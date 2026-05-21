Φοίβος Δεληβοριάς: Ανεβάζει την «Ειρήνη» του Αριστοφάνη στην Επίδαυρο το 2026

Ο Φοίβος Δεληβοριάς διασκευάζει την «Ειρήνη» του Αριστοφάνη για την Επίδαυρο 2026, με τη συμμετοχή της Ζέτας Μακρυπούλια
Η θεατρική σεζόν του 2026 φαίνεται πως θα έχει μια από τις πιο ανατρεπτικές στιγμές της στην Επίδαυρο, καθώς ο Φοίβος Δεληβοριάς ανακοίνωσε ότι ετοιμάζει μια φρέσκια, σύγχρονη διασκευή της «Ειρήνης» του Αριστοφάνη. Η είδηση προκάλεσε αμέσως μεγάλο ενθουσιασμό, αφού η καλλιτεχνική του ματιά, γνωστή για το χιούμορ, την ευαισθησία και τη δημιουργικότητά της, υπόσχεται μια παράσταση που θα μιλήσει τόσο στο σημερινό κοινό όσο και στους λάτρεις της αρχαίας ελληνικής κωμωδίας.

Την ανακοίνωση έκανε μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό», εξηγώντας πως η πρόθεσή του είναι να συνδυάσει την κλασική σάτιρα του Αριστοφάνη με μια πιο μοντέρνα αισθητική και ένα ύφος που αντικατοπτρίζει την εποχή μας. Στόχος του, όπως είπε, είναι να φέρει την «Ειρήνη» πιο κοντά στον σύγχρονο θεατή, διατηρώντας όμως αναλλοίωτο τον σατιρικό χαρακτήρα και την κριτική διάθεση του αρχαίου κειμένου.

Ένα ακόμη στοιχείο που έχει ήδη ανεβάσει τις προσδοκίες στα ύψη είναι η συμμετοχή της Ζέτας Μακρυπούλια στην ομάδα της παράστασης. Η γνωστή ηθοποιός και παρουσιάστρια θα αναλάβει έναν «ρόλο – έκπληξη», όπως αποκαλύφθηκε, γεγονός που έχει πυροδοτήσει μεγάλη συζήτηση και ενδιαφέρον. Η συνεργασία του Δεληβοριά με τη Μακρυπούλια θεωρείται μια τολμηρή αλλά πολλά υποσχόμενη καλλιτεχνική επιλογή, που αναμένεται να δώσει νέα πνοή στο έργο.


Η παραγωγή του 2026 φαίνεται πως θα επιχειρήσει να παντρέψει το αρχαίο κείμενο με τη σύγχρονη ποπ κουλτούρα, χωρίς να προδώσει την ουσία του. Το κοινό ήδη ανυπομονεί να δει πώς θα παρουσιαστεί το διαχρονικό μήνυμα της ειρήνης μέσα από τα μάτια ενός δημιουργού με τόσο ιδιαίτερη αισθητική ταυτότητα.

Καθώς η προετοιμασία συνεχίζεται, οι θεατρόφιλοι περιμένουν με έντονο ενδιαφέρον την επίσημη ανακοίνωση του υπόλοιπου καστ, των συντελεστών και φυσικά τις πρώτες εικόνες από την πρόβα. Αν κρίνουμε από την ανταπόκριση της είδησης, η «Ειρήνη» του 2026 έχει ήδη κερδίσει το στοίχημα της προσμονής και όλα δείχνουν πως θα αποτελέσει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα καλλιτεχνικά γεγονότα του καλοκαιριού.

Το μόνο σίγουρο είναι πως η επιστροφή του Αριστοφάνη στην Επίδαυρο με την υπογραφή του Φοίβου Δεληβοριά και τη συμμετοχή της Ζέτας Μακρυπούλια δεν θα περάσει απαρατήρητη. Και κάπως έτσι, η θεατρική χρονιά του 2026 αποκτά ήδη μια από τις πιο λαμπερές της στιγμές.

