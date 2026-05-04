Cinema 04.05.2026

«The Whisper Man»: Η νέα ταινία του Robert De Niro που φέρνει σκοτεινά μυστικά στο Netflix

Ο Robert De Niro και η Michelle Monaghan συμπρωταγωνιστούν στη νέα ταινία «The Whisper Man» που φέρνει σκοτεινά μυστικά στο Netflix.
Με σκηνοθεσία James Ashcroft και ένα εντυπωσιακό καστ, το «The Whisper Man» υπόσχεται να συνδυάσει οικογενειακό δράμα και σκοτεινή αστυνομική αγωνία
Πόπη Βασιλείου

Αν σου αρέσουν τα σκοτεινά crime thrillers που χτίζουν ένταση σταδιακά και σε κρατούν σε εγρήγορση μέχρι το τελευταίο λεπτό, τότε η νέα ταινία του Netflix με πρωταγωνιστή τον Robert De Niro είναι ήδη από τις πιο πολυσυζητημένες κυκλοφορίες της χρονιάς. Το «The Whisper Man» έρχεται βασισμένο στο ομώνυμο best seller του Alex North και φέρνει μια ιστορία που μπλέκει εξαφάνιση παιδιού, οικογενειακά τραύματα και ένα σκοτεινό παρελθόν που επιστρέφει απειλητικά στο παρόν, δημιουργώντας ένα θρίλερ με έντονη ψυχολογική διάσταση και κινηματογραφική ατμόσφαιρα.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ένας χήρος συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων, ο οποίος βλέπει τη ζωή του να καταρρέει όταν ο 8χρονος γιος του εξαφανίζεται ξαφνικά. Σε μια απέλπιδα προσπάθεια να τον εντοπίσει, στρέφεται στον αποξενωμένο πατέρα του, έναν πρώην αστυνομικό ντετέκτιβ, και μαζί ξεκινούν μια έρευνα που σταδιακά αποκαλύπτει μια ανατριχιαστική σύνδεση με μια παλιά υπόθεση ενός καταδικασμένου serial killer γνωστού ως «The Whisper Man». Καθώς η έρευνα προχωρά, το παρελθόν και το παρόν μπλέκονται επικίνδυνα, ενώ μια παλιά παιδική ρίμα φαίνεται να επιστρέφει ως σκοτεινό προμήνυμα νέων εξαφανίσεων.

Το φιλμ ενισχύεται από ένα δυνατό καστ, καθώς πέρα από τον Robert De Niro συμμετέχουν η Michelle Monaghan και ο Adam Scott, ενώ στο σύνολο του cast συναντάς επίσης τους Hamish Linklater και Owen Teague. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο James Ashcroft, ενώ το σενάριο φέρουν οι Ben Jacoby και Chase Palmer, δημιουργώντας μια παραγωγή που επενδύει τόσο στην αγωνία όσο και στο συναισθηματικό βάρος της ιστορίας, με έμφαση στη σχέση πατέρα και γιου και στις πληγές που δεν έχουν ποτέ πραγματικά κλείσει.

Το Netflix έχει ήδη ανακοινώσει ότι το «The Whisper Man» θα κυκλοφορήσει στις 28 Αυγούστου 2026, ενισχύοντας το καλοκαιρινό του πρόγραμμα με ένα από τα πιο αναμενόμενα crime thrillers της χρονιάς. Πρόκειται για μια ταινία που δεν περιορίζεται μόνο στο μυστήριο της εξαφάνισης, αλλά χτίζει ένα πολυεπίπεδο αφήγημα γύρω από την ενοχή, την απώλεια και τις οικογενειακές σχέσεις, δίνοντας στον Robert De Niro έναν ρόλο που συνδυάζει δράμα και ένταση με τρόπο χαρακτηριστικό της καριέρας του.

Στο τέλος, αυτό που ξεχωρίζει δεν είναι μόνο η αστυνομική πλοκή, αλλά η αίσθηση ότι κάθε αποκάλυψη ανοίγει και ένα νέο, πιο σκοτεινό κεφάλαιο, κρατώντας σε διαρκή αγωνία μέχρι την τελευταία στιγμή, σε ένα θρίλερ που φιλοδοξεί να αφήσει έντονο αποτύπωμα στη φετινή streaming χρονιά.

Με αυτό το απλό hack δεν θα ξανά χάσεις ποτέ τα κλειδιά και το πορτοφόλι σου

Από το Super Mario μέχρι το Donkey Kong: Η Nintendo ετοιμάζει νέο κινηματογραφικό σύμπαν με την Illumination

Από το Super Mario μέχρι το Donkey Kong: Η Nintendo ετοιμάζει νέο κινηματογραφικό σύμπαν με την Illumination

«Michael»: Πότε έρχεται στο streaming η ταινία που θέλουν να δουν όλοι

«Love & Death»: Το έγκλημα που μοιάζει πιο απίστευτο κι από σειρά μυθοπλασίας στο Netflix

«Matilda 2: The Miss Honey Academy»: Η νέα ταινία που φέρνει τη μαγεία ξανά στο προσκήνιο

Scary Movie 6: Το sequel που μπορεί να φέρει πίσω τα White Chicks

Queer Movie Nights 2026… επιστρέφει για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στην Αθήνα

Θα μείνεις σπίτι το τριήμερο; 4 ταινίες που θα σου κρατήσουν παρέα

«The Devil Wears Prada»: Η αληθινή ιστορία πίσω από τον ρόλο της Emily Charlton

«Lovesick»: Το νέο romantic drama του Netflix με την Claire Danes που ήδη συζητιέται

