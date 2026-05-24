Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Life 24.05.2026

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Τα social media συνεχίζουν να διαμορφώνουν το τι τρώμε, τι δοκιμάζουμε και τελικά… τι γίνεται trend. Αυτή τη φορά, στο επίκεντρο βρίσκεται το νέο φαινόμενο με τα «γλυκά φρούτα», μια αισθητικά εντυπωσιακή food τάση που έχει κατακλύσει το TikTok. Πρόκειται για γλυκά που μετατρέπονται σε μικρά επιδόρπια με γλάσο, σοκολάτα, καραμέλα και πολύχρωμες επικαλύψεις,θυμίζοντας φρούτα. Τα βίντεο με δοκιμές έχουν γίνει viral, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια views σε λίγες μόνο ημέρες.

viral glika frouta__
Πηγή: instagram

Το trend δεν γεννήθηκε στην Ελλάδα, αλλά ξεκίνησε από το εξωτερικό, κυρίως από χώρες της Ασίας και των ΗΠΑ, όπου η κουλτούρα του food styling και των viral γλυκών είναι ήδη ιδιαίτερα ανεπτυγμένη. Μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, όμως, εξαπλώθηκε παγκοσμίως, φτάνοντας και στα ελληνικά social feeds. Στην Ελλάδα, ολοένα και περισσότεροι χρήστες του TikTok δοκιμάζουν τα viral «glazed fruits», ενώ ζαχαροπλαστεία αρχίζουν να προσαρμόζουν τη νέα τάση, δημιουργώντας δικές τους εκδοχές που συνδυάζουν γεύση και εντυπωσιακή εμφάνιση.

«Girl Dinner»: Το viral trend που ξεκίνησε από ένα «τσιμπολόγημα» και έγινε lifestyle

Η πραγματική απογείωση ήρθε μέσα από το TikTok, όπου creators από όλο τον κόσμο ξεκίνησαν να τα δοκιμάζουν on camera. Τα reaction videos, οι ήχοι «crunch» και οι close-up λήψεις τα μετέτρεψαν σε viral περιεχόμενο. Το trend εξαπλώθηκε γρήγορα, φτάνοντας σε εκατομμύρια χρήστες μέσα σε λίγες μέρες.

Στην ελληνική αγορά, αρκετά ζαχαροπλαστεία έχουν ήδη αρχίσει να δημιουργούν τις δικές τους εκδοχές των viral γλυκών φρούτων. Από απλές φράουλες με σοκολάτα μέχρι πιο περίτεχνα dessert creations, η ζήτηση αυξάνεται συνεχώς, κυρίως από νεανικό κοινό που ακολουθεί τις τάσεις του TikTok.

https://www.instagram.com/artopoieia_hpeiros/
https://www.instagram.com/artopoieia_hpeiros/

Πέρα από τη γεύση, αυτό που κάνει τα «γλυκά φρούτα» τόσο δημοφιλή είναι η εικόνα τους. Είναι φτιαγμένα για φωτογραφία και βίντεο, με έντονα χρώματα, glossy υφές και εντυπωσιακά cuts που τραβούν την προσοχή. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουν χαρακτηριστεί ως ένα από τα πιο viral food trends της χρονιάς.

@cedricgrolet

Des tartes aux figues avec leurs feuilles de figuier, rôties au miel cedricgrolet🌿

♬ Sugar Talking – Sabrina Carpenter

Το trend με τα «γλυκά φρούτα» δείχνει για ακόμη μια φορά πόσο γρήγορα μπορεί το TikTok να μετατρέψει μια απλή ιδέα σε παγκόσμιο φαινόμενο. Από το εξωτερικό μέχρι την Ελλάδα, η τάση εξελίσσεται συνεχώς, επηρεάζοντας όχι μόνο τους χρήστες αλλά και επαγγελματίες της ζαχαροπλαστικής.

Είτε τα δοκιμάζεις για τη γεύση είτε για το viral content, ένα είναι σίγουρο: τα γλυκά φρούτα έχουν ήδη κερδίσει μια θέση στη σύγχρονη food κουλτούρα. Και το πιο πιθανό είναι ότι το επόμενο viral γλυκό είναι ήδη καθ’ οδόν.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Viral γλυκά
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ξενοδοχείο ή camping; Τι επιλέγει κάθε ζώδιο για τις διακοπές του

Ξενοδοχείο ή camping; Τι επιλέγει κάθε ζώδιο για τις διακοπές του

24.05.2026

Δες επίσης

Ξενοδοχείο ή camping; Τι επιλέγει κάθε ζώδιο για τις διακοπές του
Life

Ξενοδοχείο ή camping; Τι επιλέγει κάθε ζώδιο για τις διακοπές του

24.05.2026
Θέλεις να δοκιμάσεις τα bleached brows; Όλα όσα πρέπει να ξέρεις πρώτα
Beauty

Θέλεις να δοκιμάσεις τα bleached brows; Όλα όσα πρέπει να ξέρεις πρώτα

24.05.2026
Η Bella Hadid επιστρέφει στις Κάννες και κάνει τη νοσταλγία την απόλυτη τάση
Fashion

Η Bella Hadid επιστρέφει στις Κάννες και κάνει τη νοσταλγία την απόλυτη τάση

24.05.2026
«Μικρές κινήσεις, μεγάλη αλλαγή» – 5 έξυπνα hacks για να ανανεώσεις τον χώρο σου
Life

«Μικρές κινήσεις, μεγάλη αλλαγή» – 5 έξυπνα hacks για να ανανεώσεις τον χώρο σου

23.05.2026
Μήπως είσαι τοξικός; Αυτοί είναι 5 τρόποι να το καταλάβεις
Life

Μήπως είσαι τοξικός; Αυτοί είναι 5 τρόποι να το καταλάβεις

23.05.2026
Έχασες το κινητό σου; Δες πώς θα το βρεις μέσα σε 2 λεπτά
Social & Tech

Έχασες το κινητό σου; Δες πώς θα το βρεις μέσα σε 2 λεπτά

23.05.2026
Μετακομίζεις; Μην υπογράψεις το νέο συμβόλαιο αν δεν κάνεις πρώτα αυτά τα 3 πράγματα
Life

Μετακομίζεις; Μην υπογράψεις το νέο συμβόλαιο αν δεν κάνεις πρώτα αυτά τα 3 πράγματα

23.05.2026
5 λάθη που κάνεις με τον σκύλο σου και πώς να τα διορθώσεις
Life

5 λάθη που κάνεις με τον σκύλο σου και πώς να τα διορθώσεις

23.05.2026
Οι 8 ερωτήσεις που δεν πρέπει να κάνεις ποτέ στο πρώτο ραντεβού
Life

Οι 8 ερωτήσεις που δεν πρέπει να κάνεις ποτέ στο πρώτο ραντεβού

23.05.2026
Scoop cookies: Πώς να φτιάξεις τα viral μπισκότα που έχουν κατακτήσει τα social media

Scoop cookies: Πώς να φτιάξεις τα viral μπισκότα που έχουν κατακτήσει τα social media

Ετοίμασε βαλίτσα! Δες ποιο νησί είσαι με βάση το ζώδιό σου

Ετοίμασε βαλίτσα! Δες ποιο νησί είσαι με βάση το ζώδιό σου

Η άσκηση για πλάγιους κοιλιακούς που έχει γίνει το απόλυτο fitness trend του καλοκαιριού

Η άσκηση για πλάγιους κοιλιακούς που έχει γίνει το απόλυτο fitness trend του καλοκαιριού

Πώς φεύγει εύκολα ο λεκές από στυλό – Το απόλυτο hack με το κουτάλι

Πώς φεύγει εύκολα ο λεκές από στυλό – Το απόλυτο hack με το κουτάλι

3 τρόποι να ανανεώσεις το αντηλιακό σου πάνω από το μακιγιάζ χωρίς να το χαλάσεις

3 τρόποι να ανανεώσεις το αντηλιακό σου πάνω από το μακιγιάζ χωρίς να το χαλάσεις

Οι 5 σαλάτες που έγιναν το πιο δυνατό trend του καλοκαιριού χωρίς να το καταλάβεις

Οι 5 σαλάτες που έγιναν το πιο δυνατό trend του καλοκαιριού χωρίς να το καταλάβεις

«Mediaκή» Ανασκόπηση: Από τα γυμναστήρια στα δικαστήρια και από τα εκατομμύρια στις κάλπες!

«Mediaκή» Ανασκόπηση: Από τα γυμναστήρια στα δικαστήρια και από τα εκατομμύρια στις κάλπες!

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

«Διαβάστε στο «ΠΑΡΟΝ»: Προκαλεί, απειλεί και αμφισβητεί η Άγκυρα

«Διαβάστε στο «ΠΑΡΟΝ»: Προκαλεί, απειλεί και αμφισβητεί η Άγκυρα

Στόχος του ΠΑΣΟΚ να ξεπεράσει το κόμμα Τσίπρα

Στόχος του ΠΑΣΟΚ να ξεπεράσει το κόμμα Τσίπρα

Δεν κρατιέται ο Ολυμπιακός! Πέρασε «αέρας» από τη Φενέρ και πάει για την κούπα!

Δεν κρατιέται ο Ολυμπιακός! Πέρασε «αέρας» από τη Φενέρ και πάει για την κούπα!