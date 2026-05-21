Η Cardi B μπαίνει δυναμικά στον κόσμο του luxury fashion ως global ambassador του FASHIONPHILE

Με το νέο campaign «Get Your Bag», η Cardi B υπογράφει μία συνεργασία που συνδέει τη μόδα με την έννοια της επένδυσης και της διαχρονικής αξίας των pre-loved luxury κομματιών

Η Cardi B συνεχίζει να επεκτείνει το στιλιστικό της αποτύπωμα, αυτή τη φορά μέσα από μία εντυπωσιακή συνεργασία με το FASHIONPHILE, καθώς ανακοινώθηκε ως Global Brand Ambassador για το 2026. Η ράπερ, που έχει καταφέρει να μετατρέψει το προσωπικό της στιλ σε παγκόσμιο fashion statement, πρωταγωνιστεί στο νέο campaign με τίτλο «Get Your Bag», το οποίο αναδεικνύει τη δύναμη του resale luxury και την αξία των pre-loved designer κομματιών.

Στο επίκεντρο της καμπάνιας βρίσκεται η ιδέα ότι η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια αγορά στιγμής, αλλά μία επένδυση με διάρκεια. Η Cardi B, γνωστή για την αδυναμία της σε σπάνια και συλλεκτικά luxury accessories, δίνει τη δική της προσωπική διάσταση στο project, συνδέοντας τη μουσική της περσόνα με τον κόσμο της υψηλής μόδας.

Cardi B: Η εκρηκτική επιστροφή στη σκηνή με το «Little Miss Drama Tour»

«Αγαπώ μια καλή τσάντα, αλλά αγαπώ και μια έξυπνη αγορά. Αγαπώ το Fashionphile γιατί πραγματικά τα έχει όλα. Τα σπάνια κομμάτια, τα κλασικά και όλα είναι αυθεντικά», δήλωσε η Cardi B, εξηγώντας γιατί η συνεργασία αυτή της ταιριάζει απόλυτα. Όπως ανέφερε, η κοινή φιλοσοφία γύρω από την ποιότητα, το στιλ και την έννοια του «getting to the bag» αποτέλεσε βασικό στοιχείο που ένωσε τις δύο πλευρές.

Η Cardi B δεν είναι άγνωστη στον κόσμο των πολυτελών αξεσουάρ, καθώς διαθέτει μία εντυπωσιακή συλλογή με Hermès Birkin bags και άλλα σπάνια κομμάτια από κορυφαίους οίκους όπως Chanel και Goyard. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, η ίδια επιμελήθηκε και μία ειδική curated συλλογή για το FASHIONPHILE, παρουσιάζοντας προσωπικές της επιλογές που αντικατοπτρίζουν το εκκεντρικό αλλά και απόλυτα ενημερωμένο fashion taste της.

Η παρουσία της Cardi B στην καμπάνια «Get Your Bag» δεν λειτουργεί μόνο ως celebrity endorsement αλλά ως πολιτισμική δήλωση για το πώς αλλάζει η αντίληψη γύρω από τη μόδα. Το resale luxury δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως δευτερεύουσα επιλογή, αλλά ως ένας δυναμικός χώρος όπου η ιστορία, η σπανιότητα και η αξία των αντικειμένων αποκτούν νέα σημασία.

Cardi B: Ετοιμάζει το πρώτο ισπανόφωνο άλμπουμ της