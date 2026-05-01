«Φεγγάρι των Λουλουδιών»: Ποια 4 ζώδια επηρεάζει η Πανσέληνος του Μαΐου

4 ζώδια βρίσκονται στο επίκεντρο μιας αστρολογικής περιόδου που λειτουργεί σαν εσωτερικό ξύπνημα και έρχεται μέσα από την Πανσέληνο του Μαΐου

Η πανσέληνος του Μαΐου 2026, γνωστή και ως «Φεγγάρι των Λουλουδιών», δεν είναι απλώς ένα όμορφο αστρονομικό φαινόμενο, αλλά και μια περίοδος που, σύμφωνα με την αστρολογική προσέγγιση, φέρνει έντονη συναισθηματική κινητικότητα και εσωτερικές ανακατατάξεις. Κάποια ζώδια θα νιώσουν αυτή την ενέργεια πιο έντονα, είτε μέσα από αλλαγές στην καθημερινότητα είτε μέσα από αποφάσεις που δεν μπορούν πλέον να αναβληθούν.

1. Ταύρος

Για εσένα που ανήκεις στον Ταύρο, αυτή η πανσέληνος φέρνει εστίαση σε θέματα ασφάλειας, σχέσεων και σταθερότητας. Μπορεί να νιώσεις την ανάγκη να επαναπροσδιορίσεις τι σε κάνει να αισθάνεσαι πραγματικά «σταθερός» στη ζωή σου. Κάποιες καταστάσεις σε ωθούν να βάλεις όρια ή να ξεκαθαρίσεις σχέσεις που δεν σε καλύπτουν πλέον.

2. Λέων

Ο Λέων βρίσκεται σε φάση έντονης εσωτερικής και εξωτερικής έκφρασης. Η πανσέληνος φέρνει στο προσκήνιο την ανάγκη να ακουστείς και να διεκδικήσεις χώρο, τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά. Μπορεί να προκύψουν στιγμές που σε ωθούν να δείξεις πιο ξεκάθαρα ποιος είσαι και τι θέλεις.

3. Σκορπιός

Για εσένα, η ενέργεια της πανσελήνου αγγίζει βαθιά συναισθηματικά ζητήματα. Θέματα εμπιστοσύνης, σχέσεων και εσωτερικών φόβων μπορεί να βγουν στην επιφάνεια. Είναι μια περίοδος που σε καλεί να αφήσεις πίσω σου ό,τι σε βαραίνει και να κάνεις χώρο για πιο ουσιαστικές συνδέσεις.

4. Υδροχόος

Ο Υδροχόος επηρεάζεται κυρίως σε θέματα καριέρας και στόχων. Μπορεί να νιώσεις ότι ήρθε η στιγμή να αλλάξεις κατεύθυνση ή να επαναξιολογήσεις τις φιλοδοξίες σου. Η πανσέληνος λειτουργεί σαν «καθρέφτης» που σου δείχνει αν αυτό που κυνηγάς εξακολουθεί να σε εκφράζει.

Η πανσέληνος του Μαΐου δεν φέρνει ίδιες επιρροές για όλους, αλλά για αυτά τα τέσσερα ζώδια λειτουργεί σαν σημείο καμπής. Άλλοτε με ένταση, άλλοτε με αποκαλύψεις, το «Φεγγάρι των Λουλουδιών» φωτίζει καταστάσεις που δεν μπορούν πλέον να μείνουν στο σκοτάδι, οδηγώντας σε ξεκαθαρίσματα και νέα ξεκινήματα.

