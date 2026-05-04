Cinema 04.05.2026

Από το Super Mario μέχρι το Donkey Kong: Η Nintendo ετοιμάζει νέο κινηματογραφικό σύμπαν με την Illumination

Η αφίσα του Super Mario Galaxy Movie παρουσιάζει τους Mario, Peach, Rosalina, Bowser και Yoshi σε μια διαστημική περιπέτεια.
Η νέα ταινία-γεγονός της Nintendo και της Illumination έχει ήδη ημερομηνία κυκλοφορίας και φέρνει φήμες για επικές επιστροφές αγαπημένων χαρακτήρων
H Nintendo και η Illumination επιβεβαίωσαν πως μια νέα κινηματογραφική συνεργασία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και προγραμματίζεται να κυκλοφορήσει στις 12 Απριλίου 2028, ανοίγοντας ξανά τη συζήτηση για το πώς τα video games μετατρέπονται σε μεγάλα κινηματογραφικά events με παγκόσμια απήχηση.

Η Nintendo ετοιμάζει κινηματογραφικό σύμπαν με τους ήρωες του Super Mario, Star Fox και Donkey Kong.
Μετά την τεράστια επιτυχία προηγούμενων projects, η νέα αυτή παραγωγή έρχεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο το κοινό σύμπαν που χτίζεται γύρω από τους πιο εμβληματικούς χαρακτήρες της Nintendo, με τις φήμες να αναφέρουν ότι στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται πιθανές ταινίες όπως το «The Super Mario Movie 3», μια νέα κινηματογραφική προσέγγιση του «Starfox», αλλά και μια πιθανή επιστροφή του «Donkey Kong» σε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Super Mario Galaxy: Ο Glen Powell δανείζει τη φωνή του στον Fox McCloud

Αυτό που κάνει τη συγκεκριμένη ανακοίνωση ακόμη πιο ενδιαφέρουσα είναι ότι δεν μιλάμε απλώς για ένα sequel, αλλά για ένα ευρύτερο «event film», κάτι που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός πιο διασυνδεδεμένου κινηματογραφικού σύμπαντος, όπου διαφορετικοί χαρακτήρες και ιστορίες μπορεί να συνδέονται μεταξύ τους, δημιουργώντας μια εμπειρία που θυμίζει περισσότερο blockbuster franchise παρά μεμονωμένη ταινία.

Η συνεργασία Nintendo-Illumination έχει ήδη αποδείξει ότι μπορεί να μεταφέρει με επιτυχία τον κόσμο των video games στη μεγάλη οθόνη, και τώρα όλα δείχνουν ότι ετοιμάζεται να πάει ένα βήμα παραπέρα, επεκτείνοντας το σύμπαν των χαρακτήρων και δημιουργώντας νέες ιστορίες που απευθύνονται τόσο σε fans του gaming όσο και σε κινηματογραφικό κοινό.

Αν οι φήμες για τίτλους όπως το «Starfox» και το «Donkey Kong» επιβεβαιωθούν, τότε μιλάμε για μια νέα εποχή για τις κινηματογραφικές μεταφορές παιχνιδιών, όπου η Nintendo φαίνεται να χτίζει σταθερά το δικό της animation universe με τη στήριξη της Illumination, διεκδικώντας ακόμη πιο δυναμικά θέση στον παγκόσμιο κινηματογράφο.

Illumination Nintendo ΤΑΙΝΙΑ
«The Whisper Man»: Η νέα ταινία του Robert De Niro που φέρνει σκοτεινά μυστικά στο Netflix

Τα 6 πιο party animals ζώδια – Το πάρτι ξεκινά όταν εμφανίζονται

