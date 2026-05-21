TV & Media 21.05.2026

Σήμερα ο ημιτελικός του «J2US»: Η αγωνία κορυφώνεται πριν τον τελικό του Σαββάτου

Σήμερα, Πέμπτη 21 Μαΐου ο λαμπερός ημιτελικός του show, πριν το μεγάλο τελικό του Σαββάτου σε μια θεαματική βραδιά
Ειρήνη Στόφυλα

Το «J2US» επιστρέφει απόψε πιο φλογερό από ποτέ, καθώς ο Ημιτελικός του σόου αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πιο θεαματικά επεισόδια της χρονιάς. Η αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο Τελικό έχει ήδη αρχίσει και ο ενθουσιασμός κορυφώνεται τόσο για τους παίκτες όσο και για τους τηλεθεατές.

Ο Νίκος Κοκλώνης χαιρετάει το κοινό στην πρεμιέρα του J2US, του μουσικού σόου του Open.

Τα ζευγάρια που παραμένουν στο παιχνίδι προετοιμάζονται με αφοσίωση και πάθος, αποφασισμένα να αποδείξουν ότι αξίζουν μια θέση στη μεγάλη βραδιά του Σαββάτου. Μετά από εβδομάδες γεμάτες μουσικές προκλήσεις, εντυπωσιακές εμφανίσεις και συγκίνηση, το παιχνίδι μπαίνει στο πιο απαιτητικό στάδιο.

«J2US»: Το 8ο live του Σαββάτου έρχεται με πολλές εκπλήξεις, καλεσμένους και ανανεωμένο μουσικό πρόγραμμα

Ο αποψινός ημιτελικός του J2US αποτελεί την κρίσιμη στιγμή όπου το κάθε ζευγάρι ανεβαίνει στη σκηνή για να αποσπάσει τις καλύτερες εντυπώσεις. Όλοι ετοιμάζονται να ρισκάρουν, να δοκιμάσουν νέα πράγματα και να εντυπωσιάσουν κοινό και κριτική επιτροπή. Τίποτα δεν είναι δεδομένο πλέον και κάθε λεπτομέρεια μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Στο αποψινό live θα δούμε τα εξής ζευγάρια να αγωνίζονται:

  • Μαίρη Αργυριάδου με τον Stan
  • Μιχάλης Ιατρόπουλος με την Αγγελική Ηλιάδη
  • Χάρης Λεμπιδάκης με τη Φαίη Θεοχάρη
  • Δημήτρης Σκουλός με τη Δανιέλα Χατζή

Οι πρόβες της εβδομάδας ήταν κάτι περισσότερο από εντατικές, με τους συμμετέχοντες να δουλεύουν ατελείωτες ώρες για να φέρουν στη σκηνή κάτι πραγματικά μοναδικό. Χορογραφίες, live vocals, show effects και εκπλήξεις συνθέτουν ένα από τα πιο φιλόδοξα επεισόδια που έχουμε δει στο φετινό J2US.

Ο Νίκος Κοκλώνης με χορευτές στο 8ο live του J2US, το οποίο υπόσχεται πολλές εκπλήξεις και δυνατές μουσικές εμφανίσεις.

Και φυσικά, όλα οδηγούν στο αποκορύφωμα: τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου 23 Μαΐου, όπου θα αναδειχθεί ο μεγάλος νικητής της σεζόν. Το μεγαλύτερο μουσικό πάρτι της ελληνικής τηλεόρασης φτάνει σιγά σιγά στο φινάλε του και η ένταση ανεβαίνει συνεχώς.

Το μόνο σίγουρο είναι πως η σκηνή του OPEN απόψε θα πάρει φωτιά. Τα βλέμματα είναι στραμμένα στους διαγωνιζόμενους που θα διεκδικήσουν τις τελευταίες θέσεις για τον τελικό, σε μια βραδιά γεμάτη συναισθήματα, μουσική και απρόβλεπτες εξελίξεις.

Μένει μόνο να δούμε ποιοι θα καταφέρουν να περάσουν το κατώφλι της μεγάλης βραδιάς και ποιοι θα αποχωρήσουν μόλις ένα βήμα πριν τον στόχο τους. Το «J2US» υπόσχεται ένα επεισόδιο που θα συζητηθεί πολύ  και μάλλον δεν θα απογοητεύσει κανέναν.

