Clementine Vaughn: Η κόρη της Claudia Schiffer εντυπωσιάζει με την ομοιότητα στη μαμά της

Η Clementine Vaughn εντυπωσιάζει με την απίστευτη ομοιότητά της με τη μητέρα της Claudia Schiffer, καθώς κάνει τα πρώτα της βήματα στον χώρο της μόδας
Η κόρη της Claudia Schiffer, η Clementine Vaughn, φαίνεται πως κάνει τα πρώτα της βήματα σε μια πορεία που πολλοί ήδη συγκρίνουν με εκείνη της διάσημης μητέρας της. Η 21χρονη έχει μετακομίσει στη Νέα Υόρκη, θέλοντας να χτίσει τη δική της καριέρα, ενώ οι πρόσφατες φωτογραφίες της στα social media έφεραν ξανά στο προσκήνιο τις εντυπωσιακές ομοιότητές τους.

Σε μία από τις εικόνες που δημοσίευσε, η Clementine εμφανίζεται σε βραδινή έξοδο με φίλους, με αρκετούς να σχολιάζουν πως θυμίζει έντονα τη Claudia Schiffer στην εποχή της μεγάλης της δόξας τη δεκαετία του ’90. Η ομοιότητα αυτή δεν πέρασε απαρατήρητη, ειδικά από τη στιγμή που η νεαρή Vaughn δείχνει να κινείται ήδη στον χώρο της μόδας, έχοντας τα κατάλληλα «εφόδια» για να εξελίξει τη δική της διαδρομή.

Kylie Jenner: Μήνυση από πρώην οικιακή βοηθό για παρενόχληση

Η Clementine, κόρη επίσης του σκηνοθέτη Matthew Vaughn, δεν κρύβει ότι γνωρίζει το βάρος αλλά και το πλεονέκτημα του ονόματός της. Μιλώντας για τη νέα της ζωή στη Νέα Υόρκη, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Έχω δει το τέλος της επιτυχίας. Θέλω να δω την αρχή της, τη δράση και τον πυρετό της δημιουργίας». Μια δήλωση που δείχνει πως, παρά το διάσημο υπόβαθρό της, επιλέγει να εστιάσει στη διαδικασία και όχι μόνο στο αποτέλεσμα.

Η ίδια μεγάλωσε στο Λονδίνο και πέρασε μέρος της ζωής της σε ένα εντυπωσιακό οικογενειακό κτήμα στο Σάφολκ, όμως πλέον έχει στραφεί σε ένα πιο ανεξάρτητο lifestyle στη Νέα Υόρκη, κυνηγώντας δημιουργικές ευκαιρίες. Η οικογένεια Vaughn-Schiffer, έχει ακόμη δύο παιδιά, τον Caspar και την Cosima, και ζει σε ένα ιστορικό κτήμα στο Stanningfield.

Η Claudia Schiffer, που υπήρξε ένα από τα πιο εμβληματικά supermodels των ’90s, έχει μιλήσει ανοιχτά για το πώς άλλαξε η ζωή της μετά τη μητρότητα, βάζοντας σε δεύτερη μοίρα τη συνεχή καριέρα και επιλέγοντας μια πιο ισορροπημένη καθημερινότητα. Όπως έχει δηλώσει, «η μητρότητα με έκανε να νιώσω πως αυτό είναι που πραγματικά με καθορίζει», δείχνοντας ότι η οικογένεια έγινε η απόλυτη προτεραιότητά της.

Σήμερα, η Clementine μοιάζει να βρίσκεται στο ξεκίνημα μιας δικής της ιστορίας στον χώρο της μόδας, μιας πορείας που, αν κρίνουμε από την εμφάνιση και το attitude της, έχει όλα τα στοιχεία για να τραβήξει τα βλέμματα, όχι απλώς ως «κόρη της Claudia Schiffer», αλλά ως νέο όνομα που χτίζει τη δική του ταυτότητα.

Anne Hathaway: Η σπάνια δημόσια εξομολόγηση για τον Adam Shulman

Eurovision 2026: Το fashion brand που θα ντύσει την Αντιγόνη στη Βιέννη

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μπαμπά, σ' αγαπώ: Οι μπαμπάδες σε «πόλεμο» για τις σχέσεις τους στο επεισόδιο της Τετάρτης 22/4

Μπαμπά, σ’ αγαπώ: Οι μπαμπάδες σε «πόλεμο» για τις σχέσεις τους στο επεισόδιο της Τετάρτης 22/4

«Όταν το ταξίδι γίνεται συναίσθημα» – Μία διαδρομή που δεν είναι απλώς προορισμός αλλά εμπειρία ζωής

«Όταν το ταξίδι γίνεται συναίσθημα» – Μία διαδρομή που δεν είναι απλώς προορισμός αλλά εμπειρία ζωής

Πέθανε σε ηλικία 98 ετών ο σπουδαίος ηθοποιός Στέφανος Ληναίος
Celeb News

Πέθανε σε ηλικία 98 ετών ο σπουδαίος ηθοποιός Στέφανος Ληναίος

22.04.2026
Το Μιλάνο «υποκλίνεται»: Το νέο instagram post της Αθηνάς Οικονομάκου για το Milano Design Week
Celeb News

Το Μιλάνο «υποκλίνεται»: Το νέο instagram post της Αθηνάς Οικονομάκου για το Milano Design Week

22.04.2026
Sunday Rose: Η 17χρονη κόρη της Nicole Kidman και το designer φόρεμα που έγινε viral
Celeb News

Sunday Rose: Η 17χρονη κόρη της Nicole Kidman και το designer φόρεμα που έγινε viral

22.04.2026
Η Kylie Jenner στο επίκεντρο μετά από μήνυση πρώην οικιακής βοηθού για παρενόχληση
Celeb News

Η Kylie Jenner στο επίκεντρο μετά από μήνυση πρώην οικιακής βοηθού για παρενόχληση

22.04.2026
Anne Hathaway: Η σπάνια δημόσια εξομολόγηση για τον Adam Shulman
Celeb News

Anne Hathaway: Η σπάνια δημόσια εξομολόγηση για τον Adam Shulman

22.04.2026
Νέα δεδομένα για την υγεία του Γιώργου Μυλωνάκη – Οι πρώτες εξετάσεις μετά τη ΜΕΘ
Celeb News

Νέα δεδομένα για την υγεία του Γιώργου Μυλωνάκη – Οι πρώτες εξετάσεις μετά τη ΜΕΘ

22.04.2026
Eurovision 2026: Το fashion brand που θα ντύσει την Αντιγόνη στη Βιέννη
Celeb News

Eurovision 2026: Το fashion brand που θα ντύσει την Αντιγόνη στη Βιέννη

22.04.2026
«Δεν ξαναμαγειρεύω για άντρες»: Η δήλωση της Cardi B που έγινε viral
Celeb News

«Δεν ξαναμαγειρεύω για άντρες»: Η δήλωση της Cardi B που έγινε viral

22.04.2026
Eddie Murphy: Παππούς 2 φορές μέσα σε 2 μήνες
Celeb News

Eddie Murphy: Παππούς 2 φορές μέσα σε 2 μήνες

22.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

«Ανασκόπηση Media»: Τα Τηλεοπτικά Μαγειρέματα, τα Συνδρομητικά Σοκ και τα «Αόρατα» Χέρια της Εξουσίας

«Ανασκόπηση Media»: Τα Τηλεοπτικά Μαγειρέματα, τα Συνδρομητικά Σοκ και τα «Αόρατα» Χέρια της Εξουσίας

Τελειώνουν οι ελληνικές σειρές από την ελεύθερη τηλεόραση…Πρώτη προβολή στην πλατφόρμα των "Big 3"

Τελειώνουν οι ελληνικές σειρές από την ελεύθερη τηλεόραση…Πρώτη προβολή στην πλατφόρμα των “Big 3”

ΑΙΧΜΕΣ: Φύγε εσύ (ξανά) έλα εσύ!

ΑΙΧΜΕΣ: Φύγε εσύ (ξανά) έλα εσύ!

Χατζηδάκης – Πιερρακάκης απέναντι σε Δένδια – Τζιτζικώστα για τη διαδοχή Μητσοτάκη

Χατζηδάκης – Πιερρακάκης απέναντι σε Δένδια – Τζιτζικώστα για τη διαδοχή Μητσοτάκη

Μέτωπο κατά της Δύσης και της Ελλάδας από Ερντογάν: Η αποκάλυψη του Nordic Monitor

Μέτωπο κατά της Δύσης και της Ελλάδας από Ερντογάν: Η αποκάλυψη του Nordic Monitor

Επιδοτήσεις 16.000€: «Κοροϊδία» για τους νέους επιχειρηματίες

Επιδοτήσεις 16.000€: «Κοροϊδία» για τους νέους επιχειρηματίες