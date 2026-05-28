Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Cinema 28.05.2026

6 νέες κινηματογραφικές πρεμιέρες: Από το viral Backrooms μέχρι τον Mads Mikkelsen

Οι κινηματογραφικές αίθουσες υποδέχονται ένα εκρηκτικό μείγμα από τρόμο, δράση και κλασικό σινεμά που επιστρέφει δυναμικά
Πόπη Βασιλείου

Η κινηματογραφική εβδομάδα της Πέμπτης 28 Μαΐου φέρνει στις αίθουσες ένα μίγμα από τρόμο, δράμα, μαύρη κωμωδία και κλασικό φιλμ νουάρ, δίνοντας σου πολλές επιλογές για τη μεγάλη οθόνη. Από το viral φαινόμενο του διαδικτύου που έγινε ταινία, μέχρι βραβευμένες ευρωπαϊκές παραγωγές και επανεκδόσεις-σταθμούς του παγκόσμιου σινεμά, οι νέες κυκλοφορίες υπόσχονται εμπειρίες για κάθε γούστο και κάθε διάθεση.

1. Backrooms (2026)

Η πολυαναμενόμενη ταινία τρόμου βασισμένη στο viral φαινόμενο του ίντερνετ σε βάζει σε έναν κόσμο αλλόκοτων, ατελείωτων κιτρινωπών διαδρόμων. Ένας πωλητής ανακαλύπτει μια πύλη προς μια παράλληλη διάσταση και εξαφανίζεται, οδηγώντας τη θεραπεύτριά του σε μια επικίνδυνη αναζήτηση μέσα στο ίδιο αυτό παράξενο σύμπαν. Η παραγωγή της A24 και η σκηνοθεσία του Kane Parsons δίνουν στην ταινία μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα τρόμου που ήδη έχει δημιουργήσει μεγάλες προσδοκίες.

2. Ο Τελευταίος Βίκινγκ (2026)

Ο Mads Mikkelsen επιστρέφει σε έναν ρόλο που συνδυάζει δράση και μαύρο χιούμορ, σε μια ιστορία όπου ένας ληστής τραπεζών ψάχνει τα κρυμμένα κλοπιμαία του. Το πρόβλημα είναι ότι ο μόνος που γνωρίζει την τοποθεσία τους έχει χάσει τη μνήμη του και πιστεύει πως είναι η μετεμψύχωση του John Lennon. Η ταινία σημείωσε τεράστια επιτυχία στη Δανία και έχει ήδη τραβήξει το ενδιαφέρον του ευρωπαϊκού κοινού.

3. Ένας Ποιητής (2025)

Μια κωμικοτραγική ιστορία για έναν άντρα που ζει μέσα στην εμμονή του με την ποίηση και βλέπει τη ζωή του να αλλάζει όταν γνωρίζει μια έφηβη με ταλέντο στη γραφή. Η σχέση τους γίνεται η αφορμή για μια ταινία που εξερευνά τα όρια της έμπνευσης, της ευθύνης και της ανθρώπινης σύνδεσης, με φόντο έναν κόσμο γεμάτο αντιφάσεις.

4. Beast (2026)

Ο Russell Crowe πρωταγωνιστεί σε ένα έντονο δράμα δράσης, όπου ένας πρώην πρωταθλητής του MMA επιστρέφει στο ρινγκ για να προστατεύσει την οικογένειά του. Η ταινία κινείται σε γρήγορους ρυθμούς και εστιάζει στην ένταση, την επιβίωση και τις δεύτερες ευκαιρίες, με τον Κρόου σε έναν ρόλο γεμάτο σωματική και συναισθηματική δύναμη.

5. Homo Sapiens? (2025)

Μια μαύρη κωμωδία που μέσα από 16 διαφορετικές ιστορίες σχολιάζει με ειρωνεία τις αντιφάσεις της σύγχρονης κοινωνίας. Κάθε ιστορία παρουσιάζει έναν διαφορετικό χαρακτήρα, δημιουργώντας ένα μωσαϊκό ανθρώπινων συμπεριφορών γεμάτο σάτιρα και ανατροπές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

6. Το Γεράκι της Μάλτας (1941)

Το κλασικό φιλμ νουάρ του John Huston επιστρέφει στις αίθουσες, φέρνοντας ξανά στη μεγάλη οθόνη τον Humphrey Bogart σε έναν από τους πιο εμβληματικούς ρόλους της καριέρας του. Μια ιστορία γεμάτη μυστήριο, προδοσία και κυνηγητό για ένα πολύτιμο αγαλματίδιο, που παραμένει διαχρονική στον κόσμο του σινεμά.

Η εβδομάδα αυτή στο σινεμά σου δίνει την ευκαιρία να διαλέξεις ανάμεσα σε εντελώς διαφορετικές κινηματογραφικές εμπειρίες, από τον τρόμο και τη δράση μέχρι την κλασική κινηματογραφική μαγεία που δεν χάνει ποτέ τη δύναμή της.

