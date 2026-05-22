Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Cinema 22.05.2026

Το «The Housemaid» με τη Sydney Sweeney μεταφέρεται στο θέατρο

To «The Housemaid» ζωντανεύει στη σκηνή με μια τολμηρή θεατρική προσέγγιση, με τους παραγωγούς να εργάζονται ήδη πάνω στη νέα εκδοχή
Ειρήνη Στόφυλα

Το δημοφιλές ψυχολογικό θρίλερ «The Housemaid» που έκανε αίσθηση με πρωταγωνίστρια τη Sydney Sweeney, παίρνει τώρα θεατρική μορφή και ετοιμάζεται να κλέψει την παράσταση στη σκηνή. Η θεατρική διασκευή βρίσκεται ήδη σε στάδιο ανάπτυξης και έχει δημιουργήσει έντονη συζήτηση στους κύκλους της παγκόσμιας ψυχαγωγίας.

Τη διασκευή υπογράφει η ταλαντούχα Αμερικανίδα συγγραφέας Bekah Brunstetter, γνωστή για το συναίσθημα και τη σπιρτάδα της γραφής της. Το έργο φιλοδοξεί να αποδώσει την αγωνιώδη ατμόσφαιρα του βιβλίου και της κινηματογραφικής παραγωγής, μεταφέροντας το κοινό στο σκοτεινό σύμπαν της ηρωίδας.

Την παραγωγή έχει αναλάβει η βρετανική εταιρεία Melting Pot, με επικεφαλής τον έμπειρο παραγωγό Simon Friend και τη συνεργάτιδά του Hanna Osmolska. Οι δύο τους έχουν ήδη στο ενεργητικό τους σημαντικές διασκευές που πέρασαν από το χαρτί στη θεατρική σκηνή. Η ομάδα δηλώνει ενθουσιασμένη για την πρόκληση του «The Housemaid», ένα έργο που συνδυάζει μυστήριο, αγωνία και ένα σκοτεινό παιχνίδι εξουσίας.

Σύμφωνα με τη δημιουργική ομάδα, η ιστορία προσφέρεται ιδανικά για ένα θεατρικό περιβάλλον που θα εντείνει την ένταση και θα φέρει το κοινό αντιμέτωπο με τις πιο ανατριχιαστικές σκηνές. Το κοινό της παράστασης αναμένεται να ζήσει μια νέα, απόλυτα καθηλωτική εμπειρία.

Η  Brunstetter δήλωσε πως είναι ενθουσιασμένη που θα μεταφέρει στη σκηνή «μια συναρπαστική, συγκινητική, αλλόκοτη, ακόμα και αστεία ιστορία». Η ίδια είναι γνωστή για την ικανότητά της να χειρίζεται ανθρώπινες σχέσεις, συναισθήματα και σκοτεινά μυστικά με τρόπο βαθιά θεατρικό.

Η πρόκληση είναι μεγάλη, αλλά το αποτέλεσμα, όπως όλα δείχνουν, θα είναι τολμηρό και απόλυτα φρέσκο. Το θέατρο γεμίζει ξανά με ένταση, ψυχολογικά παιχνίδια και σύγχρονη δραματουργία, κάνοντας το «The Housemaid» ένα από τα πιο πολυσυζητημένα projects της χρονιάς.

Η Charli XCX επιστρέφει με το εκρηκτικό «SS26» στην πιο avant-garde εκδοχή της

Το μπαλκόνι σου γίνεται η πιο δροσερή γωνιά του καλοκαιριού με 4 κινήσεις

