Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Celeb World 29.06.2026

«Τίτλοι τέλους» για την Courteney Cox και τον Johnny McDaid μετά από 10 χρόνια σχέσης

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Courteney Cox και ο Johnny McDaid αποφάσισαν να ακουλουθήσουν χωριστούς δρόμους μετά από περισσότερα από 10 χρόνια σχέσης
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Courteney Cox και ο Johnny McDaid τερμάτισαν τη σχέση τους μετά από δέκα χρόνια.
  • Η είδηση επιβεβαιώθηκε από το PEOPLE, ενώ η Daily Mail ήταν το πρώτο μέσο που την ανέφερε.
  • Το ζευγάρι είχε αρραβωνιαστεί το 2014, χώρισε το 2015, αλλά επανασυνδέθηκε το 2016.
  • Η Cox είχε αναφέρει στο παρελθόν ότι ο χωρισμός τους βοήθησε τη σχέση τους και την προσωπική της ανάπτυξη.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Courteney Cox και ο Johnny McDaid αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους, βάζοντας τέλος στη σχέση τους έπειτα από περισσότερα από δέκα χρόνια κοινής πορείας. Η 62χρονη πρωταγωνίστρια των «Friends» και ο 49χρονος μουσικός των «Snow Patrol» υπήρξαν ένα από τα πιο διακριτικά ζευγάρια της διεθνούς showbiz. Σύμφωνα με επιβεβαίωση του PEOPLE, οι δυο τους δεν είναι πλέον μαζί, ενώ η Daily Mail ήταν το πρώτο μέσο που μετέδωσε την είδηση.

Ένας άνδρας με κοστούμι και μια γυναίκα με γκρι φόρεμα ποζάρουν μαζί.

Μέχρι στιγμής, εκπρόσωποι τόσο της ηθοποιού όσο και του μουσικού δεν έχουν κάνει κάποια επίσημη δήλωση σχετικά με τον χωρισμό. Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του πρώην πλέον ζευγαριού έγινε τον Σεπτέμβριο του 2025, όταν παρακολούθησαν μαζί το US Open. Λίγους μήνες νωρίτερα, τον Ιούλιο, η Courteney Cox είχε ευχηθεί δημόσια στον Johnny McDaid για τα 48α γενέθλιά του, δημοσιεύοντας μια ιδιαίτερα τρυφερή ανάρτηση στα social media.

Νέα δικαστική περιπέτεια για την Kylie Jenner – Τι καταγγέλλει πρώην εργαζόμενη

Η γνωριμία τους έγινε στα τέλη του 2013, σε ένα λαμπερό πάρτι που διοργάνωσε η ίδια η Courteney Cox στο σπίτι της, παρουσία αρκετών διάσημων προσώπων. Η σχέση τους εξελίχθηκε γρήγορα και μόλις εννέα μήνες αργότερα αποφάσισαν να αρραβωνιαστούν. Ωστόσο, στα τέλη του 2015 ο αρραβώνας τους διαλύθηκε και οι δυο τους επέλεξαν να τραβήξουν διαφορετικούς δρόμους.

https://www.instagram.com/entertainmenttonight/
https://www.instagram.com/entertainmenttonight/

Παρ’ όλα αυτά, ο χωρισμός δεν ήταν οριστικός. Το 2016 επανασυνδέθηκαν, όμως αυτή τη φορά προτίμησαν να συνεχίσουν τη σχέση τους χωρίς να προχωρήσουν ξανά σε αρραβώνα. Η ίδια η Courteney Cox έχει μιλήσει ανοιχτά στο παρελθόν για εκείνη τη δύσκολη περίοδο, εξηγώντας πως η απόσταση που πήραν τελικά βοήθησε τόσο την ίδια όσο και τη σχέση τους.

Όπως είχε δηλώσει χαρακτηριστικά, ο χωρισμός την βοήθησε να ξαναβρεί τη φωνή της, να θέσει προσωπικά όρια και να κατανοήσει καλύτερα τον εαυτό της: «Ήμουν ευγνώμων για εκείνον τον χωρισμό, γιατί άλλαξε τη σχέση μας όταν ξαναβρεθήκαμε».

https://www.instagram.com/entertainmenttonight/
https://www.instagram.com/entertainmenttonight/

Παράλληλα, είχε εξηγήσει πως μέσα από τη θεραπεία ανακάλυψε βαθύτερες πλευρές του εαυτού της: «Μου έμαθε πραγματικά πώς λειτουργούσα μέσα στον κόσμο. Ποια ήταν τα πράγματα από την παιδική μου ηλικία που είχα ανάγκη. Για παράδειγμα, αν ήθελα να με λατρεύουν οι άντρες ή πράγματα που δεν ήξερα πώς να αφήσω πίσω μου για να μπορέσω να είμαι σε μια σχέση. Να μην παίρνω τα πάντα προσωπικά, να βάζω όρια. Στράφηκα στον εαυτό μου και είχα έναν εξαιρετικό θεραπευτή».

Παρότι ο πρώτος μεγάλος χωρισμός τους το 2015 τους έφερε προσωρινά μακριά, η επανασύνδεση του 2016 απέδειξε ότι είχαν αφήσει πίσω τους πολλά από τα προβλήματα του παρελθόντος. Ωστόσο, ύστερα από περισσότερα από δέκα χρόνια κοινής ζωής, το ζευγάρι αποφάσισε τελικά να δώσει οριστικό τέλος στη σχέση του.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Courteney Cox Johnny McDaid
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Σπάστε τα»: Τα 4 ζώδια που μετατρέπουν τον χωρισμό σε party όπως η Anastasia

«Σπάστε τα»: Τα 4 ζώδια που μετατρέπουν τον χωρισμό σε party όπως η Anastasia

29.06.2026
Επόμενο
Η Άννα Βίσση τραγούδησε στον πολυτελή γάμο του γιου της οικογένειας Χούρι στην Αθήνα

Η Άννα Βίσση τραγούδησε στον πολυτελή γάμο του γιου της οικογένειας Χούρι στην Αθήνα

29.06.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Η Kate Middleton ολοκλήρωσε κρυφά το «National Three Peaks Challenge» μετά από τη μάχη της με τον καρκίνο
Celeb News

Η Kate Middleton ολοκλήρωσε κρυφά το «National Three Peaks Challenge» μετά από τη μάχη της με τον καρκίνο

29.06.2026
Teyana Taylor: Η στιγμή που «λύγισε» στα BET Awards βλέποντας τη Janet Jackson στη σκηνή
Celeb News

Teyana Taylor: Η στιγμή που «λύγισε» στα BET Awards βλέποντας τη Janet Jackson στη σκηνή

29.06.2026
Μαριάντα Πιερίδη: Η εμφάνιση ως Lara Fabian στο YFSF που «λύγισε» την Κατερίνα Παπουτσάκη
Celeb News

Μαριάντα Πιερίδη: Η εμφάνιση ως Lara Fabian στο YFSF που «λύγισε» την Κατερίνα Παπουτσάκη

29.06.2026
Μαριλού Κατσαφάδου: Συγκίνησε στον ημιτελικό του YFSF – Η αφιέρωση στη μητέρα της που λύγισε τους πάντες
Celeb News

Μαριλού Κατσαφάδου: Συγκίνησε στον ημιτελικό του YFSF – Η αφιέρωση στη μητέρα της που λύγισε τους πάντες

29.06.2026
Αθηνά Οικονομάκου – Bruno Cerella: Οι όρκοι αγάπης και το τριήμερο γαμήλιο party στην Πάρο
Celeb News

Αθηνά Οικονομάκου – Bruno Cerella: Οι όρκοι αγάπης και το τριήμερο γαμήλιο party στην Πάρο

29.06.2026
Η Άννα Βίσση τραγούδησε στον πολυτελή γάμο του γιου της οικογένειας Χούρι στην Αθήνα
Celeb News

Η Άννα Βίσση τραγούδησε στον πολυτελή γάμο του γιου της οικογένειας Χούρι στην Αθήνα

29.06.2026
After Dark: Ο FY και η Αλεξία Κεφαλά αποκαλύπτουν την αθέατη πλευρά της σχέσης τους
Celeb News

After Dark: Ο FY και η Αλεξία Κεφαλά αποκαλύπτουν την αθέατη πλευρά της σχέσης τους

28.06.2026
Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: Oι λαμπερές στιγμές από το pre-wedding party στην Πάρο
Celeb News

Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: Oι λαμπερές στιγμές από το pre-wedding party στην Πάρο

27.06.2026
Νέα δικαστική περιπέτεια για την Kylie Jenner – Τι καταγγέλλει πρώην εργαζόμενη
Celeb News

Νέα δικαστική περιπέτεια για την Kylie Jenner – Τι καταγγέλλει πρώην εργαζόμενη

26.06.2026
Mad VMA 2026: Sold out, πολιτική παρουσία και χιλιάδες επισκέπτες στο Village Festival

Mad VMA 2026: Sold out, πολιτική παρουσία και χιλιάδες επισκέπτες στο Village Festival

Το comeback της «απόλυτης Lady» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Το comeback της «απόλυτης Lady» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Τα ντουέτα που δεν περιμέναμε να δούμε στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και τελικά έκλεψαν την παράσταση

Τα ντουέτα που δεν περιμέναμε να δούμε στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και τελικά έκλεψαν την παράσταση

Ποιοι είναι ιδανικοί προορισμοί για το weekend κοντά στην Αθήνα;

Ποιοι είναι ιδανικοί προορισμοί για το weekend κοντά στην Αθήνα;

Πού να φας στη Μαδρίτη: 5 αυθεντικές στάσεις για φαγητό που αγαπούν οι ντόπιοι

Πού να φας στη Μαδρίτη: 5 αυθεντικές στάσεις για φαγητό που αγαπούν οι ντόπιοι

Εξαρθρώνει τα πειρατικά τηλεοπτικά δίκτυα η ΕΛΑΣ

Εξαρθρώνει τα πειρατικά τηλεοπτικά δίκτυα η ΕΛΑΣ

Δύο «αγκάθια» για την αδειοδότηση των περιφερειακών σταθμών- Η Βουλή δεν έχει ακομη αντικαταστήσει τον Γιάννη Μιχελάκη στο ΕΣΡ

Δύο «αγκάθια» για την αδειοδότηση των περιφερειακών σταθμών- Η Βουλή δεν έχει ακομη αντικαταστήσει τον Γιάννη Μιχελάκη στο ΕΣΡ

ΑΙΧΜΕΣ: Μονοπώλιο ή ελεύθερος ανταγωνισμός στα αθλητικά δικαιώματα

ΑΙΧΜΕΣ: Μονοπώλιο ή ελεύθερος ανταγωνισμός στα αθλητικά δικαιώματα

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο φόβος για το 25% και τα σενάρια «κάθαρσης» μετά τις εκλογές

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο φόβος για το 25% και τα σενάρια «κάθαρσης» μετά τις εκλογές

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

Καιρός: «Καμίνι» με 37άρια – Η αναλυτική πρόγνωση για όλη την εβδομάδα

Καιρός: «Καμίνι» με 37άρια – Η αναλυτική πρόγνωση για όλη την εβδομάδα