Scary Movie 6: Το sequel που μπορεί να φέρει πίσω τα White Chicks

Οι Marlon Wayans και Shawn Wayans αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο για το White Chicks 2, αν το Scary Movie 6 σημειώσει επιτυχία

To Scary Movie 6 σηματοδοτεί την επιστροφή της οικογένειας Wayans στη μεγάλη οθόνη, όμως φαίνεται πως μπορεί να ανοίξει και τον δρόμο για ακόμα περισσότερα sequels από το παρελθόν.

Οι Marlon Wayans και Shawn Wayans άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής του White Chicks, εφόσον η νέα ταινία της σειράς τα πάει καλά στο box office, με την πρεμιέρα να έχει προγραμματιστεί για τις 5 Ιουνίου.

Ο Marlon Wayans δήλωσε χαρακτηριστικά πως «αν ο κόσμος έρθει να δει και να γελάσει με το Scary Movie, τότε όλα είναι πιθανά», αφήνοντας ξεκάθαρο ότι η επιστροφή εξαρτάται από την ανταπόκριση του κοινού. Από την πλευρά του, ο Shawn Wayans σημείωσε ότι ένα White Chicks 2 θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα, αν υπάρξει η κατάλληλη επιτυχία.

Το ενδιαφέρον όμως δεν σταματά εκεί. Ο Marlon Wayans έχει αναφερθεί και σε πιθανό sequel της ταινίας Don’t Be a Menace to South Central While Drinking Your Juice in the Hood (1996), δείχνοντας πως η οικογένεια εξετάζει σοβαρά την επιστροφή και άλλων τίτλων-σταθμών της φιλμογραφίας της.

You heard the Wayans brothers! If ‘Scary Movie 6′ does well, ‘White Chicks 2’ can happen! #marlonwayans #shawnwayans pic.twitter.com/PDQTWLJIyQ — Entertainment Tonight (@etnow) April 17, 2026

Στο νέο Scary Movie 6 επιστρέφουν επίσης γνώριμα πρόσωπα από το αρχικό καστ, μαζί με νέες προσθήκες, δίνοντας στη σειρά έναν συνδυασμό νοσταλγίας και ανανέωσης.

Αν η ταινία σημειώσει την αναμενόμενη επιτυχία, δεν αποκλείεται να δούμε μια πλήρη επιστροφή του Wayans brand στη μεγάλη οθόνη, με sequels που το κοινό περιμένει εδώ και χρόνια.

Κεντερική Εικόνα: IMDB

