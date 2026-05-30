MAD VMA 2026: Ποιος performer άφησε το πιο δυνατό αποτύπωμα στη σκηνή φέτος;

Ο παλμός των Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ κορυφώνεται και η κατηγορία «Best Performer» αποτελεί την απόλυτη αναγνώριση της σκηνικής παρουσίας. Σε έναν κόσμο όπου η live εμπειρία αποτελεί πλέον την κορυφαία μορφή σύνδεσης καλλιτέχνη και κοινού, η κατηγορία αυτή αναδεικνύει εκείνους τους καλλιτέχνες που μετατρέπουν κάθε εμφάνισή τους σε ένα αξέχαστο υπερθέαμα. Με τη ΔΕΗ να στηρίζει για 6η χρονιά τον πιο εμβληματικό μουσικό θεσμό, το Κλειστό του Tae Kwon Do ετοιμάζεται στις 17 Ιουνίου να υποδεχθεί τα πρόσωπα που καθόρισαν την ενέργεια της φετινής χρονιάς.

Εδώ, το πάθος και η αμεσότητα μετράνε όσο τίποτα άλλο. Η μάχη για το βραβείο αναμένεται να καθηλώσει, καθώς οι πιο χαρισματικοί performers της εγχώριας σκηνής αναμετρώνται για το ποιος κατάφερε να «ηλεκτρίσει» περισσότερο το κοινό, από τις μεγάλες συναυλιακές σκηνές μέχρι τα πιο viral στιγμιότυπα των social media. Ποιος καλλιτέχνης κυριάρχησε στη σκηνή και άφησε το πιο έντονο αποτύπωμα στην καρδιά των fans; Ας ρίξουμε μια ματιά στους υποψήφιους που αποδεικνύουν ότι το live performance είναι μια μορφή τέχνης, καθώς και στο πού μπορείτε να απολαύσετε το μοναδικό τους ταλέντο αυτό το καλοκαίρι.

Lila

Η Lila δεν είναι απλώς μια pop τραγουδίστρια, αλλά μια ολοκληρωμένη performer που έχει επαναπροσδιορίσει την επιτυχία στα ελληνικά ψηφιακά charts. Έγινε ευρέως γνωστή μέσα από το εκρηκτικό της hit «Deja Vu» σε συνεργασία με τον Rack, ένα κομμάτι που έγινε πλατινένιο και κυριάρχησε για μήνες στο Spotify Top 50, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να μετατρέψει κάθε release σε digital φαινόμενο. Η μουσική της ταυτότητα χαρακτηρίζεται από το πάντρεμα της σύγχρονης RnB, της Latin pop και του reggaeton ήχου, ενώ η πρόσφατη δισκογραφική της δουλειά, με κομμάτια όπως το «Boss» και το «Maniatiko», έχει εδραιώσει τη θέση της ως η απόλυτη hit-maker της εποχής. Με συνεχή παρουσία σε sold-out live εμφανίσεις σε όλη την Ελλάδα και μια εντυπωσιακή σκηνική παρουσία που βασίζεται στην υψηλή αισθητική και τη χορογραφία, η Lila κατάφερε να γίνει η πρώτη επιλογή για συνεργασίες με κορυφαία ονόματα του χώρου, μετατρέποντας κάθε της εμφάνιση σε ένα high-energy show που αντικατοπτρίζει απόλυτα την αισθητική της Gen Z.

Παράλληλα, η LILA κατέκλυσε τα social media και το TikTok με το νέο της single «Ελάττωμα», το οποίο παντρεύει σύγχρονους ήχους με αισθησιακές ανατολίτικες αναφορές. Η επιτυχία αυτή συμπληρώνει μια χρονιά-ορόσημο, κατά την οποία κυκλοφόρησε το πρώτο της ολοκληρωμένο άλμπουμ με τίτλο «Αποτύπωμα», καταλαμβάνοντας τις κορυφαίες θέσεις των ψηφιακών charts.

Marseaux

Η Marseaux, ως ένα από τα πιο ιδιαίτερα πρόσωπα της εγχώριας σκηνής, έχει διαγράψει μια εντυπωσιακή πορεία που χαρακτηρίζεται από αυθεντικότητα και συνεχή εξέλιξη. Από το breakthrough hit της «Βότκα βύσσινο» μέχρι τις μεγάλες επιτυχίες όπως το «Κάτσε καλά» (σε συνεργασία με την Έλενα Παπαρίζου και την Joanne) και το «Για πάντα και λίγο ακόμα» με τον Solmeister, η Marseaux έχει αποδείξει ότι διαθέτει τη δική της ξεχωριστή «υπογραφή».

Παράλληλα, η Marseaux συνέχισε την άκρως δημιουργική της πορεία, έχοντας μάλιστα αποτελέσει ένα από τα μεγάλα φαβορί του εθνικού τελικού για τη Eurovision 2026. Αν και δεν πήρε το εισιτήριο για τη Βιέννη, η ίδια καθήλωσε το κοινό στη σκηνή του Sing for Greece με το κομμάτι «Χάνομαι» σε δημιουργία Solmeister, ένα νοσταλγικό ’00s track που κυκλοφόρησε από τη Minos EMI και αγαπήθηκε αμέσως από τους ακροατές. Μετά την επιτυχία των πρόσφατων releases της, όπως το «Τρέλανέ μας» και «Persefoni», η ταλαντούχα ερμηνεύτρια επέστρεψε dynamic στο στούντιο για την ηχογράφηση του νέου της fresh pop single «Γρανίτα Λεμόνι», το οποίο αποτελεί ακόμα μία εκρηκτική συνεργασία με τον Solmeister και τον προπομπό για το πολυαναμενόμενο τέταρτο προσωπικό της album.

Μαρίνα Σάττι

Η Μαρίνα Σάττι αποτελεί σήμερα μια από τις πιο επιδραστικές και πολυσχιδείς καλλιτέχνιδες της ελληνικής σκηνής, έχοντας καταφέρει να παντρέψει με μοναδικό τρόπο την παράδοση με τον σύγχρονο pop ήχο. Μετά την παγκόσμια απήχηση του «ΖΑΡΙ», που κυριάρχησε στα digital charts και έγινε το απόλυτο viral φαινόμενο της χρονιάς, η Μαρίνα Σάττι απέδειξε ότι μπορεί να γεφυρώσει τον παραδοσιακό ήχο με το urban pop στοιχείο, δημιουργώντας μια αισθητική που ξεχωρίζει διεθνώς. Η δισκογραφία της, με επιτυχίες όπως το «Epano sto trapezi», το «ΚΟΥΠΕΣ», και το πιο πρόσφατο album της «P.O.P.», αναδεικνύει μια καλλιτέχνιδα που δεν φοβάται να πειραματίζεται. Με μια σκηνική παρουσία που βασίζεται στην απόλυτη αρμονία χορογραφίας και φωνητικών, η Μαρίνα Σάττι δεν προσφέρει απλώς μια συναυλία, αλλά μια high-concept μουσική εμπειρία που την καθιστά αναμφισβήτητο φαβορί στην κατηγορία «Best Performer» των φετινών Mad VMA.

Αυτή την περίοδο, η Marina Satti βρίσκεται στην πιο παραγωγική και εξωστρεφή φάση της καριέρας της, με την παρουσία της εκτός συνόρων να επεκτείνεται πλέον δυναμικά. Μέσα στον Μάιο, πραγματοποιεί μια μεγάλη περιοδεία στη Βόρεια Αμερική, με live εμφανίσεις σε εμβληματικές πόλεις όπως το Τορόντο, η Φιλαδέλφεια, η Νέα Υόρκη και η Βοστώνη, ενώ μετά από επιτυχημένες στάσεις σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, όπως οι Βρυξέλλες, επιστρέφει στην Ελλάδα για μια γεμάτη καλοκαιρινή σεζόν με κεντρικούς σταθμούς στα μεγαλύτερα φεστιβάλ της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Την ίδια ακριβώς στιγμή, το νέο της άλμπουμ «P.O.P. Too» συνεχίζει να σαρώνει σε όλες τις streaming πλατφόρμες, αποδεικνύοντας πως ο πρωτοποριακός ήχος της, που παντρεύει την παράδοση με τα πιο σύγχρονα ηλεκτρονικά και urban στοιχεία, δεν γνωρίζει σύνορα και αποθεώνεται διεθνώς.

Τάμτα

Η Τάμτα έχει καθιερωθεί ως η καλλιτέχνιδα που επαναπροσδιορίζει συνεχώς την pop αισθητική στην Ελλάδα, συνδυάζοντας τον πειραματικό ήχο με το υψηλό fashion design. Από το breakthrough της με επιτυχίες όπως το «Φταις» και το «Αγάπησέ με», μέχρι τα πιο πρόσφατα, avant-garde projects της, όπως το EP «Awake» και το δισκογραφικό project «Identity», η Τάμτα επιλέγει πάντα να κινείται πέρα από τα καθιερωμένα pop πλαίσια. Hits όπως το «Senorita» και το «Replay» επιβεβαίωσαν την ικανότητά της να κυριαρχεί τόσο στα ραδιοφωνικά airplay όσο και στα ψηφιακά charts. Η σκηνική της παρουσία, με αποκορύφωμα τα πολυσυζητημένα acts της στα Mad VMA, αναδεικνύει μια performer που επενδύει σε άρτιες χορογραφίες, ιδιαίτερα styling και ένα concept που πάντα ξεχωρίζει για την εικαστική του αρτιότητα, καθιστώντας την μια από τις πιο σταθερές δυνάμεις στο live performance.

Αυτή την περίοδο, η Τάμτα βρίσκεται στην πιο πειραματική και τολμηρή φάση της καριέρας της, επαναπροσδιορίζοντας τον ήχο και την αισθητική της μέσα από ένα industrial και aggressive πρίσμα. Με το πρόσφατο track «AUTOTAPINOSI», που κινείται σε EBM και βιομηχανικούς ρυθμούς, η καλλιτέχνιδα εκφράζει μια νέα, επιβλητική «dominatrix» διάθεση, ενώ με το single «TOP» ενσωματώνει edgy distorted trap και metal επιρροές, ενισχύοντας το «IDGAF» attitude που χαρακτηρίζει το φετινό της ύφος. Παράλληλα, η καλλιτεχνική της ταυτότητα βρήκε την απόλυτη έκφραση στις επιτυχημένες residencies εμφανίσεις της στο SMUT ATHENS, όπου δημιούργησε μια immersive εμπειρία συνδυάζοντας το underground club culture με το performance art, ενώ δεν σταματά να διερευνά νέες προοπτικές, όπως έκανε με το project «Live Mutations» σε συνεργασία με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ.

Έλενα Παπαρίζου

Η Έλενα Παπαρίζου αποτελεί τη σταθερή δύναμη της ελληνικής pop σκηνής, διατηρώντας μια καλλιτεχνική διαδρομή που χαρακτηρίζεται από συνέπεια, επαγγελματισμό και συνεχή εξέλιξη. Η ικανότητά της να γεφυρώνει το κλασικό pop ρεπερτόριο με τις σύγχρονες παραγωγικές τάσεις, της επιτρέπει να παραμένει στην πρώτη γραμμή της μουσικής βιομηχανίας χωρίς να χάνει την αυθεντικότητά της. Ως performer, ξεχωρίζει για την απαράμιλλη σκηνική της πειθαρχία και την ενέργεια που εκπέμπει στις ζωντανές της εμφανίσεις, στοιχεία που την έχουν καταστήσει το σημείο αναφοράς για τον θεσμό των Mad VMA. Η πολύχρονη παρουσία της στην τηλεόραση, κυρίως μέσα από τον ρόλο του κριτή και μέντορα σε μεγάλα talent shows, έχει ενισχύσει τη σύνδεσή της με τις νεότερες γενιές, επιβεβαιώνοντας ότι η επιρροή της υπερβαίνει τη δισκογραφία και καθορίζει τα standards της σύγχρονης ελληνικής pop κουλτούρας.

Η Έλενα Παπαρίζου διανύει μια ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο, συνδυάζοντας την επιτυχημένη παρουσία της στις μεγάλες αθηναϊκές σκηνές με κινηματογραφικά projects. Πρόσφατα, ολοκλήρωσε με μεγάλη επιτυχία τις νυχτερινές της εμφανίσεις στο NOX στο πλευρό του Τάκη Ζαχαράτου, ενώ παράλληλα πρωταγωνιστεί στο μουσικό σκηνικό της ταινίας «Ο Έρωτας… γράφεται». Η «Number One» καλλιτέχνιδα ένωσε τις δυνάμεις της με τον Πάνο Μουζουράκη για το soundtrack της ταινίας, ένα ντουέτο που αντικατοπτρίζει την ισχυρή τους προσωπική φιλία, ενώ το συνοδευτικό music video συνέδεσε μοναδικά τις δημιουργικές στιγμές στο studio με την κινηματογραφική ιστορία των πρωταγωνιστών, Έλλης Τρίγγου και Γιάννη Ποιμενίδη, ενισχύοντας τη συναισθηματική ατμόσφαιρα της ταινίας.

Ελένη Φουρέιρα

Η Ελένη Φουρέιρα αποτελεί τον ορισμό της pop icon στην ελληνική μουσική σκηνή και το αδιαφιλονίκητο σημείο αναφοράς για την κατηγορία «Best Performer» εδώ και χρόνια. Με μια καριέρα γεμάτη από hits που έχουν αφήσει το στίγμα τους στα charts, όπως τα «Fuego», «Αεράκι», «El Ritmo Psicodélico», η «Queen» της ελληνικής pop έχει καταφέρει να θέσει τα standards της σκηνικής παρουσίας σε διεθνές επίπεδο. Κάθε της εμφάνιση, είτε στη σκηνή των Mad VMA, όπου έχει χαρίσει μερικά από τα πιο ιστορικά acts του θεσμού, είτε στις sold-out περιοδείες της, αποτελεί μια άρτια παραγωγή που συνδυάζει απαιτητικές χορογραφίες, εντυπωσιακά fashion statements και απαράμιλλη ενέργεια. Η ικανότητά της να κυριαρχεί στη σκηνή και να κρατά το κοινό σε συνεχή αναβρασμό την καθιστά κάθε χρόνο όχι απλώς υποψήφια, αλλά το πρόσωπο που ορίζει τι σημαίνει να είσαι πραγματικός «Best Performer» στην Ελλάδα.

Η κορυφαία star όμως δεν σταματά εκεί, αφού «έσπασε» τα σύνορα και σε διεθνές επίπεδο, διεκδικώντας το βραβείο Best Performer στα παγκοσμίου φήμης Berlin Music Awards, δίπλα σε ονόματα-μεθήρια όπως η Sabrina Carpenter, η Doja Cat και ο Ed Sheeran.

Το «Alleluia» αποτελεί το απόλυτο hit της χρονιάς και περιλαμβάνεται στον νέο της δίσκο «Hybrid», ο οποίος πλέον κυκλοφορεί και σε μορφή βινυλίου. Το κομμάτι έχει γίνει ήδη πλατινένιο με πάνω από 10 εκατομμύρια streaming points, ενώ κατέκτησε την κορυφή στο ραδιοφωνικό airplay και στα ψηφιακά charts για εβδομάδες. Παράλληλα, έγινε το απόλυτο trend στο TikTok, επιβεβαιώνοντας πως η Ελένη ξέρει πάντα πώς να γίνεται viral και να ξεσηκώνει το κοινό.

Η προπώληση για τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ έχει ήδη ξεκινήσει μέσω του https://www.mad.gr.