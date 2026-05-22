Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσική 22.05.2026

Η Charli XCX επιστρέφει με το εκρηκτικό «SS26» στην πιο avant-garde εκδοχή της

Η Charli XCX παρουσιάζει το νέο της τραγούδι «SS26» με ένα runway-inspired music video γεμάτο attitude και fashion αισθητική
Ειρήνη Στόφυλα

Η Charli XCX δεν σταματά ποτέ να ανατρέπει τα δεδομένα και να πηγαίνει την pop εκεί που δεν τολμά κανείς άλλος. Με το ολοκαίνουργιο «SS26», η καλλιτέχνιδα μπαίνει ακόμη πιο βαθιά στη νέα δημιουργική εποχή της, παρουσιάζοντας ένα music video που θυμίζει πραγματική επίδειξη μόδας. Runway vibes, backstage στιγμές, fashion chaos και το ξεκάθαρο attitude που χαρακτηρίζει την Charli συνδυάζονται σε ένα οπτικό αποτέλεσμα που μοιάζει να βγήκε από editorial υψηλής ραπτικής.

Πριν την πρεμιέρα του video, η Charli έκανε μια 30λεπτη ζωντανή μετάδοση στο YouTube, δοκιμάζοντας outfit μετά από outfit, παρουσιάζοντας κομμάτια σχεδιαστών που έχει φορέσει τελευταία. Μεταξύ αυτών, εμφανίσεις των Zadig & Voltaire από το «Rock Music» και δημιουργίες της Lou de Bètoly, που φόρεσε στο 2026 Berlin International Film Festival. Λίγο αργότερα, έκανε drop το επίσημο video του «SS26«, όπου εμφανίζεται σε διάφορα fashion looks, περπατά στην πασαρέλα και ποζάρει με το απόλυτο confidence.

Το teasing είχε ξεκινήσει ήδη νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, όταν η Charli δημοσίευσε τους στίχους του τραγουδιού στο Substack της. Παράλληλα, ανέβασε στα social media ένα flier που προσκαλούσε τους fans να παρακολουθήσουν την παρουσίαση Charli xcx SS26 directed by Torso. Το «SS26», όπως και το «Rock Music», δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τους A.G. Cook και Finn Keane, δύο σταθερούς συνεργάτες που υπογράφουν την πιο πειραματική πλευρά του ήχου της.

Η νέα της εποχή είχε αρχίσει να παίρνει σχήμα όταν η ίδια δήλωσε σε συνέντευξη στο British Vogue πως «νομίζω πως η dancefloor εποχή πέθανε, γι’ αυτό τώρα φτιάχνουμε rock music». Αυτό προκάλεσε έντονες φήμες ότι το νέο της άλμπουμ θα είναι καθαρά rock, κάτι που η Charli έσπευσε να ξεκαθαρίσει: ναι μεν παίζει με τις φόρμες, αλλά δεν έχει δηλώσει ποτέ ότι ετοιμάζει rock album. Στη συνέντευξή της εξήγησε ότι την ενδιαφέρει να «λυγίζει» και να επαναπροσδιορίζει τα είδη: «Ξέρουμε ότι θα υπάρξουν άνθρωποι που θα ενοχληθούν, αλλά δεν πειράζει».

Λίγο αργότερα, πόσταρε backstage υλικό από τις ηχογραφήσεις του «Rock Music», γράφοντας: «Ένα βίντεο όπου φτιάχνω ένα τραγούδι που λέγεται «rock music» αλλά δεν είναι rock music και είναι αστείο γιατί ποτέ δεν είπα ότι φτιάχνω rock album».

Όσο για το επόμενο έβδομο studio album της, δεν υπάρχουν ακόμα λεπτομέρειες. Παρ’ όλα αυτά, η Charli δεν έχει σταματήσει να δημιουργεί: έκανε παγκόσμια περιοδεία με το «Brat» το 2024, κυκλοφόρησε τη δική της ταινία «The Moment», ενώ τον Φεβρουάριο παρουσίασε το soundtrack του «Wuthering Heights» της Emerald Fennell, με συμμετοχές των John Cale και Sky Ferreira. Με το «SS26», δείχνει πως δεν σκοπεύει να πατήσει φρένο, αντιθέτως, η νέα δημιουργική της φάση μόλις ξεκίνησε.

«Το Σόι σου»: Η μυστηριώδης ξαδέρφη του Βαγγέλη φέρνει αναστάτωση στο «Χαμπέικο»

Το «The Housemaid» με τη Sydney Sweeney μεταφέρεται στο θέατρο

Antigoni x Oualid: Το «Jalla» σε arabic εκδοχή
