Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
MAD VMA 2026 18.06.2026

Έλενα Τσαγκρινού: Όσα είπε για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα στα MAD VMA 2026

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Η Έλενα Τσαγκρινού εμφανίστηκε στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και μίλησε για την σχέση της με τονΛάμπρο Κωνσταντάρα
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Έλενα Τσαγκρινού εμφανίστηκε μόνη στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ.
  • Η απουσία του Λάμπρου Κωνσταντάρα οφείλεται σε επαγγελματικές υποχρεώσεις.
  • Η Τσαγκρινού ζήτησε να σταματήσει η υπερβολική έκταση που δίνεται στη σχέση τους.
  • Η τραγουδίστρια δήλωσε ότι ο γάμος είναι μια δύσκολη λέξη για εκείνη αυτή την περίοδο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μόνη της στο κόκκινο χαλί των MAD Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ εμφανίστηκε η Έλενα Τσαγκρινού, τραβώντας τα βλέμματα των φωτογράφων και των τηλεοπτικών συνεργείων. Η τραγουδίστρια βρέθηκε στη λαμπερή βραδιά χωρίς τον σύντροφό της, Λάμπρο Κωνσταντάρα, γεγονός που σχολιάστηκε αρκετά, με την ίδια να δίνει τη δική της απάντηση για την απουσία του αλλά και για τη σχέση τους.

Τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ αποτέλεσαν για ακόμη μία χρονιά σημείο συνάντησης για καλλιτέχνες και πρόσωπα της showbiz, με την Έλενα Τσαγκρινού να ξεχωρίζει με την παρουσία της και το χαμόγελό της μπροστά στις κάμερες. Παρότι εμφανίστηκε μόνη, δεν έλειψαν οι ερωτήσεις γύρω από την προσωπική της ζωή και τη σχέση της με τον γνωστό παρουσιαστή.

Η ίδια εξήγησε πως ο λόγος που ο Λάμπρος Κωνσταντάρας δεν τη συνόδευσε ήταν καθαρά επαγγελματικός, καθώς οι υποχρεώσεις του δεν του το επέτρεψαν εκείνη τη μέρα. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Σήμερα ήρθα μόνη, σαν το λεμόνι. Δε με βλέπετε;» και στη συνέχεια πρόσθεσε: «Δουλεύει ο άνθρωπος. Ξέρετε πώς είναι η δουλειά σας».


Οι δημοσιογράφοι δεν παρέλειψαν να τη ρωτήσουν και για το πόσο έντονη είναι η σχέση τους, αλλά και για το γεγονός ότι το ζευγάρι έχει απασχολήσει αρκετά τα media το τελευταίο διάστημα. Η Έλενα Τσαγκρινού απάντησε με χιούμορ αλλά και σαφήνεια, ξεκαθαρίζοντας πως δεν επιθυμεί να δίνεται υπερβολική έκταση στο θέμα.

«Καίγομαι για σένα, σιγολιώνω. Τα γνωρίζετε, τα έχω πει… Δε μπορώ να σας πω τίποτα άλλο. Πρέπει να σταματήσει αυτό το αστείο με τον Λάμπρο. Δεν περιμέναμε ότι θα πάρει τέτοια έκταση. Είναι αληθινό αυτό που έχουμε αλλά νομίζω ότι δε χρειάζεται να το επαναφέρουμε συνέχεια και να γίνεται όλοι αυτό γιατί και οι δυο έχουμε σοβαρές δουλειές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση για το αν σκέφτεται τον γάμο, η τραγουδίστρια απάντησε με πιο συγκρατημένο ύφος, δείχνοντας πως δεν βρίσκεται σε τέτοια φάση της ζωής της αυτή την περίοδο. «Το σοβαρέψαμε πολύ. Δύσκολη λέξη ο γάμος», είπε κλείνοντας το θέμα.

Η εμφάνιση της Έλενας Τσαγκρινού στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ μπορεί να ήταν solo, όμως οι δηλώσεις της έδειξαν πως η σχέση της με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα παραμένει σταθερή, απλώς και οι δύο επιλέγουν να κρατούν πιο χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή, παρά τη δημοσιότητα που έχει πάρει.

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MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ Έλενα Τσαγκρινού
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