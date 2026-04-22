Μπαμπά, σ’ αγαπώ: Οι μπαμπάδες σε «πόλεμο» για τις σχέσεις τους στο επεισόδιο της Τετάρτης 22/4

Αν ο Τρωικός Πόλεμος γινόταν σήμερα και όχι στην αρχαία Ελλάδα, πιθανότατα θα παιζόταν όχι με ξίφη και ασπίδες, αλλά με παρεξηγήσεις, πρώην σχέσεις και… αρκετή δόση ελληνικού τηλεοπτικού δράματος. Κάπως έτσι το νέο επεισόδιο της σειράς του Alpha «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» αποφασίζει να φέρει τη μυθολογία στο σήμερα, βάζοντας τους ήρωες σε ένα απρόσμενο, κωμικό «love war» που θυμίζει περισσότερο σύγχρονη καθημερινότητα παρά αρχαίο έπος.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα σενάριο που παίζει με την ιδέα του «όταν κάποιος πειράζει τις γυναίκες μας, ξεκινά πόλεμος», μόνο που εδώ ο πόλεμος έχει περισσότερο γέλιο, υπερβολή και ανατροπές παρά τραγωδία. Οι 3 βασικοί ήρωες βλέπουν τις σχέσεις τους να μπαίνουν στο στόχαστρο και καλούνται να αντιμετωπίσουν 3 διαφορετικούς «αντιπάλους» που έρχονται να ταράξουν την ισορροπία της καθημερινότητάς τους.

Στο επεισόδιο 30, με τίτλο «Για μία Ελένη, Τζένη ή και Βιργινία», οι ιστορίες των ηρώων μπλέκονται σε ένα σύγχρονο ριμέικ Τρωικού Πολέμου. Ο Δημήτρης έρχεται αντιμέτωπος με τον Πάρη, έναν πρώην που επιστρέφει με ξεκάθαρες “διεκδικητικές” διαθέσεις για την Ελένη. Ο Νίκος βλέπει τον γοητευτικό γείτονα Μανώλη να πλησιάζει τη Βιργινία, βάζοντας τη σχέση του σε δοκιμασία. Και ο Ηρακλής αρχίζει να νιώθει ανασφάλεια, καθώς ο ρομαντικός συνάδελφος Νικήτας περνά όλο και περισσότερο χρόνο με την Τζένη μέσα από κοινές επαγγελματικές υποθέσεις.

Η σειρά παίζει έξυπνα με την ιδέα ότι οι μεγάλες «μάχες» δεν δίνονται πάντα σε πεδία πολέμου, αλλά συχνά μέσα σε σχέσεις, ζήλιες και παρεξηγήσεις. Το χιούμορ προκύπτει από την υπερβολή και τις αναγνωρίσιμες καταστάσεις, μετατρέποντας ένα κλασικό μύθο σε κάτι πολύ πιο κοντινό στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα.

Το αποτέλεσμα είναι ένα επεισόδιο που δεν στηρίζεται μόνο στην πλοκή, αλλά και στην παιχνιδιάρικη διάθεση να δείξει πως, τελικά, κάθε σχέση έχει τη δική της «Τροία», απλώς δεν χρειάζεται πάντα στρατό για να πέσει, μερικές φορές αρκεί ένα μήνυμα στο κινητό ή μια… παρεξήγηση.

