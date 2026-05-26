Celeb World 26.05.2026

Nirvana: Το σπάνιο t-shirt του Kurt Cobain βγαίνει σε δημοπρασία

Στη δημοπρασία βγαίνει το σπάνιο t-shirt του Kurt Cobain από φωτογράφιση των Nirvana το 1993 και το οποίο δόθηκε έπειτα στη Patti Schemel
Ειρήνη Στόφυλα

Ένα σπάνιο και ιδιαίτερα ενδιαφέρον κομμάτι από την ιστορία της grunge σκηνής επιστρέφει στο προσκήνιο, καθώς ένα αντικείμενο που ανήκε στον Kurt Cobain βγαίνει ξανά προς δημοπράτηση, προκαλώντας τεράστιο ενδιαφέρον στους συλλέκτες μουσικών αναμνηστικών. Το συγκεκριμένο T-shirt δεν είναι απλώς ένα ρούχο, αλλά ένα αντικείμενο με έντονη συναισθηματική και ιστορική αξία για τους fans της εποχής των Nirvana.

Το μπλουζάκι ανήκει στη ντράμερ των Hole, Patti Schemel, η οποία το διαθέτει μέσω του οίκου δημοπρασιών Julien’s Auctions. Σύμφωνα με την περιγραφή, το T-shirt συνδέεται άμεσα με μια ιδιαίτερη στιγμή από τα τελευταία χρόνια του Cobain και έχει ήδη τραβήξει το ενδιαφέρον των συλλεκτών παγκοσμίως.

Το συγκεκριμένο μπλουζάκι είχε φορεθεί από τον Kurt Cobain σε φωτογράφιση των Nirvana το 1993, την οποία είχε πραγματοποιήσει ο διάσημος φωτογράφος Anton Corbijn. Μία από τις εικόνες εκείνης της φωτογράφισης χρησιμοποιείται σήμερα ως avatar και banner του συγκροτήματος στο Spotify, κάτι που δείχνει τη διαχρονική δύναμη της συγκεκριμένης στιγμής.

Το T-shirt, με λογότυπο από το δράμα ενηλικίωσης Foxes (1980), είχε δοθεί από τον ίδιο τον Cobain στην Patti Schemel, γεγονός που του προσδίδει ακόμη μεγαλύτερη συναισθηματική αξία. Στη δημοπρασία εκτιμήθηκε αρχικά ότι θα πωληθεί μεταξύ 4.000 και 6.000 δολαρίων, όμως το ενδιαφέρον έχει εκτοξεύσει ήδη την τιμή, η οποία έχει φτάσει τα 8.000 δολάρια.

Σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών, τόσο ο Cobain όσο και η Schemel ήταν θαυμαστές της ταινίας Foxes του 1980, με πρωταγωνίστρια την Jodie Foster, και συχνά την παρακολουθούσαν μαζί, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στις σημειώσεις της δημοπρασίας.

Η πώληση συνοδεύεται από υπογεγραμμένη επιστολή αυθεντικότητας της Patti Schemel, στην οποία περιγράφεται αναλυτικά η στιγμή που το T-shirt πέρασε στα χέρια της: «Σιάτλ, Ουάσινγκτον. Καλοκαίρι, 1993… Πήγα στο σπίτι του Κερτ και της Κόρτνεϊ [Λοβ] για να την πάρω για τις πρόβες των Hole. Ανέβηκα επάνω και κάθισα στο κρεβάτι ενώ εκείνη ετοιμαζόταν να φύγει. Ο Κερτ μπήκε μέσα και άρπαξε το T-shirt από μια στοίβα με ρούχα. Είπε: «Πρέπει να το πάρεις αυτό». Ήταν ένα μπλε διαφημιστικό μπλουζάκι από την ταινία του 1980 Foxes. Μοιραζόμασταν ένα ενδιαφέρον για τις cult ταινίες εφηβικού άγχους των δεκαετιών του 1970 και του 1980. Ο Κερτ είχε το soundtrack. Μου άρεσε πολύ η Τζόντι Φόστερ που πρωταγωνιστούσε σε αυτήν».

Η σχέση της Patti Schemel με τον Kurt Cobain και το ευρύτερο grunge περιβάλλον έχει καταγραφεί και στα απομνημονεύματά της το 2017 με τίτλο «Hit so hard», όπου περιγράφει προσωπικές στιγμές, φιλίες και τη μουσική σκηνή της εποχής.

Το συγκεκριμένο αντικείμενο δεν αποτελεί απλώς ένα συλλεκτικό κομμάτι, αλλά μια «ζωντανή» σύνδεση με την ιστορία των Nirvana και τη μουσική κουλτούρα των ’90s, που συνεχίζει να επηρεάζει μέχρι σήμερα.

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

