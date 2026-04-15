«Σούπερ Ήρωες»: Η οικολογική αλλαγή φέρνει πόλεμο στο σούπερ μάρκετ στο επεισόδιο της Τετάρτης 15/4

Η κωμική σειρά του ΑΝΤ1 «Σούπερ Ήρωες» συνεχίζει απόψε στις 20:00 με ένα επεισόδιο που υπόσχεται απρόβλεπτες καταστάσεις, παρεξηγήσεις και αρκετές δόσεις χιούμορ από την καθημερινότητα ενός… όχι και τόσο συνηθισμένου σούπερ μάρκετ.

Στο νέο επεισόδιο, ο Δημήτρης αποφασίζει να αλλάξει τη λειτουργία του σούπερ μάρκετ, ανακοινώνοντας μια πιο eco friendly κατεύθυνση με περιορισμό στα αναλώσιμα προϊόντα. Η πρόθεση είναι καλή, όμως η εφαρμογή της δεν περνά απαρατήρητη.

Η απόφαση αυτή γίνεται αφορμή για έντονες αντιδράσεις ανάμεσα στη Ρένα και τη Χαριστέλλα, που καταλήγουν να συγκρούονται για ένα απλό κουτί γάντια. Η κατάσταση ξεφεύγει γρήγορα, με τον Αντώνη και τον Περικλή να βρίσκονται άθελά τους στη μέση της διαμάχης.

Στα ταμεία, η ένταση δεν λείπει. Η Έφη έρχεται σε σύγκρουση με τη Σταυρούλα σχετικά με τις πλαστικές σακούλες που δεν χρεώνονται, δημιουργώντας νέο κύμα αντιδράσεων.

Την ίδια στιγμή, οι σταθερές πελάτισσες του καταστήματος δεν μένουν αμέτοχες και εκφράζουν ανοιχτά τη δυσαρέσκειά τους, προσθέτοντας ακόμα περισσότερη ένταση στην καθημερινή λειτουργία του σούπερ μάρκετ.

Στην αποθήκη, ο Ζαχαρίας επιχειρεί να βοηθηθεί στη δουλειά προσλαμβάνοντας δοκιμαστικά τον μεγαλύτερο αδερφό του, τον Θανάση. Όμως η συνεργασία τους αποδεικνύεται πιο δύσκολη απ’ όσο περίμενε, καθώς η κατάσταση γρήγορα ξεφεύγει από τον έλεγχο.

Το επεισόδιο εμπλουτίζεται με guest εμφανίσεις από τη Μπέσσυ Αργυράκη, τον Βασίλη Γιακουμάρο και τον Θοδωρή Κατσαφάδο, που δίνουν τη δική τους ξεχωριστή πινελιά στην ιστορία.

