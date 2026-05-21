TV & Media 21.05.2026

«Το Σόι σου»: Η ερωτευμένη συνάδελφος που ταράζει τις ισορροπίες!

Νέο επεισόδιο του «Το Σόι σου» στο Alpha με γνωστή να επιστρέφει και να προκαλεί χάος στη σχέση του Σάββα και της Λυδίας
Απόψε στις 21:00, η αγαπημένη κωμική σειρά του ALPHA, «Το Σόι σου», επιστρέφει με ένα επεισόδιο γεμάτο παρεξηγήσεις, ζήλιες και αναπάντεχες αποκαλύψεις που θα φέρουν τα πάνω-κάτω στο σπίτι των Τριαντάφυλλων. Η εμφάνιση μιας νέας… αλλά καθόλου άγνωστης φιγούρας έρχεται να ταράξει την καθημερινότητα του Σάββα και να βάλει φωτιά στις σχέσεις όλων.

Η Λυδία δεν μένει καθόλου αμέτοχη, ενώ οι εξελίξεις παίρνουν γρήγορα απρόβλεπτη τροπή. Όπως πάντα, τίποτα δεν μένει ήρεμο για πολύ στο πιο αγαπημένο «Σόι» της ελληνικής τηλεόρασης.

Η Πόπη Μπουτζούκα επιστρέφει δυναμικά στη ζωή του Σάββα, αυτή τη φορά όχι απλώς ως γνωστή από το παρελθόν, αλλά ως νέα συνάδελφος στο ίδιο υποκατάστημα όπου εργάζεται κι εκείνος. Η παρουσία της προκαλεί άμεσα ένταση, με τη Λυδία να αντιδρά έντονα και να δείχνει τον εκνευρισμό της, όμως σύντομα βρίσκει έναν απρόσμενο σύμμαχο στην Αλεξάνδρα.

Τα πράγματα περιπλέκονται ακόμη περισσότερο όταν η Πόπη ζητά από τον Σάββα να συναντηθούν, φέρνοντας όλη την οικογένεια σε κατάσταση συναγερμού. Η κατάσταση ξεφεύγει όταν όλοι εμπλέκονται στη συνάντηση, δημιουργώντας ένα χάος από παρεξηγήσεις και ξεκαρδιστικές στιγμές.

Και ενώ τα ερωτικά μπερδέματα κορυφώνονται, η Αλεξάνδρα κάνει μια απρόσμενη ανακάλυψη: μέσω της Πόπης έρχεται αντιμέτωπη με έναν μεγάλο θαυμαστή της… τον κύριο Μπουτζούκα! Η αποκάλυψη αυτή ανοίγει νέο κύκλο ερωτηματικών, καθώς κανείς δεν ξέρει ποια είναι πραγματικά η σχέση της Αλεξάνδρας με τον πατέρα της Πόπης.

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, στο σπίτι των Τριαντάφυλλων καταφθάνουν περίεργες κούτες με αυγά και γιαούρτια, προσθέτοντας ακόμη ένα επίπεδο στο ήδη χαοτικό επεισόδιο. Οι ανατροπές διαδέχονται η μία την άλλη, σε ένα επεισόδιο που υπόσχεται γέλιο και απρόβλεπτες εξελίξεις μέχρι το τελευταίο λεπτό. 

Σήμερα ο ημιτελικός του «J2US»: Η αγωνία κορυφώνεται πριν τον τελικό του Σαββάτου

21.05.2026
Miley Cyrus: Η ιστορική διάκριση στο Hollywood Walk of Fame που αλλάζει τα δεδομένα για τη γενιά της

21.05.2026

