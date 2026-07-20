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Fashion 20.07.2026

Κλέλια Ανδριολάτου: Το πολύχρωμο μπικίνι της που αποθεώνει το color blocking!

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Η Κλέλια Ανδριολάτου ποζάρει στους καταρράκτες της Παλαιοκαρυάς φορώντας ένα πολύχρωμο μπικίνι που κλέβει την παράσταση
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Κλέλια Ανδριολάτου επισκέφτηκε τους καταρράκτες της Παλαιοκαρυάς στα Τρίκαλα.
  • Η ηθοποιός πέρασε ένα Σαββατοκύριακο με αγαπημένα της πρόσωπα, απολαμβάνοντας τη φύση.
  • Φορούσε ένα πολύχρωμο μπικίνι που τόνιζε το μαύρισμά της και αναδείκνυε το στυλ της.
  • Η επιλογή της αποτελεί τάση, καθώς το color blocking κυριαρχεί στις φετινές συλλογές.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Κλέλια Ανδριολάτου, η ηθοποιός και μοντέλο που κάθε της εμφάνιση γίνεται σημείο αναφοράς για το στυλ της, μας χάρισε την πιο δροσερή εικόνα του καλοκαιριού. Επιλέγοντας ένα από τα πιο ιδιαίτερα φυσικά τοπία της χώρας, τους καταρράκτες της Παλαιοκαρυάς στα Τρίκαλα, η Κλέλια έκανε μια εμφάνιση που συνδυάζει την άγρια ομορφιά του τοπίου με την απόλυτη καλοκαιρινή διάθεση.

klelia_andriolatou_bikini_polyxrwmo (5)
https://www.instagram.com/klelia_andriolatou/

Η πρωταγωνίστρια απόλαυσε ένα Σαββατοκύριακο «γεμάτο αγάπη», όπως η ίδια σημείωσε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της την Κυριακή 19 Ιουλίου. Στις φωτογραφίες που μοιράστηκε με τους χιλιάδες ακολούθους της, την είδαμε να ποζάρει γεμάτη χαμόγελα, άλλοτε μόνη της με φόντο το ιστορικό γεφύρι και τον επιβλητικό καταρράκτη, και άλλοτε σε τρυφερά στιγμιότυπα αγκαλιά με την αδερφή της, Ναστάζια, και αγαπημένα πρόσωπα του κύκλου της.

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Το πολύχρωμο μπικίνι που έκλεψε τις εντυπώσεις

Αυτό όμως που πραγματικά μαγνήτισε τα βλέμματα ήταν η ενδυματολογική της επιλογή. Η Κλέλια Ανδριολάτου επέλεξε ένα άκρως εντυπωσιακό και πολύχρωμο μπικίνι, το οποίο αποτέλεσε την τέλεια αντίθεση με τα δροσερά, γήινα χρώματα του τοπίου στην Παλαιοκαρυά. Με έντονες αποχρώσεις που αναδεικνύουν το μαύρισμά της και ένα design που εκπέμπει φρεσκάδα, το μαγιό της είναι η απόλυτη τάση για φέτος, καθώς το «color blocking» και τα ζωηρά prints κυριαρχούν στις beachwear συλλογές.

https://www.instagram.com/klelia_andriolatou/
https://www.instagram.com/klelia_andriolatou/
klelia_andriolatou_bikini_polyxrwmo
https://www.instagram.com/klelia_andriolatou/
klelia_andriolatou_bikini_polyxrwmo (3)
https://www.instagram.com/klelia_andriolatou/

Το συγκεκριμένο bikini look της Κλέλιας είναι η απόδειξη ότι το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Με ένα αξεσουάρ σε έντονα χρώματα, η ηθοποιός κατάφερε να μετατρέψει μια αυθόρμητη απόδραση στη φύση σε μια mini editorial φωτογράφιση. Η επιλογή της επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά γιατί θεωρείται ένα από τα πιο επιδραστικά fashion icons της νέας γενιάς, καθώς ξέρει να ενσωματώνει το high-fashion στοιχείο ακόμα και στις πιο χαλαρές, οικογενειακές στιγμές της.

1. ODYSSEYTEN

magio_polyxrwmo

2. Kalk 

poolyxrwmo_bikini

3. Next

bikini_xrwmatisto_about_you

bikini_bottom_about_you

4.Sugarfree

sugarfree_oloswmo

Κεντρική Εικόνα: @klelia_andriolatou

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διακοπές Καλοκαίρι 2026 Κλέλια Ανδριολάτου
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