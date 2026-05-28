Το «On the Floor» επιστρέφει: Πώς η J.Lo κατέκτησε ξανά τα παγκόσμια charts μετά από 15 χρόνια

Η δύναμη των social media και η νοσταλγία των τηλεοπτικών σειρών απέδειξαν για άλλη μια φορά ότι τα μεγάλα hits δεν πεθαίνουν ποτέ. Το εμβληματικό «On the Floor» της Jennifer Lopez σε συνεργασία με τον Pitbull, ένα τραγούδι που κυριάρχησε στα clubs όλου του κόσμου το 2011, ζει μια εντυπωσιακή δεύτερη «νεότητα», σκαρφαλώνοντας ξανά στα παγκόσμια charts του Billboard.

Η αναβίωση αυτή ξεκίνησε από τη σειρά «Off Campus» του Prime Video. Σε μια από τις πιο συζητημένες σκηνές, η πρωταγωνίστρια Allie (Mika Abdalla), ντυμένη ως J.Lo, και ο Dean (Stephen Kalyn), μεταμφιεσμένος στον Maverick από το Top Gun, χορεύουν το ρυθμικό κομμάτι σε ένα αποκριάτικο πάρτι. Η χημεία της σκηνής έγινε αμέσως viral, με την ίδια την Jennifer Lopez να «αγκαλιάζει» το trend, ενώνοντας τις δυνάμεις της με την Abdalla στα social media για να αναπαραστήσουν τη χορογραφία, ενισχύοντας το κύμα ενθουσιασμού που παρέσυρε τους fans.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Luminate για την εβδομάδα 15-21 Μαΐου, το τραγούδι κατέγραψε 15,1 εκατομμύρια streams παγκοσμίως, εξασφαλίζοντας την είσοδό του στο Billboard Global 200 στη θέση 117, ενώ στο Global Excl. U.S. chart έκανε ντεμπούτο στην 80ή θέση με 12,5 εκατομμύρια streams εκτός ΗΠΑ.

Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή, καθώς το «On the Floor» παραμένει ένα από τα πιο επιτυχημένα κομμάτια της καριέρας και των δύο καλλιτεχνών. Θυμίζουμε ότι το 2011 το τραγούδι είχε φτάσει στην 3η θέση του Billboard Hot 100, αποτελώντας ένα από τα πολλά top 10 hits της Jennifer Lopez, ενώ για τον Pitbull ήταν το επιστέγασμα μιας σειράς διαδοχικών επιτυχιών που καθόρισαν την ποπ σκηνή της περασμένης δεκαετίας.

Η νέα αυτή επιτυχία υπενθυμίζει ότι η μουσική της J.Lo, η οποία ξεκίνησε ως το πρώτο single από το album «LOVE?», διατηρεί αναλλοίωτη την ενέργειά της, αποδεικνύοντας πως όταν ένα κομμάτι είναι «γεννημένο» για να ξεσηκώνει, ο χρόνος δεν αποτελεί εμπόδιο για την επιστροφή του στην κορυφή.

