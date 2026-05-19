Τρέξε ακόμη πιο μακριά με τα Forerunner 70 και Forerunner 170 από την Garmin

Η Garmin παρουσιάζει τα Forerunner 70 και 170 με εντυπωσιακές οθόνες AMOLED, Garmin Coach και κορυφαία αυτονομία μπαταρίας για κάθε δρομέα

H Garmin βοηθάει τους δρομείς να πάνε την προπόνηση τους ένα βήμα παραπέρα με την παρουσίαση των Forerunner 70 και Forerunner 170. Αυτά τα ειδικά σχεδιασμένα δρομικά smartwatch είναι εύχρηστα και εξοπλισμένα με λειτουργίες για να ξεκινήσετε ένα δρομικό ταξίδι ή για να εμβαθύνετε στην προπόνηση σας. Και τα δυο μοντέλα διαθέτουν εντυπωσιακές οθόνες AMOLED 1,2”, οθόνες αφής με άμεση απόκριση και παραδοσιακό σχεδιασμό 5 κουμπιών για επιπλέον ευκολία στη χρήση. Παράλληλα, οι δρομείς έχουν πρόσβαση σε καθημερινές λειτουργίες υγείας, προηγμένα εργαλεία προπόνησης, έξυπνες ειδοποιήσεις και άλλα, όλα αυτά χωρίς να χρειάζεται να φορτίζουν το ρολόι τους κάθε βράδυ.

«Ειδικά σχεδιασμένα με ότι χρειάζεται ένας δρομέας για να ξεκινήσει το δρομικό του ταξίδι, τα Forerunner 70 και Forerunner 170 περιλαμβάνουν κορυφαίες δρομικές και προπονητικές λειτουργίες, τις οποίες αντλήσαμε από τις πιο προηγμένες μας εκδόσεις Forerunner, καθώς επίσης και δημοφιλείς μετρήσεις υγείας και ευεξίας. Ανεξαρτήτως του στόχου, αυτά τα smartwatch αποτελούν τα κατάλληλα εργαλεία για να βοηθήσουν εξίσου τους νέους όσο και τους επίδοξους δρομείς να κάνουν κάθε βήμα τους να μετράει»

-Susan Lyman, Garmin Vice President of Consumer Sales and Marketing.

Η μεγάλη επιστροφή της Cindy Crawford – Εντυπωσίασε στην πασαρέλα του οίκου Gucci

Forerunner 70

Φορτωμένο με λειτουργίες για δρομείς όλων των επιπέδων, το Forerunner 70 είναι έτοιμο για κάθε βήμα του ταξιδιού.

• Προπονηθείτε με όλα τα απαραίτητα, συμπεριλαμβανομένων των ενσωματωμένο GPS, χρόνο, απόσταση, ρυθμό και μέτρηση καρδιακών παλμών από τον καρπό¹.

• Οι νέες γρήγορες προπονήσεις απλοποιούν την προπόνηση, δημιουργώντας προτάσεις προσαρμοσμένες στο επίπεδο φυσικής κατάστασης του δρομέα, ενώ απαιτούν ελάχιστες ρυθμίσεις: μόνο τον επιθυμητό χρόνο και το επίπεδο έντασης.

• Προπονηθείτε για έναν αγώνα, επιτύχετε ένα ορόσημο ή βελτιώστε την φυσική σας κατάσταση με τα προπονητικά προγράμματα Garmin Coach, τα οποία προσαρμόζονται καθημερινά με βάση τις μετρήσεις υγείας και αποκατάστασης. Εκτός από τα δημοφιλή προπονητικά προγράμματα, για πιο έντονη προπόνηση, το Garmin Run Coach σας προσφέρει νέα προγράμματα με προπονήσεις τρεξίματος/περπατήματος και χαμηλότερο όγκο προπόνησης.

• Λάβετε καθημερινές προτάσεις προπονήσεων – συμπεριλαμβανομένων και των νέων προγραμμάτων προπόνησης τρεξίματος/περπατήματος – που προσαρμόζονται μετά από κάθε τρέξιμο για να ταιριάζουν με την απόδοση και την αποκατάσταση.

• Εμβαθύνετε στο τρέξιμό σας με προηγμένες προπονητικές λειτουργίες που υποστηρίζονται από το Garmin Human Performance Lab, όπως η ετοιμότητα προπόνησης, η κατάσταση προπόνησης, η μέτρηση ισχύος τρεξίματος από τον καρπό και η δυναμική τρεξίματος. Επιπλέον, αξιοποιήστε περισσότερες από 80 ενσωματωμένες αθλητικές εφαρμογές, όπως κολύμβηση, ποδηλασία, προπόνηση ενδυνάμωσης και άλλες, για να παραμένετε δραστήριοι με διαφορετικούς τρόπους.

• Παρακολουθήστε την συνολική σας υγεία και ευεξία όλο το 24ώρο με προηγμένη παρακολούθηση ύπνου, σύμβουλο ύπνου, παραλλαγές στην αναπνοή, κατάσταση μεταβλητότητας καρδιακού ρυθμού (HRV), παλμικό οξύμετρο, καταγραφή τρόπου ζωής και κατάσταση υγείας2.

• Παραμείνετε σε σύνδεση με έξυπνες ειδοποιήσεις, λειτουργίες ασφάλειας και εντοπισμού, με την λειτουργία LiveTrack και άλλα3.

Το Forerunner 70 διαθέτει μέχρι 13 ήμερες αυτονομία μπαταρίας σε λειτουργία smartwatch και διατίθεται σε ευχάριστα και δημοφιλή χρώματα, όπως citron, cool lavender, black και whitestone.

Forerunner 170

Βασισμένο πάνω στο Forerunner 70, το Forerunner 170 έρχεται να προσθέσει λειτουργίες εν κινήσει όπως ανέπαφες πληρωμές με Garmin Pay για να μπορούν οι δρομείς να κάνουν μια παύση για ένα σνακ ή ένα μπουκάλι νερό κατά τη διάρκεια της διαδρομής και να πληρώσουν γρήγορα από τον καρπό τους (με μια υποστηριζόμενη τράπεζα και δίκτυο πληρωμών). Και για αυτούς που θέλουν να ενισχύουν τις διαδρομές τους ακούοντας την αγαπημένη τους playlist, η έκδοση Forerunner 170 Music επιτρέπει στους χρήστες να κατεβάσουν τραγούδια, podcast και άλλα από μουσικές υπηρεσίες τρίτων (απαιτείται συνδρομή) απευθείας στο ρολόι τους για να ακούν χωρίς τηλέφωνο με ασύρματα ακουστικά.

Και οι δυο εκδόσεις Forerunner 170 και Forerunner 170 Music διαθέτουν μέχρι 10 ήμερες αυτονομία μπαταρίας και διατίθενται σε χρώματα μαύρο με λουράκι a black/amp yellow και λευκό με λουράκι whitestone/cloud blue.

Η έκδοση Forerunner 170 Music διατίθεται επίσης σε πιο ζωντανά χρώματα όπως teal green με λουράκι teal green/citron και red pink με λουράκι a red pink/mango.

Διαθέσιμα για αγορά στο garmin.gr και επιλεγμένα καταστήματα από τις 15 Μαΐου 2026, το Forerunner 70 έχει προτεινόμενη τιμή λιανικής 249,99€, το Forerunner 170 έχει προτεινόμενη τιμή λιανικής 299,99€ και το Forerunner 170 Music 349,99€.

Κατασκευασμένα μέσα για τη ζωή έξω, τα προϊόντα Garmin έχουν φέρει επανάσταση στη ζωή των δρομέων, των ποδηλατών, των κολυμβητών και των αθλητών όλων των επιπέδων και ικανοτήτων. Με δέσμευση να αναπτύσσουμε τεχνολογίες που βοηθάνε τους ανθρώπους να μένουν δραστήριοι και να αναβαθμίζουν την απόδοσή τους, στη Garmin πιστεύουμε ότι κάθε μέρα είναι μια δυνατότητα για καινοτομία και μια ευκαιρία για να νικήσουμε το χτες.

Η Χριστίνα Μπόμπα για πρώτη φορά στο κόκκινο χαλί του φεστιβάλ των Καννών – Η εκθαμβωτική εμφάνιση

Πρόβα νυφικού για την Dua Lipa; Φόρεσε το εμβληματικό Versace νυφικό της Kate Moss από το 1995