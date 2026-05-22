Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Life 22.05.2026

Το μπαλκόνι σου γίνεται η πιο δροσερή γωνιά του καλοκαιριού με 4 κινήσεις

Με μικρές αλλαγές, σωστά υλικά και καλοκαιρινές πινελιές, μπορείς να δημιουργήσεις έναν χώρο που θα θυμίζει αυλή νησιού
Πόπη Βασιλείου

Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει αρκετά δύσκολο, ειδικά όταν το σπίτι κρατά τη ζέστη και το μπαλκόνι μοιάζει αδύνατο να χρησιμοποιηθεί τις μεσημεριανές ή ακόμη και τις βραδινές ώρες. Κι όμως, με μερικές απλές κινήσεις μπορείς να δημιουργήσεις έναν χώρο που όχι μόνο θα είναι πιο δροσερός, αλλά θα σε κάνει να θέλεις να περνάς εκεί όλο σου το βράδυ.

1. Ανεμιστήρας εξωτερικού χώρου ή mist fan

Ένας καλός ανεμιστήρας για εξωτερικό χώρο μπορεί να αλλάξει αμέσως την αίσθηση στο μπαλκόνι σου. Αν μάλιστα επιλέξεις mist fan, δηλαδή ανεμιστήρα με πολύ λεπτή δροσερή υδρονέφωση, η θερμοκρασία πέφτει αισθητά και ο χώρος γίνεται πολύ πιο ευχάριστος ακόμη και τις ημέρες με καύσωνα. Είναι μία από τις πιο εύκολες λύσεις για άμεση δροσιά χωρίς ιδιαίτερο κόστος.

2. Ψάθινα ή υφασμάτινα σκίαστρα

Η σκιά είναι το Α και το Ω για να κρατήσεις χαμηλή τη θερμοκρασία στο μπαλκόνι σου. Τα ψάθινα σκίαστρα, οι κουρτίνες εξωτερικού χώρου ή ακόμη και μια ελαφριά τέντα μπορούν να κόψουν σημαντικά τον ήλιο και να δημιουργήσουν μια πιο «δροσερή» ατμόσφαιρα. Επιπλέον, χαρίζουν και καλοκαιρινό aesthetic που θυμίζει νησί.

Ανοιχτή μπαλκονόπορτα με το φως του ήλιου να μπαίνει στο σπίτι, δημιουργώντας μια χαλαρή ατμόσφαιρα για μουσική.
3. Φυτά που «ρίχνουν» τη θερμοκρασία

Τα φυτά δεν λειτουργούν μόνο διακοσμητικά. Μεγάλες γλάστρες με φυτά όπως βασιλικός, γιασεμί, λεβάντα ή μπαμπού βοηθούν να γίνει ο χώρος πιο δροσερός και πιο ευχάριστος. Παράλληλα, δημιουργούν φυσική σκίαση και κάνουν το μπαλκόνι να δείχνει πιο «ζωντανό» και χαλαρωτικό, ειδικά τα καλοκαιρινά βράδια.

4. Φωτισμός με ζεστή ατμόσφαιρα και ψάθινα στοιχεία

Μπορεί να μην επηρεάζει άμεσα τη θερμοκρασία, όμως η αίσθηση δροσιάς συνδέεται πολύ και με την ατμόσφαιρα. Τα μικρά φωτάκια LED, τα ψάθινα φωτιστικά και τα ανοιχτόχρωμα υφάσματα κάνουν το μπαλκόνι να μοιάζει πιο «ανάλαφρο» και καλοκαιρινό. Όταν ο χώρος δείχνει πιο φωτεινός και αέρινος, τον απολαμβάνεις περισσότερο ακόμη και τις ζεστές νύχτες.

Ατμοσφαιρικός φωτισμός σε ξύλινη βεράντα με φαναράκια και καναπέ
Ένας ζεστός εξωτερικός χώρος με ξύλινο δάπεδο και ατμοσφαιρικά φαναράκια που δημιουργούν μια χαλαρωτική ατμόσφαιρα.

Τελικά, το μυστικό δεν βρίσκεται μόνο στη θερμοκρασία αλλά και στην αίσθηση που δημιουργεί ο χώρος γύρω σου. Με λίγες έξυπνες προσθήκες, το μπαλκόνι σου μπορεί να γίνει το σημείο που θα θες να κάθεσαι κάθε βράδυ όλο το καλοκαίρι.

