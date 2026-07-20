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Beauty 20.07.2026

Beach waves στην πόλη: Τα 5 καλύτερα sea salt sprays που αξίζει να έχεις στο νεσεσέρ σου

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Πώς να πετύχεις το τέλειο beach waves look χωρίς εργαλεία θερμότητας για να δείχνουν τα μαλλιά σου σαν να βγήκες μόλις από τη θάλασσα
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Τα sea salt sprays προσφέρουν φυσική υφή και σώμα στα μαλλιά, χωρίς να τα ξηραίνουν ή να τα κάνουν κολλώδη.
  • Δημιουργούν ελαφρύ κράτημα, ενισχύοντας τις φυσικές μπούκλες και τους κυματισμούς για αβίαστο look.
  • Εφαρμόζονται σε νωπά μαλλιά για φυσικό στέγνωμα και σχηματισμό κυματισμών, ή σε στεγνά για όγκο στις ρίζες.
  • Το άρθρο προτείνει 5 συγκεκριμένα sea salt sprays για να πετύχεις το "beach waves" look.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχει κάτι μαγικό στον τρόπο που τα μαλλιά σου «εναρμονίζονται» στην ατμόσφαιρα της παραλίας. Μετά από μια ολόκληρη μέρα κάτω από τον ήλιο, η υγρασία της θάλασσας δημιουργεί εκείνη την ιδανική, φυσική υφή που καμία συσκευή θερμότητας δεν μπορεί να αντιγράψει με την ίδια αβίαστη χάρη. Είναι αυτή η στιγμή που κοιτάζεσαι στον καθρέφτη και συνειδητοποιείς ότι δεν χρειάζεσαι τίποτα παραπάνω από αυτόν τον κυματισμό για να νιώσεις έτοιμη για την πιο καλοκαιρινή σου έξοδο.

beach_waves
https://www.instagram.com/fringe_ilsalottodellabellezza/

Όταν όμως επιστρέφεις στους ρυθμούς της πόλης, η ανάγκη να διατηρήσεις αυτή την «beachy» αύρα γίνεται ακόμα πιο επιτακτική. Η αλήθεια είναι ότι δεν χρειάζεται να βρίσκεσαι δίπλα στο κύμα για να αποκτήσεις αυτά τα πολυπόθητα mermaid waves. Το μυστικό κρύβεται σε ένα μικρό αλλά θαυματουργό προϊόν, το spray θαλασσινού αλατιού, που υπόσχεται να φέρει όλη τη φρεσκάδα του ωκεανού στα μαλλιά σου, χαρίζοντάς σου το look που ονειρεύεσαι όλο τον χρόνο.

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Γιατί τα spray αλατιού είναι ο καλύτερος σύμμαχός σου

Ένα σωστό spray θαλασσινού αλατιού προσφέρει στα μαλλιά σου φυσική υφή και σώμα χωρίς να τα αφήνει ξηρά, κολλώδη ή σκληρά. Στόχος είναι να νιώθεις ότι τα μαλλιά σου έχουν εκείνη τη δημιουργική ακαταστασία που αποκτούν μετά από μια μέρα στην ακροθαλασσιά, αλλά με μια πιο περιποιημένη εκδοχή. Το προϊόν αυτό προσθέτει την απαραίτητη τριβή και το ελαφρύ κράτημα που χρειάζεσαι για να ενισχύσεις τις φυσικές σου μπούκλες ή τους κυματισμούς, κάνοντας το αποτέλεσμα να δείχνει αβίαστα ζωντανό και γεμάτο κίνηση.

beach_waves_spray
https://www.instagram.com/elemloughton/

Πώς να το εντάξεις στη ρουτίνα σου

Αντί να αφιερώνεις ώρα μπροστά από τον καθρέφτη με το σίδερο για μπούκλες, αρκούν μερικά ψεκάσματα για να αλλάξεις τελείως το στυλ σου. Αν εφαρμόσεις το προϊόν σε νωπά μαλλιά, ψέκασε ομοιόμορφα και άφησέ τα να στεγνώσουν φυσικά, σφίγγοντάς τα παράλληλα με τα δάχτυλά σου για να ενθαρρύνεις τον σχηματισμό των κυματισμών. Αν πάλι επιλέξεις να το χρησιμοποιήσεις σε στεγνά μαλλιά, εστίασε κυρίως στις ρίζες για να δώσεις έξτρα όγκο ή στα μήκη για να αναζωογονήσεις την υφή σου κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το κλειδί είναι να μην το παρακάνεις με την ποσότητα, ξεκινώντας πάντα με μικρές δόσεις για να πετύχεις το απόλυτο επιμελώς ατημέλητο look που μοιάζει σαν να πέρασες όλη τη μέρα κάτω από τον ήλιο.

1. L’Oréal Professionnel Tecni.Art Flex Waves

L'Oréal Professionnel Tecni.Art Flex Waves spray για beach waves που προσφέρει υφή και όγκο στα μαλλιά.

2. BUMBLE and BUMBLE

Μπουκαλάκι Bumble and bumble Surf Spray για beach waves και αέρινα χτενίσματα, ιδανικό για το νεσεσέρ σου.

3. AVEDA

Μπουκάλι Aveda Texture Tonic για beach waves και υφή στα μαλλιά, ιδανικό για το νεσεσέρ σου.

4. Luxurious SunCare Sea Hair Mist

Μπουκαλάκι με sea salt spray για beach waves, ιδανικό για τη δημιουργία ανέμελων κυματιστών μαλλιών.

5. Wella Eimi Ocean Spritz Sea Salt Spray 

Sea salt spray Wella Ocean Spritz για beach waves στην πόλη, ιδανικό για να έχεις στο νεσεσέρ σου.

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