να κρατηθεί αυτή η περίεργη ιστορία κρυφή και τι θα συμβεί όταν οι Χαμπέοι μάθουν την αλήθεια για την Κικίτσα και τα ψέματά της. Το επεισόδιο υπόσχεται γέλιο, παρεξηγήσεις και κλασικές οικογενειακές ανατροπές στο γνώριμο ύφος της σειράς «Το Σόι σου», απόψε στις 21:00.

