Από το Super Mario μέχρι το Donkey Kong: Η Nintendo ετοιμάζει νέο κινηματογραφικό σύμπαν με την Illumination

H Nintendo και η Illumination επιβεβαίωσαν πως μια νέα κινηματογραφική συνεργασία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και προγραμματίζεται να κυκλοφορήσει στις 12 Απριλίου 2028, ανοίγοντας ξανά τη συζήτηση για το πώς τα video games μετατρέπονται σε μεγάλα κινηματογραφικά events με παγκόσμια απήχηση.

Μετά την τεράστια επιτυχία προηγούμενων projects, η νέα αυτή παραγωγή έρχεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο το κοινό σύμπαν που χτίζεται γύρω από τους πιο εμβληματικούς χαρακτήρες της Nintendo, με τις φήμες να αναφέρουν ότι στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται πιθανές ταινίες όπως το «The Super Mario Movie 3», μια νέα κινηματογραφική προσέγγιση του «Starfox», αλλά και μια πιθανή επιστροφή του «Donkey Kong» σε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Super Mario Galaxy: Ο Glen Powell δανείζει τη φωνή του στον Fox McCloud

Αυτό που κάνει τη συγκεκριμένη ανακοίνωση ακόμη πιο ενδιαφέρουσα είναι ότι δεν μιλάμε απλώς για ένα sequel, αλλά για ένα ευρύτερο «event film», κάτι που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός πιο διασυνδεδεμένου κινηματογραφικού σύμπαντος, όπου διαφορετικοί χαρακτήρες και ιστορίες μπορεί να συνδέονται μεταξύ τους, δημιουργώντας μια εμπειρία που θυμίζει περισσότερο blockbuster franchise παρά μεμονωμένη ταινία.

Η συνεργασία Nintendo-Illumination έχει ήδη αποδείξει ότι μπορεί να μεταφέρει με επιτυχία τον κόσμο των video games στη μεγάλη οθόνη, και τώρα όλα δείχνουν ότι ετοιμάζεται να πάει ένα βήμα παραπέρα, επεκτείνοντας το σύμπαν των χαρακτήρων και δημιουργώντας νέες ιστορίες που απευθύνονται τόσο σε fans του gaming όσο και σε κινηματογραφικό κοινό.

Αν οι φήμες για τίτλους όπως το «Starfox» και το «Donkey Kong» επιβεβαιωθούν, τότε μιλάμε για μια νέα εποχή για τις κινηματογραφικές μεταφορές παιχνιδιών, όπου η Nintendo φαίνεται να χτίζει σταθερά το δικό της animation universe με τη στήριξη της Illumination, διεκδικώντας ακόμη πιο δυναμικά θέση στον παγκόσμιο κινηματογράφο.

Sony και Nintendo επανεξετάζουν τα σχέδιά τους για PlayStation 6 και Nintendo Switch 2