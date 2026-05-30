Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Cinema 30.05.2026

Όταν ένα χειρόγραφο γίνεται έγκλημα: Το «In the Hand of Dante» φέρνει το πιο σκοτεινό καστ της χρονιάς στο Netflix

Το «In the Hand of Dante» φέρνει στο Netflix ένα σκοτεινό crime thriller με Oscar Isaac, Gal Gadot και Al Pacino σε μια ιστορία που μπλέκει τη λογοτεχνία με τον υπόκοσμο
Πόπη Βασιλείου

Μία από τις πιο πολυσυζητημένες κινηματογραφικές παραγωγές που ετοιμάζεται να φτάσει στο Netflix είναι το «In the Hand of Dante», ένα crime thriller που συγκεντρώνει ένα εντυπωσιακό καστ με ονόματα όπως Oscar Isaac, Gal Gadot, Jason Momoa, Gerard Butler, Al Pacino, John Malkovich και Martin Scorsese, δημιουργώντας από μόνο του έναν ισχυρό λόγο για να τραβήξει την προσοχή του κοινού πριν καν προβληθεί, καθώς πρόκειται για μια παραγωγή που ήδη από το στάδιο της προώθησης έχει καταφέρει να χτίσει έντονη προσμονή γύρω από το όνομά της και τη δυναμική του καστ της.

Η ιστορία του φιλμ σε μεταφέρει σε έναν σκοτεινό και επικίνδυνο κόσμο, όπου ένας ακαδημαϊκός εμπλέκεται σε μια υπόθεση κλοπής ενός πολύτιμου χειρογράφου, το οποίο γίνεται το επίκεντρο μιας σκληρής σύγκρουσης με τη μαφία της Νέας Υόρκης, σε ένα παιχνίδι εξουσίας, εμμονής και διαρκούς απειλής που ανεβάζει σταδιακά την ένταση μέχρι το όριο, οδηγώντας τον ήρωα όλο και πιο βαθιά σε μια πραγματικότητα όπου τα όρια ανάμεσα στη γνώση και το έγκλημα αρχίζουν να θολώνουν επικίνδυνα.

Το πρόσφατο trailer που δόθηκε στη δημοσιότητα αποκαλύπτει μια ατμόσφαιρα βαριά, σκοτεινή και γεμάτη ένταση, προετοιμάζοντας το έδαφος για μια ταινία που δεν επενδύει μόνο στο εντυπωσιακό καστ, αλλά και σε μια αφήγηση που επιχειρεί να συνδέσει τη λογοτεχνική αξία ενός ιστορικού χειρογράφου με τον βίαιο και απρόβλεπτο κόσμο του οργανωμένου εγκλήματος, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την αίσθηση ότι πρόκειται για ένα θρίλερ με έντονο ψυχολογικό βάθος και κινηματογραφική φιλοδοξία.

Η ένταση του «In the Hand of Dante» δεν βασίζεται μόνο στη δράση, αλλά κυρίως στη σύγκρουση ανάμεσα στη γνώση και την εξουσία, με έναν κεντρικό ήρωα που παρασύρεται σε μια επικίνδυνη διαδρομή καθώς προσπαθεί να κρατήσει στα χέρια του ένα αντικείμενο ανεκτίμητης ιστορικής αξίας, το οποίο όμως γίνεται γρήγορα το πιο επικίνδυνο «νόμισμα» σε ένα σκοτεινό παιχνίδι συμφερόντων, όπου κάθε επιλογή έχει κόστος και κάθε απόφαση τον φέρνει πιο κοντά σε ένα αβέβαιο σημείο χωρίς επιστροφή.

Η υπόθεση, που περιστρέφεται γύρω από την κλοπή ενός σπάνιου χειρογράφου και την εμπλοκή του με τη μαφία της Νέας Υόρκης, λειτουργεί ως βάση για ένα θρίλερ που υπόσχεται να εξερευνήσει τα όρια της ανθρώπινης φιλοδοξίας, της απληστίας και της εμμονής με την ιστορία και τη γνώση, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα το πόσο εύκολα ένα αντικείμενο πολιτιστικής αξίας μπορεί να μετατραπεί σε εργαλείο εξουσίας και σύγκρουσης.

Με την πρεμιέρα του να αναμένεται στο Netflix στις 24 Ιουνίου, το «In the Hand of Dante» ήδη δημιουργεί υψηλές προσδοκίες, καθώς συνδυάζει ένα πολυπληθές καστ, μια σκοτεινή ιστορία και μια κινηματογραφική αισθητική που δείχνει να στοχεύει σε κάτι περισσότερο από ένα απλό crime thriller, αλλά σε μια εμπειρία γεμάτη ένταση και ανατροπές, που φιλοδοξεί να αφήσει το δικό της αποτύπωμα στο είδος.

Al Pacino Gal Gadot Gerard Butler Jason Momoa John Malkovich Martin Scorsese netflix Oscar Isaac
Bebe Rexha – David Guetta: Το «Sad Girls» είναι το dance anthem που περίμενες

Τα μυστικά των supermodels για να πακετάρεις τη βαλίτσα σου σαν επαγγελματίας

«Disclosure Day»: Η μεγάλη επιστροφή του Steven Spielberg με ένα καθηλωτικό sci-fi θρίλερ
Θεοδώρα Ντε Γκρες: Comeback στην «Τόλμη και Γοητεία» μετά από 8 χρόνια
Emily in Paris: Το «αντίο» της σειράς με συρτάκι στην Μύκονο
«If Wishes Could Kill»: Η νέα σειρά τρόμου στο Netflix που θα σε καθηλώσει
«Primetime»: Ο Robert Pattinson «βουτάει» στο σκοτάδι της τηλεόρασης
Brad Pitt: Ποια θεωρεί την πιο όμορφη γυναίκα του κινηματογράφου;
Black Panther: Ποιοι ηθοποιοί βρίσκονται στο επίκεντρο για τον νέο ήρωα του MCU;
Baywatch: Οι θρυλικοί ναυαγοσώστες επέστρεψαν στην άμμο του Venice Beach!
«Enola Holmes 3»: Η Enola Holmes ετοιμάζεται να φορέσει νυφικό αλλά όλα ανατρέπονται
Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

H  Ανασκόπηση Εβδομάδας: Πρόστιμα, «Douze Points» και Ανίερες Τηλεοπτικές Συμμαχίες

Μαζί ΑΝΤ1+ και Nova; Όλα τα προγράμματα σε ένα τηλεκοντρόλ

Συζητήσεις για νέα πρόσωπα στην Αγία Παρασκευή

Ο υπερτουρισμός καταστρέφει τα νησιά μας

Κρατάει κλειστά τα χαρτιά του για τις εκλογές ο Μητσοτάκης

Monitor paron.gr: Η ψηφιακή πυξίδα της ενημέρωσης σε… πραγματικό χρόνο

