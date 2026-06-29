«Έχεις Άστρο»: Τι προβλέπει ο AstroJason για την εβδομάδα 29/6 – 03/7

Ο AstroJason αποκαλύπτει τις εβδομαδιαίες προβλέψεις για όλα τα ζώδια από 29 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου μέσα από το «MAD Έχεις Άστρο»

Με μια ματιά Η εβδομάδα 29/6 - 03/7 φέρνει εξελίξεις, ανατροπές και αποφάσεις για όλα τα ζώδια.

Αναμένονται επαγγελματικές ευκαιρίες, οικονομικές ανάσες, επιστροφές από το παρελθόν και νέοι έρωτες.

Κάποια ζώδια θα δουν υποθέσεις να προχωρούν, ενώ άλλα θα χρειαστεί να βάλουν όρια ή να πάρουν αποφάσεις.

Ο AstroJason προβλέπει νέες γνωριμίες, απρόσμενες τροπές στα αισθηματικά και οικονομικές εξελίξεις. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η νέα εβδομάδα φέρνει εξελίξεις, ανατροπές και σημαντικές αποφάσεις για όλα τα ζώδια, σύμφωνα με τον AstroJason και την εκπομπή «Έχεις Άστρο» του MAD. Από επαγγελματικές ευκαιρίες και οικονομικές ανάσες μέχρι επιστροφές από το παρελθόν και νέους έρωτες, οι επόμενες ημέρες αναμένονται γεμάτες εκπλήξεις. Κάποια ζώδια θα δουν υποθέσεις που είχαν «παγώσει» να παίρνουν επιτέλους μπρος, ενώ άλλα καλούνται να βάλουν όρια στις σχέσεις τους ή να πάρουν αποφάσεις που δεν χωρούν άλλη αναβολή. Παράλληλα, δεν λείπουν οι οικονομικές εξελίξεις, οι νέες γνωριμίες και τα… plot twists.

Οι εξελίξεις δεν θα είναι ίδιες για όλους. Κάποιοι θα βρεθούν μπροστά σε νέες επαγγελματικές προτάσεις, άλλοι θα δουν τα αισθηματικά τους να παίρνουν απρόσμενη τροπή, ενώ δεν αποκλείονται επιστροφές από το παρελθόν που θα αλλάξουν τα δεδομένα.

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Αν αναρωτιέσαι αν αυτή είναι η εβδομάδα που θα σου φέρει μια μεγάλη ευκαιρία, μια νέα γνωριμία ή μια οικονομική ανάσα, ο AstroJason έχει όλες τις απαντήσεις. Δες παρακάτω τι επιφυλάσσουν τα άστρα για το δικό σου ζώδιο από τις 29 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου.

Κριός

Μια σημαντική συζήτηση ανοίγει στον επαγγελματικό τομέα με πρόσωπο που έχει επιρροή. Αυτή τη φορά χρειάζονται καθαρές κουβέντες και ξεκάθαρες θέσεις, χωρίς υπεκφυγές.

Ταύρος

Ένα απρόβλεπτο έξοδο ανατρέπει τον οικονομικό προγραμματισμό του σπιτιού. Ωστόσο, στα επαγγελματικά έρχεται η στήριξη ενός σημαντικού προσώπου και μια υπόθεση που είχε κολλήσει αρχίζει επιτέλους να προχωρά.

Δίδυμοι

Η επικοινωνία βρίσκεται στα καλύτερά της. Παίρνεις πρωτοβουλίες και ένα άτομο που σε παρακολουθούσε διακριτικά ανταποκρίνεται πιο γρήγορα απ’ όσο περίμενες. Παράλληλα, ένας παλιός οικονομικός λογαριασμός κλείνει με όρους που σε συμφέρουν.

Καρκίνος

Οι σχέσεις περνούν από τεστ ειλικρίνειας. Ήρθε η στιγμή να πεις τι πραγματικά θέλεις. Στα οικονομικά, διεκδικείς χρήματα που σου ανήκουν και τελικά δικαιώνεσαι, έστω και μετά από λίγη ένταση.

Λέων

Μια νέα παρέα ή κοινωνική έξοδος φέρνει στο προσκήνιο ένα πρόσωπο που δείχνει έντονο ενδιαφέρον για σένα. Τα βλέμματα και τα σχόλια δεν θα λείψουν.

Παρθένος

Ένα νέο επαγγελματικό project ή μία θέση σε βγάζει από την αναμονή και σου δίνει μεγαλύτερο ρόλο. Παράλληλα, άτομο από το παρελθόν επιστρέφει με μήνυμα και ζητά συνάντηση.

Ζυγός

Οι υποχρεώσεις της δουλειάς επηρεάζουν το οικογενειακό πρόγραμμα και ίσως δημιουργήσουν μικρές εντάσεις. Την ίδια στιγμή όμως, ένα θέμα που αφορά ταξίδι, σπουδές ή νομικές υποθέσεις εξελίσσεται θετικά.

Σκορπιός

Οι εξελίξεις στη δουλειά αποκαλύπτουν ποιοι πραγματικά βρίσκονται στο πλευρό σου. Επιπλέον, μια οικονομική λεπτομέρεια λειτουργεί υπέρ σου και σου δίνει καλύτερη θέση σε μια σημαντική διαπραγμάτευση.

Τοξότης

Η σχέση σου περνά σε πιο σοβαρή φάση, καθώς ανοίγει συζήτηση για δέσμευση, κοινά σχέδια ή αποστάσεις. Στα οικονομικά, ένας παλιός λογαριασμός κλείνει και φέρνει ανακούφιση.

Αιγόκερως

Μια προσωπική απόφαση αλλάζει τον τρόπο που σε αντιμετωπίζουν οι γύρω σου. Στη δουλειά το πρόγραμμα ανατρέπεται, όμως η αλλαγή αυτή οδηγεί τελικά σε καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα.

Υδροχόος

Μια νέα γνωριμία μέσα από την παρέα γίνεται ολοένα και πιο έντονη. Παράλληλα, μια ιδέα ή δεξιότητά σου αρχίζει επιτέλους να αποδίδει οικονομικά όπως της αξίζει.

Ιχθύες

Ήρθε η ώρα για μια αλλαγή στον χώρο σου ή μια μετακίνηση που σχεδίαζες εδώ και καιρό. Παράλληλα, μια επαγγελματική πρωτοβουλία σε φέρνει στο επίκεντρο και αναβαθμίζει την εικόνα σου.

Η εβδομάδα 29 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου φαίνεται πως κρύβει σημαντικές εξελίξεις για όλα τα ζώδια. Άλλοι θα δουν τον έρωτα να κάνει αισθητή την παρουσία του, άλλοι θα πάρουν οικονομικές ανάσες και κάποιοι θα χρειαστεί να πάρουν αποφάσεις που θα αλλάξουν την καθημερινότητά τους. Εσύ τι λένε τα άστρα για το δικό σου ζώδιο;