Social Trends 20.05.2026

Bye bye hangover: Γιατί η νέα γενιά προτιμάει να παρτάρει μεσημέρι και χωρίς αλκοόλ

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η νέα γενιά γυρίζει την πλάτη στα σκοτεινά club και το hangover, επιλέγοντας μεσημεριανά DJ sets, παγωμένους καφέδες και mocktails στο φως της ημέρας
Μαρία Χατζηγιάννη

Ξεχάστε τα σκοτεινά club, τα ξενύχτια μέχρι το πρωί και το βαρύ hangover της επόμενης ημέρας. Η Gen-Z επαναπροσδιορίζει πλήρως την έννοια της διασκέδασης, στρέφοντας το ενδιαφέρον της σε έναν εντελώς νέο τρόπο ψυχαγωγίας. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, οι νέοι σήμερα καταναλώνουν περίπου 30% λιγότερο αλκοόλ σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές, γεγονός που έχει πυροδοτήσει μια πρωτοφανή άνθιση στα daytime πάρτι και στις εκδηλώσεις με χαμηλό ή καθόλου αλκοόλ.

unsplash
unsplash

Καθώς η νεολαία απομακρύνεται από την παραδοσιακή κουλτούρα της νύχτας, τα καφέ των πόλεων μεταμορφώνονται σταδιακά στους νέους χώρους διασκέδασης. Τα μεσημεριανά DJ sets, οι παγωμένοι καφέδες και τα γεμάτα από κόσμο μαγαζιά έρχονται να αντικαταστήσουν την κλασική εμπειρία του club.

«Girl Dinner»: Το viral trend που ξεκίνησε από ένα «τσιμπολόγημα» και έγινε lifestyle

Τι είναι το «Soft Clubbing»;

Από την Αυστραλία μέχρι την καρδιά της Ευρώπης, το κίνημα του «soft clubbing» κερδίζει συνεχώς έδαφος. Πρόκειται για μια τάση όπου η ηλεκτρονική μουσική και ο χορός παραμένουν στο επίκεντρο, αλλά μεταφέρονται στο φως της ημέρας και συνδυάζονται με έναν πολύ πιο υγιεινό τρόπο ζωής.

soft_clubbing
Unsplash

Η νέα γενιά δίνει πλέον τεράστια έμφαση στην ψυχική και σωματική της ευεξία, αποφεύγοντας τις τοξικές επιπτώσεις του αλκοόλ. Παράλληλα, η οικονομική κρίση κάνει την έξοδο για ποτό μια ακριβή συνήθεια, στρέφοντας τους νέους σε πιο προσιτές λύσεις, ενώ η ανάγκη για ουσιαστική κοινωνικοποίηση οδηγεί σε πάρτι όπου οι άνθρωποι μπορούν να γνωριστούν χωρίς τη «θολή» επήρεια του μεθυσιού.

«Θέλουμε να ακούσουμε καλή μουσική και να χορέψουμε, αλλά θέλουμε επίσης να ξυπνήσουμε το επόμενο πρωί και να είμαστε παραγωγικοί, όχι να χάσουμε όλο το Σαββατοκύριακο στο κρεβάτι», εξηγούν οι υποστηρικτές του κινήματος.

Το «soft clubbing» αποδεικνύει ότι η διασκέδαση δεν χρειάζεται απαραίτητα σκοτάδι και hangover για να είναι πετυχημένη. Το partying αλλάζει μορφή και η ημέρα παίρνει, επιτέλους, την εκδίκησή της.

Θες να γίνεις influencer; 5 βήματα για να ξεκινήσεις

TikTok GO: Το TikTok μπαίνει δυναμικά στον χώρο των ταξιδιών

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Gen Z social trend Soft Clubbing
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Φίλος ή Εχθρός»: Το νέο τραγούδι της Mylena με το δυναμικό video clip

«Φίλος ή Εχθρός»: Το νέο τραγούδι της Mylena με το δυναμικό video clip

20.05.2026
Επόμενο
Έρχεται το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας αφιερωμένο στην «μαγεία» της τέχνης του Χορού

Έρχεται το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας αφιερωμένο στην «μαγεία» της τέχνης του Χορού

20.05.2026

Δες επίσης

MAD Tech News: Από τη μήνυση της Dua Lipa, στην απόλυτη AI μεταμόρφωση των iPhone
Social & Tech

MAD Tech News: Από τη μήνυση της Dua Lipa, στην απόλυτη AI μεταμόρφωση των iPhone

19.05.2026
«Girl Dinner»: Το viral trend που ξεκίνησε από ένα «τσιμπολόγημα» και έγινε lifestyle
Social & Tech

«Girl Dinner»: Το viral trend που ξεκίνησε από ένα «τσιμπολόγημα» και έγινε lifestyle

19.05.2026
Θες να γίνεις influencer; 5 βήματα για να ξεκινήσεις
Social & Tech

Θες να γίνεις influencer; 5 βήματα για να ξεκινήσεις

15.05.2026
Οδηγός TikTok: Οι 3 ρυθμίσεις που πρέπει να ενεργοποιήσεις
Social & Tech

Οδηγός TikTok: Οι 3 ρυθμίσεις που πρέπει να ενεργοποιήσεις

15.05.2026
TikTok GO: Το TikTok μπαίνει δυναμικά στον χώρο των ταξιδιών
Social & Tech

TikTok GO: Το TikTok μπαίνει δυναμικά στον χώρο των ταξιδιών

13.05.2026
Ήβη Αδάμου: Το «Xelogiastra Dance» γίνεται viral trend και κατακτά τα social media
Social & Tech

Ήβη Αδάμου: Το «Xelogiastra Dance» γίνεται viral trend και κατακτά τα social media

13.05.2026
Πώς να μην φαίνεσαι αγνώριστος με τα φίλτρα – 5 hacks που θα σε σώσουν
Social & Tech

Πώς να μην φαίνεσαι αγνώριστος με τα φίλτρα – 5 hacks που θα σε σώσουν

12.05.2026
Eurovision 2026: Οι παραγωγοί του Mad Radio 106.2 δίνουν το δικό τους 12άρι
MAD RADIO 106.2

Eurovision 2026: Οι παραγωγοί του Mad Radio 106.2 δίνουν το δικό τους 12άρι

12.05.2026
Mad Tech News: Apple, OpenAI και Meta αλλάζουν το παιχνίδι
Social & Tech

Mad Tech News: Apple, OpenAI και Meta αλλάζουν το παιχνίδι

11.05.2026
4 ζώδια που λατρεύουν τις solo διακοπές μακριά από την πολυκοσμία

4 ζώδια που λατρεύουν τις solo διακοπές μακριά από την πολυκοσμία

Πώς να αποκτήσεις τη διακόσμηση των social media; 4 trends που διαμορφώνουν το μπαλκόνι σου

Πώς να αποκτήσεις τη διακόσμηση των social media; 4 trends που διαμορφώνουν το μπαλκόνι σου

Πώς θα φτιάξεις μαμαδίστικο γιουβέτσι κοτόπουλο όπως η Σίσσυ Χρηστίδου

Πώς θα φτιάξεις μαμαδίστικο γιουβέτσι κοτόπουλο όπως η Σίσσυ Χρηστίδου

Πόλλες ώρες στο γραφείο; 3 ασκήσεις με λάστιχο που θα «ξεκλειδώσουν» τους ώμους σου

Πόλλες ώρες στο γραφείο; 3 ασκήσεις με λάστιχο που θα «ξεκλειδώσουν» τους ώμους σου

Θες να αδυνατίσεις; Αυτοί οι 6 ξηροί καρποί βοηθούν στην απώλεια βάρους

Θες να αδυνατίσεις; Αυτοί οι 6 ξηροί καρποί βοηθούν στην απώλεια βάρους

Είσαι κολλημένος όλη μέρα στο κινητό; 5 τρόποι να το αλλάξεις

Είσαι κολλημένος όλη μέρα στο κινητό; 5 τρόποι να το αλλάξεις

«Mediaκή» Ανασκόπηση: Από τα γυμναστήρια στα δικαστήρια και από τα εκατομμύρια στις κάλπες!

«Mediaκή» Ανασκόπηση: Από τα γυμναστήρια στα δικαστήρια και από τα εκατομμύρια στις κάλπες!

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

Άλλο μείγμα πολιτικής για να προληφθεί η καταιγίδα

Άλλο μείγμα πολιτικής για να προληφθεί η καταιγίδα

Παίζει με την οικονομία της Ελλάδας η Ουκρανία

Παίζει με την οικονομία της Ελλάδας η Ουκρανία

Καραμανλής, Σαμαράς και Δένδιας τραβάνε το χαλί στον Μητσοτάκη

Καραμανλής, Σαμαράς και Δένδιας τραβάνε το χαλί στον Μητσοτάκη