Bye bye hangover: Γιατί η νέα γενιά προτιμάει να παρτάρει μεσημέρι και χωρίς αλκοόλ

Η νέα γενιά γυρίζει την πλάτη στα σκοτεινά club και το hangover, επιλέγοντας μεσημεριανά DJ sets, παγωμένους καφέδες και mocktails στο φως της ημέρας

Ξεχάστε τα σκοτεινά club, τα ξενύχτια μέχρι το πρωί και το βαρύ hangover της επόμενης ημέρας. Η Gen-Z επαναπροσδιορίζει πλήρως την έννοια της διασκέδασης, στρέφοντας το ενδιαφέρον της σε έναν εντελώς νέο τρόπο ψυχαγωγίας. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, οι νέοι σήμερα καταναλώνουν περίπου 30% λιγότερο αλκοόλ σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές, γεγονός που έχει πυροδοτήσει μια πρωτοφανή άνθιση στα daytime πάρτι και στις εκδηλώσεις με χαμηλό ή καθόλου αλκοόλ.

Καθώς η νεολαία απομακρύνεται από την παραδοσιακή κουλτούρα της νύχτας, τα καφέ των πόλεων μεταμορφώνονται σταδιακά στους νέους χώρους διασκέδασης. Τα μεσημεριανά DJ sets, οι παγωμένοι καφέδες και τα γεμάτα από κόσμο μαγαζιά έρχονται να αντικαταστήσουν την κλασική εμπειρία του club.

Τι είναι το «Soft Clubbing»;

Από την Αυστραλία μέχρι την καρδιά της Ευρώπης, το κίνημα του «soft clubbing» κερδίζει συνεχώς έδαφος. Πρόκειται για μια τάση όπου η ηλεκτρονική μουσική και ο χορός παραμένουν στο επίκεντρο, αλλά μεταφέρονται στο φως της ημέρας και συνδυάζονται με έναν πολύ πιο υγιεινό τρόπο ζωής.

Η νέα γενιά δίνει πλέον τεράστια έμφαση στην ψυχική και σωματική της ευεξία, αποφεύγοντας τις τοξικές επιπτώσεις του αλκοόλ. Παράλληλα, η οικονομική κρίση κάνει την έξοδο για ποτό μια ακριβή συνήθεια, στρέφοντας τους νέους σε πιο προσιτές λύσεις, ενώ η ανάγκη για ουσιαστική κοινωνικοποίηση οδηγεί σε πάρτι όπου οι άνθρωποι μπορούν να γνωριστούν χωρίς τη «θολή» επήρεια του μεθυσιού.

«Θέλουμε να ακούσουμε καλή μουσική και να χορέψουμε, αλλά θέλουμε επίσης να ξυπνήσουμε το επόμενο πρωί και να είμαστε παραγωγικοί, όχι να χάσουμε όλο το Σαββατοκύριακο στο κρεβάτι», εξηγούν οι υποστηρικτές του κινήματος.

Το «soft clubbing» αποδεικνύει ότι η διασκέδαση δεν χρειάζεται απαραίτητα σκοτάδι και hangover για να είναι πετυχημένη. Το partying αλλάζει μορφή και η ημέρα παίρνει, επιτέλους, την εκδίκησή της.

