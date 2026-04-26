Social & Tech 26.04.2026

5 tech μυστικά που θα αλλάξουν την ζωή σου (προς το καλύτερο!)

Η ψηφιακή μας καθημερινότητα είναι γεμάτη «θόρυβο», συνδρομές που τρέχουν και ειδοποιήσεις που δεν σταματούν ποτέ.

www.pexels.com
www.pexels.com

Αν θέλεις να πάρεις τον έλεγχο πίσω, να εξοικονομήσεις χρήματα και να κάνεις τις συσκευές σου να δουλεύουν για σένα (και όχι εσύ γι’ αυτές), σου έχουμε 5 tech μυστικά που οι περισσότεροι αγνοούν.

1. Το Telegram είναι το κρυφό σου «Unlimited Cloud»

Ξέχνα τις πληρωμές για έξτρα GB στο iCloud ή το Google Drive.

Το μυστικό: Το Telegram σου προσφέρει απεριόριστο χώρο αποθήκευσης. Αν στείλεις αρχεία, φωτογραφίες ή video στα «Saved Messages» (Αποθηκευμένα Μηνύματα), μπορείς να ανεβάσεις αρχεία έως και 2GB το καθένα.

Γιατί να το κάνεις: Είναι δωρεάν, έχεις πρόσβαση από παντού (κινητό, tablet, PC) και τα αρχεία σου μένουν εκεί για πάντα.

www.pexels.com
www.pexels.com

2. Το «Reader Mode» εξαφανίζει τα Paywalls

Σου έχει τύχει να θέλεις να διαβάσεις ένα ενδιαφέρον άρθρο και να σου ζητάει συνδρομή για να συνεχίσεις;

Το μυστικό: Πριν κλείσεις τη σελίδα, πάτα το εικονίδιο του Reader Mode στον browser σου (το εικονίδιο που μοιάζει με σελίδα βιβλίου στη γραμμή διευθύνσεων).

Γιατί να το κάνεις: Πολλά sites «ξεκλειδώνουν» το κείμενο σε αυτή τη μορφή, ενώ ταυτόχρονα φεύγουν όλες οι ενοχλητικές διαφημίσεις και τα pop-ups.

www.pexels.com
www.pexels.com

3. Φιλτράρισμα Spam με το «Plus» Trick στο Gmail

Όταν γράφεσαι σε ένα νέο app ή newsletter και φοβάσαι ότι θα σου γεμίσουν το inbox με σκουπίδια.

Το μυστικό: Αν το email σου είναι m…[email protected], δώσε το ως m…[email protected].

Γιατί να το κάνεις: Το Gmail αγνοεί οτιδήποτε υπάρχει μετά το σύμβολο +. Έτσι, μπορείς να φτιάξεις ένα φίλτρο που στέλνει όλα τα mail που έρχονται στο +test απευθείας σε έναν φάκελο, κρατώντας το κεντρικό σου inbox πεντακάθαρο.

www.pexels.com
www.pexels.com

4. Το «Quiet Mode» του Instagram είναι το νέο Ghosting

Θέλεις να απέχεις από τα social χωρίς να χρειάζεται να εξηγείς στους φίλους σου γιατί δεν απαντάς;

Το μυστικό: Ενεργοποίησε το Quiet Mode (Λειτουργία Ησυχίας) από τις ρυθμίσεις ειδοποιήσεων.

Γιατί να το κάνεις: Το profile σου θα δείχνει στους άλλους ότι είσαι σε «Quiet Mode», τα notifications θα σιγήσουν και το Instagram θα στέλνει αυτόματη απάντηση σε όποιον σου στέλνει DM, ενημερώνοντάς τον ότι θα το δεις αργότερα.

www.pexels.com
www.pexels.com

5. CamelCamelCamel: Μην ξαναπληρώσεις «fake» προσφορές

Βρήκες ένα gadget σε «προσφορά» στην Amazon ή σε μεγάλα online stores;

Το μυστικό: Χρησιμοποίησε το CamelCamelCamel (για Amazon) ή το ιστορικό τιμών στο Skroutz.

Γιατί να το κάνεις: Θα δεις ένα γράφημα με το πού βρισκόταν η τιμή τους τελευταίους μήνες. Πολλές φορές η «έκπτωση» είναι η κανονική τιμή του προϊόντος που είχε ανέβει τεχνητά λίγες μέρες πριν.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Hacks Tech
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
