16ο Off-Off Athens Theatre Festival: Οι παραστάσεις της 1ης εβδομάδας στο Επί Κολωνώ

H αυλαία του 16ου OFF–OFF ATHENS THEATRE FESTIVAL θα ανοίξει τη Δευτέρα 25 Μαΐου με την παράσταση «Hyperspace ή αλλιώς» από τη θεατρική ομάδα «Group theatry», θα ακολουθήσει η παράσταση «Στον κύριο Τζέι (Calling mrJ)» από την ομάδα «Θέατρο εΦ», τη σκυτάλη θα πάρει η ομάδα θεάτρου «Miserdé» με την παράσταση «Μικρός Καναδάς».

Ακολουθούν οι παραστάσεις «Ο Εφιάλτης Ενός Ηθοποιού» και «Κλεψύδρα, μια αυτοσχεδιαστική παράσταση» από τις ομάδες, «In Flux Theater Group» και «Ροζ Ιππότες» αντίστοιχα.

Την 1η εβδομάδα του Φεστιβάλ κλείνουν οι παραστάσεις «Ποιος ανακάλυψε την Αμερική/Τριάντα χρόνια μετά» από τις Αιρετικές ουσίες και «ΔΗΚΕΟΣΗΝΙ» από την ομάδα «Arcana».

Για αγορά εισιτηρίων https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/festival/off-off-athens-theater-festival-2026/

Διάρκεια Φεστιβάλ: Από 25 Μαΐου έως 23 Ιουνίου 2026

Τόπος: Κεντρική Σκηνή του Επί Κολωνώ (Ναυπλίου 12 & Λένορμαν 94, Κολωνός, Αθήνα)

Διάρκεια Παραστάσεων: Οι παραστάσεις δεν υπερβαίνουν τα 60 λεπτά

Εισιτήρια: Γενική είσοδος: 9€. Eισιτήριo ημέρας 2 παραστάσεων 15€

Κάρτα για 10 παραστάσεις: 50€

Ώρα έναρξης: Καθημερινά στις 20:15 για την πρώτη παράσταση και στις 22:00 για τη δεύτερη παράσταση.

Doors Open at: 19:00

Το μπαρ και η αυλή του θεάτρου είναι ανοιχτά καθημερινά από τις 19.00 ως αργά το βράδυ.

Ακολουθούν περισσότερες πληροφορίες για τις παραστάσεις της 1ης εβδομάδας:

Ομάδα 1η

Δευτέρα 25 Μαΐου στις 20:15 & Τρίτη 26 Μαΐου στις 22:00

«Hyperspace ή αλλιώς»

Στην καρδιά της οικονομικής κρίσης, δύο ζευγάρια, το ένα στην Γερμανία (οικονομικοί μετανάστες) και το άλλο στην Ελλάδα βιώνουν την επιλογή τους. Δηλαδή, τα προβλήματα της διαμονής τους σε μια ξένη χώρα αφενός και αφετέρου τα θέματα που προκύπτουν από τη παραμονή τους σε μια χώρα που καταρρέει οικονομικά. Τα πράγματα περιπλέκονται όταν η γυναίκα του ενός ζευγαριού συναντιέται με τον άντρα του άλλου ζευγαριού…

Η ταυτότητα της παράστασης:

Θεατρική ομάδα: Group thea-try της Καλλιτεχνικής Ένωσης Δήμου Ωρωπού

Συγγραφέας: Δανάη Λιοδάκη

Σκηνοθεσία: Νικόλας Φραγκάκης

Σκηνικά/Κοστούμια/Επιμέλεια ήχου-φωτισμού: Γιάννης Σελεπές

Επιμέλεια μουσικής: Τάσος Αντωνίου

Βοηθός σκηνοθέτη: Τζο Σαράντη

Ερμηνεύουν: Ζήσης Λαγιόκαπας, Γεωργία Νικητοπούλου, Γιώργος Σιαφάκας, Σάντρα Χατζηαλεξίου

Διάρκεια: 60 λεπτά

Ομάδα 2η

Τρίτη 26 Μαΐου στις 20:15 & Τετάρτη 27 Μαΐου στις 22:00

«Στον κύριο Τζέι (Calling mrJ)»

Το έργο διαδραματίζεται μέσα σε ένα σπίτι, μάλλον. Μέχρι εδώ, όλα καλά. Η Λ. γυρίζει επιτέλους σπίτι, μάλλον, έχοντας για άλλη μια φορά χορέψει, μάλλον με επιτυχία, την “χορογραφία” της ζωής. Ψάχνει να μιλήσει σε κάποιον για την πραγματικότητα, να της πει αν υπάρχει όντως ή αν είναι όλα ένα όνειρο του πεντάχρονου εαυτού της, πόσο ανακουφιστικό θα ήταν, κύριε Τζέι! Η πραγματικότητα, όμως, είναι εδώ, αντίθετα με τον κύριο Τζέι, υπάρχει χωρίς να φαίνεται, στους αληθινούς ανθρώπους φαίνεται, χωρίς να υπάρχει; Τι πήγε στραβά, κύριε Τζέι; Τώρα που μεγαλώσαμε, τι γίναμε;

Η παράσταση αυτή είναι αφιερωμένη σε άτομα ή ιδέες που δεν είναι πια εδώ, αλλά που σμίλεψαν το πρόσωπο που έχουμε σήμερα και μέσα από χιούμορ και σουρεαλισμό, θίγει θέματα διαταραχών αποπροσωποποίησης και αποπραγματοποίησης, διαταραχές αντίληψης για τις οποίες δεν γίνεται αρκετά λόγος, και για τις οποίες συχνά οι πάσχοντες αμφιβάλλουν, καθώς τείνουν να νιώθουν ότι ψεύδονται οι ίδιοι όταν τις βιώνουν. Όμως δεν κρατάει για πάντα. Μάλλον.

Η ταυτότητα της παράστασης:

Θεατρική ομάδα: Θέατρο εΦ – ομάδα θεάτρου

Συγγραφέας: Αρετή Μακρολειβαδίτη

Σκηνοθεσία: Αρετή Μακρολειβαδίτη

Δραματουργία: Αρετή Μακρολειβαδίτη

Σκηνογραφία/Ενδυματολογία: Θέατρο εΦ – Σοφία Χατζηγιάννη

Φωτισμοί: Θέατρο εΦ

Μουσική σύνθεση: Moby (mobygratis.com) και Eli and the Portraits

Μουσική επιμέλεια: Αρετή Μακρολειβαδίτη

Κίνηση: Θέατρο εΦ

Σχεδιασμός αφίσας: Χρήστος Καλογριδάκης

Φωτογραφίες: Αναστασία Ζησοπούλου

Ερμηνεύουν: Λένια Κοκκίνου

Διάρκεια: 60 λεπτά

Ομάδα 3η

Τετάρτη 27 Μαΐου στις 20:15 & Πέμπτη 28 Μαΐου στις 22:00

«Μικρός Καναδάς»

Ο επιστάτης μιας βιοτεχνίας στον Ασπρόπυργο, Λουκάς, ανακαλύπτει ένα πτώμα στην αποθήκη των εγκαταστάσεων. Όταν το πληροφορείται ο ιδιοκτήτης της βιοτεχνίας, Αντώνης, αποφασίζει να αποσιωπήσει το γεγονός, επειδή πρόκειται να επισκεφθεί την επιχείρηση επιτροπή του Υπουργείου Ανάπτυξης για την τελική έγκριση βιομηχανικής άδειας. Παράλληλα, καταφθάνει μια μητέρα, η Μαρία, που αναζητά τον γιο της, ο οποίος είχε επισκεφθεί τη βιοτεχνία την προηγούμενη μέρα με το σχολείο του.

Η ταυτότητα της παράστασης:

Θεατρική Ομάδα: Miserdé

Συγγραφέας: Τζίνα Στεφανοπούλου

Σκηνοθεσία: Νίκος Χρονόπουλος

Δραματουργία: Τζίνα Στεφανοπούλου

Σκηνογραφία/Ενδυματολογία: Νεφέλη Κωνσταντινίδη- Νίκος Χρονόπουλος

Μουσική σύνθεση και επιμέλεια: Άγγελος Λιάγκος

Βοηθός σκηνοθέτη: Νεφέλη Κωνσταντινίδη

Σχεδιασμός αφίσας: Αλέκα Καμπέρη

Φωτογραφίες: Άγγελος Τζουανάκης

Ερμηνεύουν: Δέσποινα Γαλανάκη, Νίκος Καραστέργιος, Άγγελος Λιάγκος

Διάρκεια: 60 λεπτά

Ομάδα 4η

Πέμπτη 28 Μαΐου στις 20:15 & Παρασκευή 29 Μαΐου στις 22:00

«Ο Εφιάλτης Ενός Ηθοποιού»

Ο Τζορτζ είναι ένας λογιστής ήπιων τόνων που ξυπνά παγιδευμένος μέσα στο αγχώδες όνειρο κάποιου άλλου. Στα παρασκήνια ενός θεάτρου, ο πρωταγωνιστής τραυματίζεται και ο Τζορτζ σπρώχνεται στη σκηνή για να τον αντικαταστήσει. Ακολουθεί μια θεατρική ελεύθερη πτώση. Ο Τζορτζ εκσφενδονίζεται μέσα σε ένα χάος από «κλασικά έργα», εντελώς απροετοίμαστος. Γύρω του, σταρ του θεάτρου αγωνιούν να διατηρήσουν τις ερμηνείες τους ενώ η υπεύθυνη σκηνής προσπαθεί να κρατήσει την παράσταση σε ροή. Καθώς τα θεατρικά στυλ συγκρούονται και η λογική εγκαταλείπει το σανίδι, ο Τζορτζ, ο απρόθυμος αντικαταστάτης, πρέπει με κάποιο τρόπο να επιβιώσει από την τρέλα ή… να ξυπνήσει.

Η ταυτότητα της παράστασης:

Θεατρική ομάδα: In Flux | Theater Group

Συγγραφέας: Christopher Durang

Μετάφραση: Αγαμέμνων Καλογράνης, Έλσα Ζαρρή

Σκηνοθεσία: Παναγιώτης Αναγνωστάκης

Βοηθός σκηνοθέτη: Έλσα Ζαρρή

Σχεδιασμός αφίσας: Χαράλαμπος Ανδρέου

Φωτογραφίες/Trailer: Μίλτος Αποστολόπουλος, Παναγιώτης Αναγνωστάκης

Σκηνογραφία: Νόνα Σούντη

Ερμηνεύουν: Αγαμέμνων Καλογράνης, Δανάη Μαθιουλάκη, Δανάη Μικέδη – Προδρόμου, Έλσα Ζαρρή, Κώστας Γεωργιόπουλος.

Διάρκεια: 45 λεπτά

Ομάδα 5η

Παρασκευή 29 Μαΐου στις 20:15 & Σάββατο 30 Μαΐου στις 22:00

«Κλεψύδρα, μια αυτοσχεδιαστική παράσταση»

Μια ιστορία ανθρώπων που συναντιούνται, επηρεάζονται και αλλάζουν μέσα στον χρόνο. Οι χαρακτήρες καλούνται να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες των πράξεών τους και να επαναπροσδιορίσουν τη θέση τους ο ένας απέναντι στον άλλον. Τι όμως τους οδήγησε μέχρι εκεί; Ξετυλίγοντας τα νήματα των ζωών τους, σαν σύγχρονοι μίτοι της Αριάδνης μέσα από τον λαβύρινθο του χρόνου, αποκαλύπτονται οι απαρχές των σχέσεων και τα κίνητρά τους. Καθώς η άμμος της κλεψύδρας κυλάει προς τα επάνω, εκεί από όπου ξεκίνησε, όλα είναι πιθανά σε αυτό το ταξίδι που κάθε φορά μας οδηγεί σε νέα μονοπάτια. Μια αυτοσχεδιαστική παράσταση, κάθε φορά διαφορετική.

Η ταυτότητα της παράστασης:

Θεατρική ομάδα: Ροζ Ιππότες

Σκηνοθεσία/Δραματουργία: Ροζ Ιππότες

Φωτισμοί, μουσική επιμέλεια: Ροζ Ιππότες

Σχεδιασμός αφίσας: Ροζ Ιππότες

Φωτογραφίες: Ροζ Ιππότες

Ερμηνεύουν: Χαρά Ματαρέλλη, Νικόλας Πάνος, Μαρία Παπουτσή, Θάνος Πολυζώτης, Βαγγέλης Χατζηκυριάκος

Διάρκεια: 60 λεπτά

Ομάδα 6η

Σάββατο 30 Μαΐου στις 20:15 & Κυριακή 31 Μαΐου στις 22:00

«Ποιος ανακάλυψε την Αμερική/Τριάντα χρόνια μετά»

Δύο κορίτσια με διαφορετικούς χαρακτήρες μεγαλώνουν μαζί, κάνοντας ένα ταξίδι αυτογνωσίας αναζητώντας την ευτυχία και αναρωτώμενες για το νόημα της ζωής μέσα στο χρόνο. Η «Καίτη» εξελίσσεται με εσωστρέφεια, ενώ η «Λίζα» με εξωστρέφεια, δυο ζωές παράλληλες που τις τέμνει ο χρόνος. Η κυκλικότητα του χρόνου αλλά και όσων περιστοιχίζουν τη ζωή μας είναι βασική θεματική της σκηνοθετικής μου ματιάς.

Η ταυτότητα της παράστασης:

Θεατρική ομάδα: Αιρετικές ουσίες

Συγγραφέας: βασισμένο στο έργο της Χρύσας Σπηλιώτη

Σκηνοθεσία: Ειρήνη Τζαβάρα

Σκηνογραφία και ενδυματολογία: Ειρήνη Τζαβάρα

Φωτισμοί: Πάνος Κουκουρουβλής

Μουσική επιμέλεια: Ειρήνη Τζαβάρα

Σχεδιασμός αφίσας: Μαρλού Ξηνταριανού

Φωτογραφίες: Μαρία Βουτσινά

Τρέιλερ: Σπύρος Ζουρλίδης

Ερμηνεύουν: Τζίνα Ντέγκα, Μαρία Παπαϊωάννου

Διάρκεια: 60 λεπτά

Ομάδα 7η

Κυριακή 31 Μαΐου στις 20:15 & Τρίτη 2 Ιουνίου στις 22:00

«ΔΗΚΕΟΣΗΝΙ»

Ελλάδα, σήμερα. 4 άνθρωποι έχουν χάσει τα πιο αγαπημένα τους πρόσωπα από την αυθαίρετη και ατιμώρητη βία της εξουσίας. Μέσα από μαρτυρίες και θραύσματα μνήμης, το προσωπικό πένθος μετατρέπεται σε πολιτική καταγγελία και σε συλλογικό τραύμα, αποκαλύπτοντας μια Δικαιοσύνη που αποτυγχάνει – εσκεμμένα ή μη – να περιορίσει τη βία και επιτρέπει την κανονικοποίησή της.

Ποιος λογοδοτεί όταν η αδικία γίνεται κανονικότητα και η σιωπή μετατρέπεται σε συνενοχή;

Όπως έλεγε ο Μπρέχτ, όταν η βία της εξουσίας τελειώσει με τους άλλους, θα έρθει και για μας, και τότε δεν θα υπάρξει πια κανείς να μιλήσει.

Χθες οι συγγενείς τους, σήμερα αυτοί∙ αύριο ποιος;

Η ταυτότητα της παράστασης:

Θεατρική ομάδα: Arcana

Κείμενο/Σκηνοθεσία: Mario Stavri

Δραματουργία: Mario Stavri – Άντζυ Φιλήντα

Σκηνογραφία και ενδυματολογία: Arcana

Φωτισμοί: Νίκος Βλασσόπουλος

Μουσική επιμέλεια: Mario Stavri

Κίνηση: Υρώ Γαβριατοπούλου

Βοηθός σκηνοθέτη: Εύα Ρούφα

Σχεδιασμός αφίσας: FLEEKERS hub

Φωτογραφίες/Video: Panos Karachristos

Ερμηνεύουν: Idra Kayne, Άντζυ Φιλήντα, Γιώργος Ρηγόπουλος, Mario Stavri

Διάρκεια: 60 λεπτά

Ομάδα 8η

Διάρκεια: 60 λεπτά

Το συνολικό πρόγραμμα των παραστάσεων του 16ου Off–Off Athens Theatre Festival μπορείτε να το βρείτε και στο ανανεωμένο website του Επί Κολωνώ

