Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσικά Νέα 30.05.2026

Bebe Rexha – David Guetta: Το «Sad Girls» είναι το dance anthem που περίμενες

Μετά τις παγκόσμιες επιτυχίες τους, το επιτυχημένο δίδυμο ενώνει ξανά τις δυνάμεις του σε ένα τραγούδι που θα λατρέψουμε
Μαρία Χατζηγιάννη

Η χημεία μεταξύ τους είναι αδιαμφισβήτητη και οι αριθμοί το επιβεβαιώνουν. Μετά την τεράστια αποδοχή των hits «I’m Good (Blue)» και «One in a Million», η Bebe Rexha και ο David Guetta επιστρέφουν στη μουσική επικαιρότητα με ένα ολοκαίνουργιο single, το «Sad Girls». Η επίσημη ανακοίνωση έγινε μέσω των social media των δύο καλλιτεχνών, λίγο μετά την εντυπωσιακή κοινή τους εμφάνιση στα American Music Awards 2026, ενθουσιάζοντας τους fans τους που περίμεναν με ανυπομονησία ένα νέο κοινό project.

Όπως αποκάλυψε ο διάσημος παραγωγός David Guetta, το «Sad Girl» δεν είναι μια πρόσφατη έμπνευση, αλλά ένα κομμάτι που βρισκόταν «κλειδωμένο» στο αρχείο του για αρκετό καιρό. Οι δυο τους ένιωσαν πως τώρα ήταν η ιδανική συγκυρία για να το μοιραστούν με το κοινό, βάζοντας τις τελευταίες πινελιές σε μια παραγωγή που στοχεύει να γίνει ο απόλυτος ύμνος του φετινού καλοκαιριού. Το τραγούδι συνδυάζει την εκρηκτική ενέργεια του Guetta με τη χαρακτηριστική, γεμάτη συναίσθημα ερμηνεία της Rexha, δημιουργώντας ένα dance pop αποτέλεσμα που δύσκολα θα βγει από το μυαλό σου.

Μια νέα εποχή για την Bebe Rexha

Η κυκλοφορία αυτή συμπίπτει με μια εξαιρετικά δημιουργική φάση για την Bebe Rexha. Η τραγουδίστρια βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη των προωθητικών ενεργειών για το νέο της άλμπουμ με τίτλο «Dirty Blonde». Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή στην καριέρα της, καθώς αποτελεί την πρώτη της ανεξάρτητη δισκογραφική δουλειά μετά την αποχώρησή της από τη Warner Records, γεγονός που της δίνει την καλλιτεχνική ελευθερία να πειραματιστεί περισσότερο από ποτέ.

Γιατί όλοι μιλούν για αυτή τη συνεργασία

Δεν είναι μόνο η δυναμική του τραγουδιού που έχει προκαλέσει ντόρο, αλλά και η διαρκής απαίτηση του κοινού για περισσότερες συνέργειες ανάμεσα στους δύο καλλιτέχνες. Με κάθε τους βήμα, η Rexha και ο Guetta αποδεικνύουν πως αποτελούν ένα από τα πιο επιτυχημένα δίδυμα της σύγχρονης pop σκηνής, ικανά να μετατρέπουν κάθε κοινό τους project σε παγκόσμιο φαινόμενο. Το «Sad Girls» δεν αποτελεί εξαίρεση και είναι σίγουρο πως θα αποτελέσει το background στις πιο έντονες στιγμές των επόμενων μηνών.

American Music Awards 2026 Bebe Rexha David Guetta Sad Girls
MAD VMA 2026: Ποιος performer άφησε το πιο δυνατό αποτύπωμα στη σκηνή φέτος;

