Screen News 01.05.2026

Scary Movie 6: Το sequel που μπορεί να φέρει πίσω τα White Chicks

Οι Marlon Wayans και Shawn Wayans αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο για το White Chicks 2, αν το Scary Movie 6 σημειώσει επιτυχία
Μαρία Χατζηγιάννη

To Scary Movie 6 σηματοδοτεί την επιστροφή της οικογένειας Wayans στη μεγάλη οθόνη, όμως φαίνεται πως μπορεί να ανοίξει και τον δρόμο για ακόμα περισσότερα sequels από το παρελθόν.

Οι Marlon Wayans και Shawn Wayans άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής του White Chicks, εφόσον η νέα ταινία της σειράς τα πάει καλά στο box office, με την πρεμιέρα να έχει προγραμματιστεί για τις 5 Ιουνίου.

Ο Marlon Wayans δήλωσε χαρακτηριστικά πως «αν ο κόσμος έρθει να δει και να γελάσει με το Scary Movie, τότε όλα είναι πιθανά», αφήνοντας ξεκάθαρο ότι η επιστροφή εξαρτάται από την ανταπόκριση του κοινού. Από την πλευρά του, ο Shawn Wayans σημείωσε ότι ένα White Chicks 2 θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα, αν υπάρξει η κατάλληλη επιτυχία.

Το ενδιαφέρον όμως δεν σταματά εκεί. Ο Marlon Wayans έχει αναφερθεί και σε πιθανό sequel της ταινίας Don’t Be a Menace to South Central While Drinking Your Juice in the Hood (1996), δείχνοντας πως η οικογένεια εξετάζει σοβαρά την επιστροφή και άλλων τίτλων-σταθμών της φιλμογραφίας της.

Στο νέο Scary Movie 6 επιστρέφουν επίσης γνώριμα πρόσωπα από το αρχικό καστ, μαζί με νέες προσθήκες, δίνοντας στη σειρά έναν συνδυασμό νοσταλγίας και ανανέωσης.

Αν η ταινία σημειώσει την αναμενόμενη επιτυχία, δεν αποκλείεται να δούμε μια πλήρη επιστροφή του Wayans brand στη μεγάλη οθόνη, με sequels που το κοινό περιμένει εδώ και χρόνια.

Μουσείο Μαρία Κάλλας: Ένας Μάιος γεμάτος μουσική, δράσεις και ανοιχτές εμπειρίες για όλους 

Μουσείο Μαρία Κάλλας: Ένας Μάιος γεμάτος μουσική, δράσεις και ανοιχτές εμπειρίες για όλους 

«Φεγγάρι των Λουλουδιών»: Ποια 4 ζώδια επηρεάζει η Πανσέληνος του Μαΐου

«Φεγγάρι των Λουλουδιών»: Ποια 4 ζώδια επηρεάζει η Πανσέληνος του Μαΐου

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

Τηλεοπτικός Σεισμός: Οι Big-3, οι νόμοι, οι τηλεοπτικές μεταγραφές και η… Έμιλυ

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Στο στόχαστρο οι συμβάσεις της πανδημίας

Επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του «Π» από τον υφυπ. Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα για το καθεστώς ενίσχυσης περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Οι νέοι μονομάχοι στο πολιτικό σκηνικό