Life 29.05.2026

Η άσκηση που «χτίζει» πλάτη για το καλοκαίρι

Η απλή άσκηση που ενεργοποιεί πλάτη, μέση και κορμό και κάνει διαφορά στην εικόνα του σώματος με τα καλοκαιρινά ρούχα
Πόπη Βασιλείου

Καθώς πλησιάζει το καλοκαίρι και τα πιο ανοιχτά ρούχα, τα φορέματα, τα tops και τα μαγιό επιστρέφουν στην καθημερινότητα, όλο και περισσότεροι στρέφονται σε ασκήσεις που βοηθούν το σώμα να δείχνει πιο δυνατό, πιο στητό και πιο γραμμωμένο. Και αν υπάρχει ένα σημείο που συχνά παραμελείται αλλά κάνει τεράστια διαφορά τόσο στην εικόνα όσο και στη στάση του σώματος, αυτό είναι η πλάτη.

Άνδρας ή γυναίκα που κάνει έντονη γυμναστική για την ενίσχυση του μεταβολισμού.
unsplash.com

Οι δυνατοί ραχιαίοι δεν βοηθούν μόνο αισθητικά. Βελτιώνουν τη στάση, στηρίζουν τη μέση, «ανοίγουν» τους ώμους και κάνουν το σώμα να δείχνει πιο συμμετρικό και αθλητικό. Μάλιστα, μια σωστά γυμνασμένη πλάτη μπορεί να αλλάξει συνολικά τον τρόπο που φαίνονται ακόμη και τα πιο απλά καλοκαιρινά ρούχα, αφού προσφέρει καλύτερη στάση και πιο «καθαρή» γραμμή στο σώμα.

Μία από τις πιο αποτελεσματικές ασκήσεις για να δουλέψεις τους ραχιαίους σου είναι οι υπερεκτάσεις κορμού, γνωστές και ως back extensions. Πρόκειται για μια άσκηση που στοχεύει κυρίως στο κάτω μέρος της πλάτης, αλλά ενεργοποιεί παράλληλα γλουτούς και κορμό, δημιουργώντας συνολική σταθερότητα. Για να την εκτελέσεις σωστά, ξαπλώνεις μπρούμυτα σε ένα στρώμα γυμναστικής με τα πόδια τεντωμένα και τα χέρια πίσω από το κεφάλι ή μπροστά. Από αυτή τη θέση σηκώνεις αργά το στήθος και τους ώμους από το έδαφος, χωρίς να πιέζεις τον αυχένα, ενεργοποιώντας τους μυς της πλάτης. Κρατάς για 1-2 δευτερόλεπτα στην κορυφή της κίνησης και επιστρέφεις αργά κάτω.

Το σημαντικό στην άσκηση δεν είναι η ταχύτητα αλλά ο έλεγχος. Αν κάνεις την κίνηση αργά και συγκεντρωμένα, θα νιώσεις αμέσως τους ραχιαίους να δουλεύουν. Ξεκίνα με 3 σετ των 12-15 επαναλήψεων και φρόντισε να διατηρείς σταθερή αναπνοή σε όλη τη διάρκεια. Αυτό που κάνει τις υπερεκτάσεις τόσο σημαντικές είναι ότι δεν προσφέρουν μόνο αισθητικό αποτέλεσμα, αλλά βοηθούν και στην καθημερινότητα. Αν κάθεσαι πολλές ώρες σε καρέκλα, δουλεύεις σε υπολογιστή ή έχεις συχνά ένταση στη μέση και στους ώμους, η συγκεκριμένη άσκηση μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στη στήριξη και ενδυνάμωση του σώματος.

Παράλληλα, μια γυμνασμένη πλάτη δημιουργεί πιο «καθαρή» εικόνα στο σώμα, ειδικά το καλοκαίρι όπου τα ρούχα αφήνουν περισσότερο ακάλυπτους τους ώμους και την πλάτη. Ένα φόρεμα με ανοιχτή πλάτη, ένα top ή ακόμη και ένα απλό T-shirt δείχνουν διαφορετικά όταν το σώμα έχει σωστή στάση και μυϊκή υποστήριξη.

γυμναστική Καλοκαίρι 2026
Η Ελεάννα Τσιατσίμα στο Talk 2 MAD: «Η ψυχοθεραπεία ήταν το κλειδί για να βγω από το σκοτάδι και να βρω τον εαυτό μου»

MAD VMA 2026: Ποιος performer άφησε το πιο δυνατό αποτύπωμα στη σκηνή φέτος;

