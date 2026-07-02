James Bond: Γιατί η θρυλική casting director «ακυρώνει» τους Jacob Elordi και Callum Turner

Με μια ματιά Η casting director Debbie McWilliams δεν θέλει τους Elordi, Turner ή Dickinson ως James Bond.

Θεωρεί ότι οι σύγχρονοι σταρ είναι υπερβολικά γνωστοί, κάτι που αφαιρεί το μυστήριο του ρόλου.

Πιστεύει ότι ο επόμενος Bond πρέπει να είναι κάποιος άγνωστος στο κοινό.

Υποστηρίζει ότι ο James Bond πρέπει να παραμείνει άνδρας, όπως τον δημιούργησε ο Ian Fleming. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αναζήτηση για τον επόμενο James Bond συνεχίζεται, και ενώ τα ονόματα των Jacob Elordi, Callum Turner και Harris Dickinson ακούγονται έντονα στα πηγαδάκια του Χόλιγουντ, η Debbie McWilliams έχει μια εντελώς διαφορετική άποψη. Η γυναίκα που για πάνω από 40 χρόνια κρατούσε τα ηνία του κάστινγκ για τη θρυλική κατασκοπευτική σειρά, δηλώνει κατηγορηματικά ότι δεν επιθυμεί να δει κανέναν από τους παραπάνω στη θέση του διάσημου πράκτορα.

Η McWilliams, η οποία στο παρελθόν υπέγραψε τις επιλογές ηθοποιών όπως ο Timothy Dalton, ο Pierce Brosnan και ο Daniel Craig, εξηγεί ότι το πρόβλημα με τους σύγχρονους σταρ δεν είναι το ταλέντο τους, αλλά η υπερβολική έκθεσή τους. Όπως δήλωσε στους The Independent: «Δεν θέλω να δω κανέναν από αυτούς ως Bond επειδή γνωρίζουμε ήδη πάρα πολλά για αυτούς. Ένας κατάσκοπος πρέπει να παραμένει ένα απόλυτο αίνιγμα. Δεν χρειάζεται να ξέρουμε πού ψωνίζει, ποιοι είναι οι γονείς του ή πού μένει. Δεν θέλουμε να τον δούμε στο σπίτι του».

8 κινηματογραφικές πρεμιέρες – Οι νέες αφίξεις που αλλάζουν το σκηνικό της εβδομάδας

Για την έμπειρη διευθύντρια κάστινγκ, η επιτυχία του ρόλου βασίζεται στην «άδεια να σκοτώνει» και στην ικανότητα του κοινού να πειστεί απόλυτα γι’ αυτό. Αν ο ηθοποιός φέρει μαζί του το βάρος της προσωπικής του ζωής και της ήδη γνωστής εικόνας του, η μαγεία της ταινίας χάνεται. «Θέλω να δω κάποιον που είναι εντελώς εκτός θέματος. Ο Timothy και ο Pierce δεν ήταν ιδιαίτερα γνωστοί, ενώ ο Daniel ήταν τότε ένα όνομα που δεν αποτελούσε “celebrity” πρώτης γραμμής, κάτι που βοήθησε καθοριστικά», πρόσθεσε.

Η παράδοση του Ian Fleming

Πέρα από το προφίλ του ηθοποιού, η McWilliams τοποθετήθηκε και για τις φήμες περί αλλαγής φύλου στον χαρακτήρα του Bond. Η θέση της είναι ξεκάθαρη: ο πράκτορας 007 πρέπει να παραμείνει άνδρας, ακριβώς όπως τον συνέλαβε ο δημιουργός του. «Έτσι το έγραψε ο Ian Fleming, γιατί να θέλετε να το αλλάξετε; Δεν έχουν αλλάξει τον Harry Potter σε Alice Potter. Έτσι γράφτηκε και έτσι πρέπει να παραμείνει», υποστήριξε η ίδια.

Jacob Elordi, Callum Turner or Harris Dickinson should not be the next James Bond according to casting director Debbie McWilliams, who spent 40 years with the 007 franchise and cast Daniel Craig, Pierce Brosnan and Timothy Dalton. “It is absolutely essential that [Bond] retains… pic.twitter.com/QeMhtP3ETv — Variety (@Variety) June 29, 2026

Με την Nina Gold, γνωστή από το Game of Thrones και το The Crown, να αναλαμβάνει πλέον το δύσκολο έργο της επιλογής, και τον Denis Villeneuve να βρίσκεται στο τιμόνι της σκηνοθεσίας σε σενάριο του Steven Knight, το ενδιαφέρον κορυφώνεται. Πέντε χρόνια μετά την αποχώρηση του Daniel Craig από το «No Time To Die», ο επόμενος Bond παραμένει το μεγαλύτερο μυστήριο της κινηματογραφικής βιομηχανίας.