Celeb News 04.05.2026

Από την Jackie Kennedy στον Tom Ford – Το Lasata γράφει νέα σελίδα στην ιστορία των Hamptons

Το Lasata, το εμβληματικό καλοκαιρινό σπίτι της Jacqueline Kennedy Onassis, περνά σε νέα εποχή μέσα από την εντυπωσιακή αγορά του Tom Ford
Πόπη Βασιλείου

Αν παρακολουθείς τον κόσμο της πολυτελούς αγοράς ακινήτων, τότε η είδηση ότι ο Tom Ford απέκτησε το Lasata σου δίνει μια ξεκάθαρη εικόνα για το πώς οι μεγάλες προσωπικότητες συνεχίζουν να επενδύουν σε ακίνητα με ιστορικό βάρος και συμβολική αξία, πέρα από την απλή πολυτέλεια. Το Lasata δεν είναι ένα ακόμη ακριβό σπίτι. Είναι ένας χώρος που συνδέεται με την παιδική ηλικία της Jacqueline Kennedy Onassis, κάτι που του δίνει μια σχεδόν κινηματογραφική διάσταση, καθώς συνδυάζει πολιτική ιστορία, αμερικανική ελίτ κουλτούρα και αρχιτεκτονική κληρονομιά.

Η έπαυλη, χτισμένη στις αρχές του 20ού αιώνα, διατηρεί ακόμη την αρχική της αισθητική, προσφέροντας μια σπάνια ισορροπία ανάμεσα στο παρελθόν και τη σύγχρονη πολυτέλεια. Η τοποθεσία της στα Hamptons ενισχύει ακόμη περισσότερο την αξία της, καθώς πρόκειται για μία από τις πιο περιζήτητες περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το μεγαλειώδες παλάτι της Καζέρτα γίνεται σκηνικό για την νέα ταινία του Tom Ford

Με έκταση περίπου 7 στρέμματα και κύρια κατοικία 8.500 τετραγωνικών ποδιών, το Lasata αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αμερικανικής αρχιτεκτονικής μιας άλλης εποχής, που εξακολουθεί να διατηρεί τη γοητεία της μέχρι σήμερα. Η συγκεκριμένη αγορά δεν αποτελεί μεμονωμένη κίνηση. Ο Tom Ford έχει ήδη επενδύσει σε σημαντικά ακίνητα, όπως η έπαυλη στο Palm Beach, δείχνοντας μια ξεκάθαρη προτίμηση σε properties που συνδυάζουν κύρος, ιδιωτικότητα και ιστορική ταυτότητα.

Η διαδρομή του στον χώρο της μόδας, από τη συνεργασία του με τον Gucci μέχρι τη δημιουργία του δικού του brand, αντικατοπτρίζει την ίδια φιλοσοφία: προσεγμένη αισθητική, ισχυρή ταυτότητα και διαχρονική αξία. Η αγορά του Lasata έρχεται να προστεθεί σε αυτό το αφήγημα, μετατρέποντας ένα ιστορικό σπίτι σε μέρος της σύγχρονης ιστορίας ενός από τους πιο αναγνωρίσιμους δημιουργούς στον κόσμο της μόδας και του design.

