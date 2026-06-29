«Τίτλοι τέλους» για την Courteney Cox και τον Johnny McDaid μετά από 10 χρόνια σχέσης

Με μια ματιά Η Courteney Cox και ο Johnny McDaid τερμάτισαν τη σχέση τους μετά από δέκα χρόνια.

Η είδηση επιβεβαιώθηκε από το PEOPLE, ενώ η Daily Mail ήταν το πρώτο μέσο που την ανέφερε.

Το ζευγάρι είχε αρραβωνιαστεί το 2014, χώρισε το 2015, αλλά επανασυνδέθηκε το 2016.

Η Cox είχε αναφέρει στο παρελθόν ότι ο χωρισμός τους βοήθησε τη σχέση τους και την προσωπική της ανάπτυξη. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Courteney Cox και ο Johnny McDaid αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους, βάζοντας τέλος στη σχέση τους έπειτα από περισσότερα από δέκα χρόνια κοινής πορείας. Η 62χρονη πρωταγωνίστρια των «Friends» και ο 49χρονος μουσικός των «Snow Patrol» υπήρξαν ένα από τα πιο διακριτικά ζευγάρια της διεθνούς showbiz. Σύμφωνα με επιβεβαίωση του PEOPLE, οι δυο τους δεν είναι πλέον μαζί, ενώ η Daily Mail ήταν το πρώτο μέσο που μετέδωσε την είδηση.

Μέχρι στιγμής, εκπρόσωποι τόσο της ηθοποιού όσο και του μουσικού δεν έχουν κάνει κάποια επίσημη δήλωση σχετικά με τον χωρισμό. Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του πρώην πλέον ζευγαριού έγινε τον Σεπτέμβριο του 2025, όταν παρακολούθησαν μαζί το US Open. Λίγους μήνες νωρίτερα, τον Ιούλιο, η Courteney Cox είχε ευχηθεί δημόσια στον Johnny McDaid για τα 48α γενέθλιά του, δημοσιεύοντας μια ιδιαίτερα τρυφερή ανάρτηση στα social media.

Νέα δικαστική περιπέτεια για την Kylie Jenner – Τι καταγγέλλει πρώην εργαζόμενη

Η γνωριμία τους έγινε στα τέλη του 2013, σε ένα λαμπερό πάρτι που διοργάνωσε η ίδια η Courteney Cox στο σπίτι της, παρουσία αρκετών διάσημων προσώπων. Η σχέση τους εξελίχθηκε γρήγορα και μόλις εννέα μήνες αργότερα αποφάσισαν να αρραβωνιαστούν. Ωστόσο, στα τέλη του 2015 ο αρραβώνας τους διαλύθηκε και οι δυο τους επέλεξαν να τραβήξουν διαφορετικούς δρόμους.

Παρ’ όλα αυτά, ο χωρισμός δεν ήταν οριστικός. Το 2016 επανασυνδέθηκαν, όμως αυτή τη φορά προτίμησαν να συνεχίσουν τη σχέση τους χωρίς να προχωρήσουν ξανά σε αρραβώνα. Η ίδια η Courteney Cox έχει μιλήσει ανοιχτά στο παρελθόν για εκείνη τη δύσκολη περίοδο, εξηγώντας πως η απόσταση που πήραν τελικά βοήθησε τόσο την ίδια όσο και τη σχέση τους.

Όπως είχε δηλώσει χαρακτηριστικά, ο χωρισμός την βοήθησε να ξαναβρεί τη φωνή της, να θέσει προσωπικά όρια και να κατανοήσει καλύτερα τον εαυτό της: «Ήμουν ευγνώμων για εκείνον τον χωρισμό, γιατί άλλαξε τη σχέση μας όταν ξαναβρεθήκαμε».

Παράλληλα, είχε εξηγήσει πως μέσα από τη θεραπεία ανακάλυψε βαθύτερες πλευρές του εαυτού της: «Μου έμαθε πραγματικά πώς λειτουργούσα μέσα στον κόσμο. Ποια ήταν τα πράγματα από την παιδική μου ηλικία που είχα ανάγκη. Για παράδειγμα, αν ήθελα να με λατρεύουν οι άντρες ή πράγματα που δεν ήξερα πώς να αφήσω πίσω μου για να μπορέσω να είμαι σε μια σχέση. Να μην παίρνω τα πάντα προσωπικά, να βάζω όρια. Στράφηκα στον εαυτό μου και είχα έναν εξαιρετικό θεραπευτή».

Παρότι ο πρώτος μεγάλος χωρισμός τους το 2015 τους έφερε προσωρινά μακριά, η επανασύνδεση του 2016 απέδειξε ότι είχαν αφήσει πίσω τους πολλά από τα προβλήματα του παρελθόντος. Ωστόσο, ύστερα από περισσότερα από δέκα χρόνια κοινής ζωής, το ζευγάρι αποφάσισε τελικά να δώσει οριστικό τέλος στη σχέση του.