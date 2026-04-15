«Slow Horses», «Black Mirror», «The Crown»: Ένταση με τους streamers για τα δικαιώματα των σκηνοθετών

Σε μια περίοδο που το streaming έχει μεταμορφώσει ριζικά την τηλεοπτική βιομηχανία, εσύ βλέπεις πλέον τους ίδιους τους δημιουργούς να ανεβάζουν τους τόνους, διεκδικώντας αυτό που θεωρούν αυτονόητο: δίκαιη αμοιβή για τη συνεχή αξιοποίηση του έργου τους. Σκηνοθέτες από μερικές από τις πιο αναγνωρίσιμες βρετανικές παραγωγές ενώνουν τις φωνές τους και ζητούν από τις μεγάλες πλατφόρμες streaming να συμφωνήσουν σε ένα ξεκάθαρο σύστημα δικαιωμάτων για τις επαναλήψεις και τη διανομή περιεχομένου.

Η δημόσια αυτή παρέμβαση καταγράφεται στις 15 Απριλίου 2026 και έρχεται ως αποτέλεσμα της, όπως την χαρακτηρίζουν οι ίδιοι, «αργής προόδου» στις συζητήσεις για τις αμοιβές. Το αίτημα δεν είναι μεμονωμένο, αλλά συλλογικό, καθώς αφορά σκηνοθέτες που έχουν υπογράψει μερικές από τις πιο επιτυχημένες σειρές της σύγχρονης τηλεόρασης, όπως το Slow Horses, το Black Mirror και το The Crown.

Ανάμεσα στα ονόματα που συνυπογράφουν την επιστολή βρίσκονται δημιουργοί με σημαντική πορεία στη βρετανική τηλεόραση, όπως οι Saul Metzstein, James Hawes και Jeremy Lovering, αλλά και άλλοι σκηνοθέτες που έχουν εργαστεί σε μεγάλες παραγωγές διεθνούς απήχησης. Η πρωτοβουλία οργανώθηκε από τον φορέα Directors UK, ο οποίος εδώ και καιρό προσπαθεί να προωθήσει ένα σταθερό πλαίσιο για τα πνευματικά δικαιώματα των σκηνοθετών.

Η βασική θέση των δημιουργών είναι ξεκάθαρη: το σημερινό μοντέλο του streaming δεν αντανακλά επαρκώς τη συμβολή τους στην επιτυχία των παραγωγών. Όπως επισημαίνουν, σε αντίθεση με άλλους τηλεοπτικούς φορείς στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι μεγάλες streaming πλατφόρμες δεν έχουν ενταχθεί σε συστήματα επαναλαμβανόμενων δικαιωμάτων, παρά τη μακροχρόνια παρουσία τους στην αγορά.

Οι σκηνοθέτες υποστηρίζουν ότι τα υφιστάμενα συστήματα σε άλλους οργανισμούς, έστω και αν οι απολαβές θεωρούνται περιορισμένες, εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική πηγή εισοδήματος σε έναν ιδιαίτερα ασταθή επαγγελματικό χώρο. Για τον λόγο αυτό, τονίζουν ότι η απουσία αντίστοιχου μηχανισμού στις streaming πλατφόρμες δημιουργεί μια εμφανή ανισορροπία.

Παράλληλα, υπογραμμίζουν και τη νομική διάσταση του ζητήματος, καθώς οι σκηνοθέτες θεωρούνται από τους αρχικούς δικαιούχους πνευματικής ιδιοκτησίας στα έργα που δημιουργούν. Παρ’ όλα αυτά, στην πράξη, το οικονομικό μοντέλο των πλατφορμών δεν αποδίδει σταθερά έσοδα από τις επαναλήψεις, κάτι που βρίσκεται στο επίκεντρο της διαφωνίας.

Η επιστολή ολοκληρώνεται με μια ιδιαίτερα αιχμηρή διατύπωση, στέλνοντας μήνυμα προς τις εταιρείες streaming ότι η αναγνώριση των δικαιωμάτων δεν μπορεί να παραμένει θεωρητική. Το αίτημα των δημιουργών είναι σαφές και ενιαίο: η αξία της δουλειάς τους πρέπει να αντικατοπτρίζεται και στο οικονομικό σύστημα που τη συνοδεύει, ειδικά σε μια εποχή όπου το περιεχόμενο συνεχίζει να ανακυκλώνεται και να προβάλλεται παγκοσμίως με αμείωτη ένταση.

