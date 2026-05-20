Μουσική 20.05.2026

«Φίλος ή Εχθρός»: Το νέο τραγούδι της Mylena με το δυναμικό video clip

Η Mylena κυκλοφορεί το νέο της τραγούδι «Φίλος ή Εχθρός» από την Panik Platinum, το οποίο συνοδεύεται από εντυπωσιακό music video
Ειρήνη Στόφυλα

Η Mylena επιστρέφει δυναμικά στη δισκογραφία με το νέο της τραγούδι «Φίλος ή Εχθρός», το οποίο κυκλοφορεί από την Panik Platinum και ήδη έχει αρχίσει να συζητιέται έντονα. Το νέο της single συνοδεύεται από ένα εντυπωσιακό music video που αναδεικνύει την ένταση και το συναίσθημα της ερμηνείας της, επιβεβαιώνοντας το καλλιτεχνικό της στίγμα. Με σύγχρονο ήχο και έντονη παρουσία, η Mylena συνεχίζει να εξελίσσει το μουσικό της ύφος, φέρνοντας κάτι φρέσκο αλλά ταυτόχρονα οικείο στο κοινό. Το νέο της βήμα έρχεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την παρουσία της στη σύγχρονη ελληνική pop και λαϊκή σκηνή.



Το «Φίλος ή Εχθρός» αποτελεί ένα τραγούδι με μοντέρνα προσέγγιση, στο οποίο κυριαρχούν έντονα λαϊκά στοιχεία και συναισθηματική ένταση. Οι στίχοι περιγράφουν έναν περίπλοκο και άλυτο δεσμό ανάμεσα σε δύο ανθρώπους, έναν συναισθηματικό “γόρδιο δεσμό” που δεν κατάφερε ποτέ να λυθεί, αφήνοντας πίσω του ερωτήματα και εσωτερικές συγκρούσεις. Το τραγούδι ισορροπεί ανάμεσα στη μελωδία και την ένταση, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που αγγίζει τον ακροατή.

Τη μουσική και τους στίχους του κομματιού υπογράφει ο Τάκης Δαμάσχης, ο οποίος έχει συμβάλει καθοριστικά στη συνολική καλλιτεχνική ταυτότητα του τραγουδιού. Παράλληλα, ο ίδιος έχει αναλάβει και τη σκηνοθεσία του music video, δημιουργώντας ένα οπτικοακουστικό αποτέλεσμα με έντονη ατμόσφαιρα και κινηματογραφική αισθητική. Το video είναι ήδη διαθέσιμο στο YouTube και συνοδεύει ιδανικά τη συναισθηματική δύναμη του κομματιού.

Η Mylena με το «Φίλος ή Εχθρός» παρουσιάζει ένα ολοκληρωμένο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα που συνδυάζει σύγχρονο ήχο, δυνατή ερμηνεία και οπτική αφήγηση, επιβεβαιώνοντας πως αποτελεί ένα από τα ανερχόμενα ονόματα που αξίζει να παρακολουθεί κανείς στη νέα μουσική σκηνή.

Η αναπάντεχη δήλωση του Vincent Cassel για τη Monica Bellucci 13 χρόνια μετά τον χωρισμό

Bye bye hangover: Γιατί η νέα γενιά προτιμάει να παρτάρει μεσημέρι και χωρίς αλκοόλ

