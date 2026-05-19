Έβελυν Ασουάντ – Βασίλης Μπούτσικος: Οι νικητές των βραβείων «Μελίνα Μερκούρη» και «Δημήτρης Χορν»

Η Έβελυν Ασουάντ συγκινεί με την ερμηνεία της ως Κασσάνδρα στην «Ορέστεια» ενώ ο Βασίλης Μπούτσικος με δύο δυνατές ερμηνείες

Σε μια λαμπερή βραδιά αφιερωμένη στο ελληνικό θέατρο, οι ηθοποιοί Έβελυν Ασουάντ και Βασίλης Μπούτσικος ξεχώρισαν ως οι μεγάλοι νικητές των Θεατρικών Βραβείων «Μελίνα Μερκούρη» και «Δημήτρης Χορν», επιβεβαιώνοντας πως η νέα γενιά ηθοποιών συνεχίζει να ανεβάζει τον πήχη με ερμηνείες που συζητήθηκαν έντονα την προηγούμενη θεατρική σεζόν.

Τα βραβεία απονεμήθηκαν σε ειδική τελετή στο Ακροπόλ Παλλάς, με την παρουσία της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για έναν θεσμό που τιμά κάθε χρόνο τις πιο δυνατές νέες ερμηνείες στο ελληνικό θέατρο. Η Έβελυν Ασουάντ βραβεύτηκε για τον ρόλο της Κασσάνδρας στην «Ορέστεια» του Αισχύλου, σε σκηνοθεσία Θεόδωρου Τερζόπουλου, μια ερμηνεία που παρουσιάστηκε στα Επιδαύρια 2024 και επαναλήφθηκε το 2025, κερδίζοντας τις εντυπώσεις κοινού και κριτικών.

O Bad Bunny «μεταμορφώνεται» σε καρέκλα και γίνεται έκθεμα σε μουσείο

Από την πλευρά του, ο Βασίλης Μπούτσικος απέσπασε το βραβείο για τον ρόλο του στο έργο «Καταραμένος κόσμος» των Βασίλη Μαυρογεωργίου και Τζούλιας Διαμαντοπούλου στο Θέατρο Τέχνης, καθώς και για την παρουσία του στο έργο «Βαδίζοντας» του Thomas Bernhardt στο θέατρο Δίπυλον, αποδεικνύοντας τη σταθερά ανοδική του πορεία.

Τα βραβεία «Μελίνα Μερκούρη» και «Δημήτρης Χορν» έχουν καθιερωθεί ως δύο από τους σημαντικότερους θεατρικούς θεσμούς στην Ελλάδα, τιμώντας κάθε χρόνο νέους ηθοποιούς που ξεχωρίζουν για την ερμηνευτική τους δύναμη και τη συνέπειά τους στη σκηνή.

Η φετινή απονομή είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά υπό τη νέα θεσμική διαδικασία του Υπουργείου Πολιτισμού, με ανανεωμένες επιτροπές και αυξημένο χρηματικό έπαθλο, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το κύρος των διακρίσεων. Η τελετή στο Ακροπόλ Παλλάς επιβεβαίωσε ότι το ελληνικό θέατρο συνεχίζει να εξελίσσεται μέσα από νέες φωνές και ερμηνείες, με τους φετινούς νικητές να αποτελούν χαρακτηριστικό δείγμα της δυναμικής που αποκτά η σύγχρονη σκηνή.

Γενοκτονία των Ποντίων: Η 19η Μαΐου 1919 και η σκοτεινή διαδρομή που σημάδεψε 353.000 ζωές