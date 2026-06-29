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Life 29.06.2026

«Σπάστε τα»: Τα 4 ζώδια που μετατρέπουν τον χωρισμό σε party όπως η Anastasia

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Τα 4 ζώδια που όταν χωρίζουν θα μπορούσαν να έχουν ως προσωπικό τους ύμνο το νέο τραγούδι της Anastasia, «Σπάστε τα»
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το τραγούδι «Σπάστε τα» της Anastasia αφορά την απελευθέρωση και τη νέα αρχή μετά από έναν χωρισμό.
  • Ο Λέων αντιδρά γρήγορα, βγαίνει έξω και δείχνει ότι συνεχίζει πιο δυνατός.
  • Ο Κριός αναζητά αμέσως την επόμενη περιπέτεια και θεωρεί την καλή διασκέδαση καλύτερη εκδίκηση.
  • Ο Τοξότης και οι Δίδυμοι γεμίζουν το πρόγραμμα με νέες εμπειρίες και παρέες, αποφεύγοντας τη στασιμότητα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Κάποιοι μετά από έναν χωρισμό επιλέγουν τη σιωπή, ενώ άλλοι εξαφανίζονται χωρίς εξηγήσεις. Υπάρχουν όμως και εκείνοι που μετατρέπουν τον πόνο σε… party, δυνατή μουσική και μια νέα αρχή. Κάπως έτσι έρχεται το νέο τραγούδι «Σπάστε τα» της Anastasia, που αποτυπώνει την πιο εκρηκτική πλευρά ενός τέλους και γίνεται το soundtrack όσων αποφασίζουν να αφήσουν πίσω τους ό,τι τους πλήγωσε.

Γυναίκες χορεύουν και διασκεδάζουν σε ένα πάρτι, αποδεικνύοντας ποια ζώδια είναι τα πιο party animals.
Πηγή: Unsplash

Το «Σπάστε τα» δεν μιλά μόνο για έναν χωρισμό. Είναι μια δήλωση απελευθέρωσης, αυτοπεποίθησης και επιστροφής στη ζωή. Είναι το τραγούδι που ακούγεται όταν λες «αρκετά», μαζεύεις τα κομμάτια σου και βγαίνεις ξανά έξω με τους φίλους σου, αποφασισμένος να χαμογελάσεις.

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Αν το συνδυάζαμε με την αστρολογία, υπάρχουν τέσσερα ζώδια που μοιάζουν να έχουν γεννηθεί γι’ αυτή τη νοοτροπία. Όχι γιατί δεν πληγώνονται, αλλά γιατί επιλέγουν να μετατρέψουν την απογοήτευση σε ενέργεια και να κάνουν restart με τον πιο θεαματικό τρόπο.

1. Λέων

Φίλοι κάνουν πρόποση με ποτήρια κρασί, απολαμβάνοντας το πάρτι τους, όπως αρμόζει στα party animals ζώδια.
Πηγή: Unsplash

Ο Λέων δεν θα επιτρέψει ποτέ σε έναν χωρισμό να τον δει να καταρρέει για πολύ. Θα στεναχωρηθεί, θα θυμώσει, όμως πολύ γρήγορα θα ντυθεί, θα βγει έξω και θα δείξει σε όλους ότι συνεχίζει πιο δυνατός από ποτέ. Το μότο του είναι απλό: «Η ζωή συνεχίζεται».

2. Κριός

Μια γυναίκα DJ με λεοπάρ φόρεμα παίζει μουσική σε ένα πάρτι, αποδεικνύοντας ποια ζώδια είναι τα πιο party animals.
Πηγή: Unsplash

Ο Κριός αντιδρά παρορμητικά. Αν πληγωθεί, δύσκολα θα μείνει σπίτι να κλαίει. Θα οργανώσει ταξίδι, θα βγει μέχρι το πρωί, θα ξεκινήσει νέα χόμπι και θα ψάξει αμέσως την επόμενη περιπέτεια. Για εκείνον, η καλύτερη εκδίκηση είναι να περνάει καλά.

3. Τοξότης

Νεαρή γυναίκα με ακουστικά απολαμβάνει το πάρτι, αποδεικνύοντας γιατί κάποια ζώδια είναι τα πιο party animals.
Πηγή: Unsplash

Για τον Τοξότη κάθε τέλος είναι η αρχή ενός νέου κεφαλαίου. Μετά τον χωρισμό θα γεμίσει το πρόγραμμα με εξόδους, ταξίδια και εμπειρίες. Δεν θέλει να μένει στάσιμος και πιστεύει πως η καλύτερη θεραπεία είναι να δημιουργεί νέες αναμνήσεις αντί να μένει κολλημένος στις παλιές.

4. Δίδυμοι

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Οι Δίδυμοι δεν αντέχουν τη μιζέρια. Μπορεί να στεναχωρηθούν έντονα τις πρώτες ημέρες, όμως πολύ γρήγορα θα αναζητήσουν παρέες, διασκέδαση και νέες γνωριμίες. Το «Σπάστε τα» θα μπορούσε εύκολα να βρίσκεται πρώτο στη playlist τους, αφού λατρεύουν να αλλάζουν σελίδα με αισιοδοξία.

Νεαρές γυναίκες χορεύουν και διασκεδάζουν σε υπαίθριο πάρτι κάτω από τον φωτισμό των λαμπτήρων.
Πηγή: Unsplash

Τελικά, κάθε άνθρωπος διαχειρίζεται διαφορετικά έναν χωρισμό και η αστρολογία περιγράφει μόνο γενικές τάσεις. Ωστόσο, αν υπάρχει ένα τραγούδι που εκφράζει όσους αποφασίζουν να αφήσουν πίσω τους την απογοήτευση και να επιστρέψουν πιο δυνατοί από ποτέ, αυτό είναι το «Σπάστε τα» της Anastasia. Γιατί μερικές φορές, αντί να μετράς όσα έχασες, είναι καλύτερο να ανοίγεις την ένταση, να βγαίνεις με την παρέα σου και να θυμάσαι ότι κάθε τέλος μπορεί να γίνει η αρχή για κάτι ακόμα καλύτερο.

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Αναστασία ζώδια σχέσεις
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