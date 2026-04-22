Clementine Vaughn: Η κόρη της Claudia Schiffer εντυπωσιάζει με την ομοιότητα στη μαμά της

Η Clementine Vaughn εντυπωσιάζει με την απίστευτη ομοιότητά της με τη μητέρα της Claudia Schiffer, καθώς κάνει τα πρώτα της βήματα στον χώρο της μόδας

Η κόρη της Claudia Schiffer, η Clementine Vaughn, φαίνεται πως κάνει τα πρώτα της βήματα σε μια πορεία που πολλοί ήδη συγκρίνουν με εκείνη της διάσημης μητέρας της. Η 21χρονη έχει μετακομίσει στη Νέα Υόρκη, θέλοντας να χτίσει τη δική της καριέρα, ενώ οι πρόσφατες φωτογραφίες της στα social media έφεραν ξανά στο προσκήνιο τις εντυπωσιακές ομοιότητές τους.

Σε μία από τις εικόνες που δημοσίευσε, η Clementine εμφανίζεται σε βραδινή έξοδο με φίλους, με αρκετούς να σχολιάζουν πως θυμίζει έντονα τη Claudia Schiffer στην εποχή της μεγάλης της δόξας τη δεκαετία του ’90. Η ομοιότητα αυτή δεν πέρασε απαρατήρητη, ειδικά από τη στιγμή που η νεαρή Vaughn δείχνει να κινείται ήδη στον χώρο της μόδας, έχοντας τα κατάλληλα «εφόδια» για να εξελίξει τη δική της διαδρομή.

Kylie Jenner: Μήνυση από πρώην οικιακή βοηθό για παρενόχληση

Η Clementine, κόρη επίσης του σκηνοθέτη Matthew Vaughn, δεν κρύβει ότι γνωρίζει το βάρος αλλά και το πλεονέκτημα του ονόματός της. Μιλώντας για τη νέα της ζωή στη Νέα Υόρκη, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Έχω δει το τέλος της επιτυχίας. Θέλω να δω την αρχή της, τη δράση και τον πυρετό της δημιουργίας». Μια δήλωση που δείχνει πως, παρά το διάσημο υπόβαθρό της, επιλέγει να εστιάσει στη διαδικασία και όχι μόνο στο αποτέλεσμα.

Η ίδια μεγάλωσε στο Λονδίνο και πέρασε μέρος της ζωής της σε ένα εντυπωσιακό οικογενειακό κτήμα στο Σάφολκ, όμως πλέον έχει στραφεί σε ένα πιο ανεξάρτητο lifestyle στη Νέα Υόρκη, κυνηγώντας δημιουργικές ευκαιρίες. Η οικογένεια Vaughn-Schiffer, έχει ακόμη δύο παιδιά, τον Caspar και την Cosima, και ζει σε ένα ιστορικό κτήμα στο Stanningfield.

Η Claudia Schiffer, που υπήρξε ένα από τα πιο εμβληματικά supermodels των ’90s, έχει μιλήσει ανοιχτά για το πώς άλλαξε η ζωή της μετά τη μητρότητα, βάζοντας σε δεύτερη μοίρα τη συνεχή καριέρα και επιλέγοντας μια πιο ισορροπημένη καθημερινότητα. Όπως έχει δηλώσει, «η μητρότητα με έκανε να νιώσω πως αυτό είναι που πραγματικά με καθορίζει», δείχνοντας ότι η οικογένεια έγινε η απόλυτη προτεραιότητά της.

Σήμερα, η Clementine μοιάζει να βρίσκεται στο ξεκίνημα μιας δικής της ιστορίας στον χώρο της μόδας, μιας πορείας που, αν κρίνουμε από την εμφάνιση και το attitude της, έχει όλα τα στοιχεία για να τραβήξει τα βλέμματα, όχι απλώς ως «κόρη της Claudia Schiffer», αλλά ως νέο όνομα που χτίζει τη δική του ταυτότητα.

Anne Hathaway: Η σπάνια δημόσια εξομολόγηση για τον Adam Shulman

Eurovision 2026: Το fashion brand που θα ντύσει την Αντιγόνη στη Βιέννη