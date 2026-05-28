Από το TikTok στα Mad VMA 2026 – Η απόλυτη λίστα με τα hits που «έσπασαν» τα κοντέρ

Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη γιορτή της μουσικής έχει ξεκινήσει, με τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ να ετοιμάζονται να φωτίσουν τη σκηνή του Tae Kwon Do στις 17 Ιουνίου. Με τη ΔΕΗ να δίνει τον ρυθμό ως Μεγάλος Χορηγός για 6η συνεχόμενη χρονιά, ο πιο ανατρεπτικός θεσμός επιστρέφει για να βραβεύσει τα κομμάτια που καθόρισαν τα trends και «τερμάτισαν» τα charts. Στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος, εκεί όπου η viral έκρηξη συναντά το απόλυτο music craze, δεσπόζει η κατηγορία «Τραγούδι της Χρονιάς Viral», η κατηγορία που αντικατοπτρίζει όσα ακούσαμε, μοιραστήκαμε και «αποθεώσαμε» περισσότερο από κάθε άλλο κομμάτι μέσα στους τελευταίους δώδεκα μήνες.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία, ο αλγόριθμος των social media συναντά την απόλυτη ραδιοφωνική επιτυχία, με τον ανταγωνισμό να χτυπά «κόκκινο». Οι υποψήφιοι δεν είναι απλώς οι αγαπημένοι καλλιτέχνες του κοινού, αλλά οι δημιουργοί των trends που «έπαιξαν» παντού: από τα πιο δημοφιλή TikTok challenges και τα viral Instagram Reels, μέχρι κάθε γωνιά της χώρας. Πρόκειται για τα τραγούδια που κατάφεραν να «κολλήσουν» στο μυαλό μας από το πρώτο άκουσμα, συγκεντρώνοντας αμέτρητα streams και προβολές, και καθορίζοντας το soundtrack της χρονιάς. Πάμε να δούμε ποιοι διεκδικούν το βραβείο που κρίνεται από την ίδια την αγάπη και την αλληλεπίδραση του κοινού, τις ιστορίες πίσω από τα viral φαινόμενα, αλλά και ποια κομμάτια θα δούμε να απογειώνονται live στη σκηνή των φετινών VMA.

Ferto – Akylas

Το «Ferto» από τον Akyla δεν είναι απλώς μια ακόμα ραδιοφωνική επιτυχία, αλλά το κομμάτι-φαινόμενο που ταξίδεψε με τα ελληνικά χρώματα στη σκηνή της Eurovision 2026. Κυκλοφόρησε επίσημα στις 12 Φεβρουαρίου και η πρώτη ζωντανή παρουσίασή του στο exclusive pre-party «Sing For Greece» στις αρχές Μαρτίου έδωσε το σύνθημα για μια σαρωτική πορεία. Μέσα σε λίγες μόνο εβδομάδες, το επίσημο music video ξεπέρασε τα 3,5 εκατομμύρια views στο YouTube, ενώ το single εκτοξεύτηκε στο Top 50 του Spotify σε χώρες-κλειδιά του θεσμού, όπως η Ισπανία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Με τον εθιστικό, ethnic-pop ρυθμό του και ένα dance break που έγινε αμέσως viral στο TikTok με χιλιάδες αναπαραγωγές από ξένους Eurofans, το «Ferto» απέδειξε ότι η σύγχρονη ελληνική ποπ μπορεί να κοιτάξει στα μάτια τα charts ολόκληρης της Ευρώπης.

Μετά τον θρίαμβο στη Βιέννη, ο Akylas έχει μετατραπεί στον απόλυτο star της Ευρώπης, με το απίστευτο hype γύρω από το όνομά του να του εξασφαλίζει αποκλειστικές συνεντεύξεις σε κορυφαία διεθνή περιοδικά όπως το Elle, το οποίο τον χαρακτήρισε ως το «νέο global pop icon». Αυτή την ευρωπαϊκή αύρα μεταφέρει τώρα στο στούντιο, όπου βάζει τις τελευταίες πινελιές στο ντεμπούτο προσωπικό του άλμπουμ, ενώ παράλληλα προετοιμάζεται για το εκρηκτικό του act στα Mad VMA 2026 και τη μεγάλη του συναυλία στην Τεχνόπολη στις 30 Ιουνίου στο πλαίσιο του «PRESS START: THE TOUR».

Kaigomai – Apon

Το «Kaigomai» του Apon δεν ήταν απλώς μια επιτυχία, αλλά ένα φαινόμενο που «έσπασε τα κοντέρ» των ψηφιακών πλατφορμών. Από την ημέρα της κυκλοφορίας του, το κομμάτι έκανε μια εντυπωσιακή πορεία, συγκεντρώνοντας μέσα σε ελάχιστο χρόνο πάνω από 12 εκατομμύρια streams μόνο στο Spotify, παραμένοντας σταθερά στο Top 10 των πιο δημοφιλών τραγουδιών στην Ελλάδα για εβδομάδες. Η κυριαρχία του επεκτάθηκε και στο YouTube, όπου το επίσημο music video και τα audio tracks μετρούν αθροιστικά πάνω από 15 εκατομμύρια προβολές, ενώ ο ρυθμός του αποτέλεσε το ιδανικό background για περισσότερα από 20.000 δημιουργικά videos στο TikTok, αποδεικνύοντας ότι το «Kaigomai» είναι ένα από τα πιο οργανικά και μαζικά viral hits των τελευταίων ετών στην εγχώρια σκηνή.

Αυτή την περίοδο, ο APON εξαργυρώνει την τεράστια επιτυχία του προηγούμενου album του «Ονειροπόλος», το οποίο βραβεύτηκε πρόσφατα για τις διαμαντένιες του πωλήσεις, και καλωσορίζει το κοινό στο νέο του μουσικό κεφάλαιο με τίτλο «Ηχογένεια». Σε μια αποκλειστική MAD Premiere, ο viral τραγουδοποιός παρουσίασε live τα 9 κομμάτια του νέου του δίσκου, αποκαλύπτοντας τις βαθιά βιωματικές ιστορίες πίσω από τη δημιουργία τους. Από τη γαλήνη που εκπέμπουν τα «Αρώματα» και τον αισθησιασμό του «Γλυκό Αντίο», μέχρι τον προσωπικό «Καημό» που γράφτηκε για την απώλεια της γιαγιάς του, ο APON και ο παραγωγός IAMSTRONG δημιούργησαν ένα άρτιο έργο που παντρεύει τη σύγχρονη urban αισθητική με την παράδοση, όπως ακριβώς συμβαίνει στο ήδη επιτυχημένο single «Ρεμπέτικο» και στο ομόνυμο ηπειρώτικο κομμάτι «Ηχογένεια». Με τη σύνδεσή του με το κοινό να είναι πιο ισχυρή από ποτέ, ο καλλιτέχνης προετοιμάζεται τώρα για την καλοκαιρινή του περιοδεία «Ηχογένεια Tour», αποδεικνύοντας ότι παραμένει απόλυτα γειωμένος και προσηλωμένος στις αυθεντικές ανθρώπινες αξίες.

Bam – FY

Το «Bam» του FY επιβεβαίωσε την κυριαρχία του καλλιτέχνη στο ελληνικό trap/rap στερέωμα, αποτελώντας ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα hits της δισκογραφίας του. Από την πρώτη στιγμή της κυκλοφορίας του, το single απέκτησε δυναμική «χιονοστιβάδας», καταφέρνοντας να συγκεντρώσει πάνω από 18 εκατομμύρια streams στο Spotify, παραμένοντας για μήνες στις κορυφαίες θέσεις των ελληνικών charts. Η επιτυχία του δεν περιορίστηκε μόνο στον ήχο, καθώς το επίσημο music video στο YouTube ξεπέρασε το φράγμα των 22 εκατομμυρίων προβολών, ενώ το track έγινε το απόλυτο «viral» σύνθημα στο TikTok με δεκάδες χιλιάδες αναφορές, πιστοποιώντας ότι ο FY διαθέτει τον κώδικα για να μετατρέπει κάθε του κυκλοφορία σε ένα αδιαμφισβήτητο ψηφιακό ορόσημο.

Ο FY ένωσε τις δυνάμεις του με τη Natasha Kay, μια από τις πιο ταλαντούχες καλλιτέχνιδες της γενιάς της, στο νέο single «Me Gusta» που κυκλοφορεί από την Panik Records. Το κομμάτι, σε μουσική BLVD και στίχους των δύο καλλιτεχνών, συνδυάζει latin και urban επιρροές δημιουργώντας το απόλυτο dance mood, όπου η μελωδικότητα της Natasha Kay συναντά το χαρακτηριστικό, έντονο groove του FY. Αυτό το next generation anthem, γεμάτο εκρηκτικά club vibes, έρχεται να προστεθεί στο σερί των επιτυχιών του FY που σαρώνουν σταθερά το Spotify, το YouTube και τα social media.

Hey Sawty – Moose & Saske & Display

Το «Hey Shawty» αποτελεί μια από τις πιο εκρηκτικές συνεργασίες της χρονιάς, ενώνοντας τρία κορυφαία ονόματα της urban σκηνής: τον Moose, τον Saske και τον Display. Κυκλοφόρησε επίσημα από την OffBeat Records και την Panik Records, κατακτώντας αμέσως τις ψηφιακές πλατφόρμες με το δυτικότροπο, ανεβαστικό του vibe και τα κορυφαία flows των 3 καλλιτεχνών. Το κομμάτι έγινε γρήγορα viral στα social media και απέκτησε τεράστια δυναμική στο TikTok, όπου οι χρήστες το μετέτρεψαν στο απόλυτο soundtrack για τα βίντεό τους. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, το single εκτοξεύτηκε στα charts, ξεπερνώντας τα 4 εκατομμύρια streams στο Spotify και τις 2,5 εκατομμύρια προβολές στο YouTube, επιβεβαιώνοντας τη χημεία της τριάδας.

Παράλληλα, ο Saske επιβεβαιώνει την απόλυτη κυριαρχία του στη σκηνή, έχοντας κυκλοφορήσει στις 20 Μαρτίου 2026 το εντυπωσιακό video clip για το single «Sankara», το οποίο μαγνήτισε τα βλέμματα με τα αυθεντικά urban vibes και την ιδιαίτερη, ασπρόμαυρη αισθητική του. Αυτό το hot release αποτελεί τον ιδανικό προπομπό για το επόμενο μεγάλο του βήμα, καθώς ο δημοφιλής artist προετοιμάζει πυρετωδώς το νέο του μεγάλο τουρ. Η περιοδεία του θα ταξιδέψει σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, ξεκινώντας από τον Ιούνιο του 2026 και φτάνοντας μέχρι και τον Σεπτέμβριο, υπόσχοντας ένα καλοκαίρι γεμάτο high-energy live εμφανίσεις που θα ξεσηκώσουν το κοινό.

Koukla – Sicario

Το «Koukla» του Sicario αποτέλεσε μια από τις πιο απρόσμενες και ηχηρές επιτυχίες των τελευταίων μηνών, καταφέρνοντας να γίνει το απόλυτο «viral» hit που κυριάρχησε σε κάθε digital πλατφόρμα. Το κομμάτι κατέγραψε μια εντυπωσιακή πορεία, συγκεντρώνοντας πάνω από 10 εκατομμύρια streams στο Spotify, ενώ η απήχησή του στο YouTube ξεπέρασε κάθε προσδοκία, με το επίσημο βίντεο να μετρά πλέον περισσότερες από 13 εκατομμύρια προβολές. Η εκρηκτική του επιτυχία «εκτοξεύτηκε» μέσα από το TikTok, όπου το κομμάτι ενέπνευσε πάνω από 25.000 δημιουργίες χρηστών, μετατρέποντας το «Koukla» σε έναν «ύμνο» της νεολαίας και επιβεβαιώνοντας πως οι Sicario έχουν βρει τη χρυσή τομή ανάμεσα στον εθιστικό ήχο και την αδιαμφισβήτητη viral δυναμική.

Ο Sicario, ο μυστηριώδης καλλιτέχνης με τη μάσκα, δικαιώνει κάθε προσδοκία, αποτελώντας ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα της εγχώριας σκηνής. Το σπάνιο μουσικό του ταλέντο και η βαθιά του ευαισθησία είχαν φανεί από την παιδική του ηλικία, όταν ως μαθητής μουσικού σχολείου και πολυοργανίστας είχε συγκινήσει με τις ερμηνείες του τον Διονύση Σαββόπουλο, αλλά και τον Μίκη Θεοδωράκη στα «Ηράκλεια 2017». Σήμερα, ο πολυπράγμων performer, που πρόσφατα ξεχώρισε για τη συγκινητική του παρουσία στη μεγάλη συναυλία για τον Στέλιο Καζαντζίδη στο Καλλιμάρμαρο, εξαργυρώνει την αγάπη του κοινού με μια σαρωτική πορεία στα charts. Η κυριαρχία του επισφραγίστηκε στο Spotify Wrapped, όπου κατέκτησε την κορυφή της Ελλάδας με το διαμαντένιο hit «Φωτιά», τοποθετώντας συνολικά τέσσερα τραγούδια του στην πρώτη πεντάδα των streams, αποδεικνύοντας ότι, ακόμα και πίσω από τη μάσκα, η αυθεντική καλλιτεχνική του ταυτότητα παραμένει αδύνατον να κρυφτεί.

Καλέ…Ποιος είναι αυτός; – Ανδρομάχη

Το «Καλέ… Ποιος είναι αυτός;» κυκλοφόρησε επίσημα στις 2 Ιουνίου 2025 από την Panik Records και αποτέλεσε έναν από τους μεγαλύτερους μουσικούς σταθμούς της Ανδρομάχης, σημειώνοντας σαρωτική επιτυχία. Το single μετατράπηκε στο απόλυτο viral trend του TikTok πριν ακόμα κυκλοφορήσει, ξεπερνώντας γρήγορα τα 10.000 video creations. Αυτή η τεράστια απήχηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μεταφράστηκε γρήγορα σε εκατομμύρια ψηφιακά streams, με το επίσημο music video στο YouTube να μετρά ήδη πάνω από 17 εκατομμύρια προβολές και το κομμάτι να κατακτά τις κορυφαίες θέσεις στα charts, εδραιώνοντάς το ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα modern λαϊκά hits.

Πιο πρόσφατα, η ταλαντούχα ερμηνεύτρια συνεχίζει το προσωπικό της σερί των super viral επιτυχιών με το νέο της τραγούδι «Σούσουρο», το οποίο κυκλοφορεί από την Panik Records σε δική της μουσική και στίχους. Το κομμάτι, που συνδυάζει τον αέρα του παλιού ελληνικού κινηματογράφου με μια σύγχρονη παραγωγή, συνοδεύεται από ένα νοσταλγικό music video σε σκηνοθεσία Άλεξ Κωνσταντινίδη, ενώ ήδη μετρά χιλιάδες video creations στο TikTok. Παράλληλα με το νέο της δισκογραφικό βήμα, η Ανδρομάχη ανανέωσε επίσημα το συμβόλαιό της με την Panik Records.

Το γλέντι – Νίκος Απέργης

Το «Γλέντι» του Νίκου Απέργη, που κυκλοφόρησε στις 26 Ιουλίου 2025, αποτελεί μία από τις πιο ανεβαστικές στιγμές της χρονιάς, συνδυάζοντας τον σύγχρονο λαϊκό ήχο με την εκρηκτική ενέργεια που χαρακτηρίζει τον καλλιτέχνη. Το τραγούδι έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα από το κοινό, καταγράφοντας μια εντυπωσιακή πορεία στις ψηφιακές πλατφόρμες με πάνω από 6 εκατομμύρια streams στο Spotify, ενώ το επίσημο music video στο YouTube έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 7 εκατομμύρια προβολές. Με τον ρυθμό του να κυριαρχεί στα ραδιόφωνα και τη διασκέδαση να βρίσκεται στο επίκεντρο, το «Γλέντι» έχει καταφέρει να κερδίσει μια σταθερή θέση στις κορυφαίες λίστες επιτυχιών.

Ο Νίκος Απέργης διανύει μια ιδιαίτερα παραγωγική περίοδο, συνδυάζοντας την κυκλοφορία μιας επιτυχημένης νέας δισκογραφικής δουλειάς με σημαντικές δράσεις κοινωνικής προσφοράς. Αυτό το διάστημα, βρίσκεται στο επίκεντρο της μουσικής επικαιρότητας με το νέο του ντουέτο «Ίσως Αύριο», στο οποίο ενώνει τις δυνάμεις του με τη Daphne Lawrence σε μια συναισθηματικά φορτισμένη ρυθμική μπαλάντα που συνοδεύεται από ένα αισθητικά άρτιο music video υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Mike Marzz. Παράλληλα με τα καλλιτεχνικά του βήματα, ο Νίκος Απέργης προετοιμάζεται πυρετωδώς για τη μεγάλη του συναυλία στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά στις 2 Ιουνίου, μια βραδιά που αποκτά ξεχωριστή σημασία, καθώς ο καλλιτέχνης επέλεξε να προσφέρει την αμοιβή του στον σύλλογο «Η Πίστη», στηρίζοντας έμπρακτα τα παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη ενάντια στον καρκίνο.

Κάτι ξέρεις – Ρία Ελληνίδου

Το «Κάτι ξέρεις» της Ρίας Ελληνίδου κυκλοφόρησε επίσημα στις 14 Νοεμβρίου 2025 από την Panik Records και εξελίχθηκε αμέσως σε ένα από τα πιο δυναμικά χορευτικά hits της χρονιάς. Το κομμάτι ξεχώρισε για την άκρως χαρακτηριστική χορογραφία του, η οποία έγινε αμέσως viral με χιλιάδες χρήστες να την αναπαράγουν σε TikTok και Instagram, οδηγώντας το single να ξεπεράσει γρήγορα τα 3,5 εκατομμύρια views στο YouTube και τα 1,5 εκατομμύριο streams στο Spotify, ενώ κατέκτησε και τις πρώτες θέσεις του ραδιοφωνικού airplay.

Πιο πρόσφατα, στο ετήσιο ελληνικό IFPI Digital Singles Chart για το 2025 επιστρέφει με το πολυαναμενόμενο νέο της single «Εξηγήστε μου», ένα μοντέρνο λαϊκό τραγούδι σε μουσική Λεμονή Σκοπελίτη και στίχους Ηλία Φιλίππου, το οποίο θα περιλαμβάνεται στο επερχόμενο άλμπουμ της. Το κομμάτι συνοδεύεται από ένα ανατρεπτικό music video σε σκηνοθεσία Menelaos V., εμπνευσμένο από την ιστορία των Μπόνι και Κλάιντ. Παράλληλα, μετά την ολοκλήρωση των 10μηνων sold out εμφανίσεών της δίπλα στον Πέτρο Ιακωβίδη στο «VogAthens» της Αθήνας, η Ρία Ελληνίδου ετοιμάζεται να μεταφέρει τη super επιτυχημένη συνεργασία τους στη Θεσσαλονίκη.

Λογαριασμός – Κατερίνα Λιόλιου

Το «Λογαριασμός» της Κατερίνας Λιόλιου κυκλοφόρησε επίσημα τον Μάρτιο του 2025 από την Panik Platinum και αναδείχθηκε αμέσως σε ένα από τα μεγαλύτερα modern λαϊκά hits της χρονιάς. Το ανατρεπτικό single, με τη χαρακτηριστική ατάκα «κάνε τον λογαριασμό», έγινε το απόλυτο viral trend στο TikTok ξεπερνώντας τα 15.000 video creations, ενώ σάρωσε και στις ψηφιακές πλατφόρμες με περισσότερα από 6 εκατομμύρια views στο YouTube και πάνω από 3 εκατομμύρια streams στο Spotify, κατακτώντας παράλληλα την κορυφή του επίσημου ραδιοφωνικού airplay.

Πιο πρόσφατα, η «ροκ ντίβα» του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού ετοιμάζεται να ξεσηκώσει όλη την Ελλάδα με το «Λογαριασμός Summer Tour», μεταφέροντας την εκρηκτική της ενέργεια σε μια σειρά μεγάλων καλοκαιρινών συναυλιών, μετά τις διαδοχικές sold out εμφανίσεις της σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, η Κατερίνα Λιόλιου μπαίνει δυναμικά στη νέα δισκογραφική περίοδο, καθώς μέσα από αναρτήσεις της στο Instagram αποκάλυψε ότι βρίσκεται ήδη στο στούντιο. Δουλεύοντας πάνω σε φρέσκο μουσικό υλικό, η αγαπημένη ερμηνεύτρια προετοιμάζει το επόμενο προσωπικό της άλμπουμ, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει τους προσεχείς μήνες και έχει ήδη εξάψει την περιέργεια των θαυμαστών της.

Τα χρόνια δεν γυρνάνε – Πύρινη Λαίλαπα & Αλεξάνδρα Μάγκου

Το «Τα χρόνια δεν γυρνάνε», η εκρηκτική συνεργασία της Πύρινης Λαίλαπας και της Αλεξάνδρας Μάγκου, αναδείχθηκε σε ένα από τα πιο συναισθηματικά φορτισμένα και επιτυχημένα τραγούδια της χρονιάς, αγγίζοντας τις καρδιές του κοινού από τις πρώτες κιόλας νότες. Το single σημείωσε αξιοσημείωτη πορεία στις ψηφιακές πλατφόρμες, συγκεντρώνοντας περισσότερα από 8 εκατομμύρια streams στο Spotify, ενώ στο YouTube η αποδοχή του ήταν καθηλωτική, ξεπερνώντας τις 11 εκατομμύρια προβολές. Η ικανότητα των δύο καλλιτεχνών να ενώσουν τις φωνές τους σε ένα κομμάτι που μιλά για τη νοσταλγία του χρόνου που φεύγει, το κατέστησε αγαπημένο θέμα στα social media, με περισσότερα από 15.000 videos να το πλαισιώνουν στο TikTok, αποδεικνύοντας ότι το λαϊκό συναίσθημα παραμένει η πιο ισχυρή δύναμη στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή.

Η Αλεξάνδρα Μάγκου αποτελεί πλέον μια από τις πιο ανερχόμενες και υποσχόμενες φωνές στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή, κερδίζοντας την αναγνώριση του κοινού για την ιδιαίτερη χροιά της και την αυθεντικότητά της. Μετά την τεράστια επιτυχία της συνεργασίας της στο κομμάτι «Τα χρόνια δεν γυρνάνε», η ίδια έχει καταφέρει να διαγράψει μια εντυπωσιακή πορεία, αποδεικνύοντας πως διαθέτει το «μέταλλο» για να πρωταγωνιστήσει στη δισκογραφία. Η δυναμική της, όμως, δεν περιορίζεται μόνο στο στούντιο, καθώς η Αλεξάνδρα ετοιμάζεται πυρετωδώς για το μεγάλο καλοκαιρινό της tour, όπου θα ταξιδέψει σε ολόκληρη την Ελλάδα για να παρουσιάσει live τις επιτυχίες της, υποσχόμενη μοναδικές βραδιές γεμάτες συναίσθημα, λαϊκό παλμό και φρέσκο ήχο που θα ξεσηκώσουν το κοινό της.

Το σχήμα «Πύρινη Λαίλαπα» έχει καταφέρει μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα να μετατραπεί σε ένα από τα πιο υπολογίσιμα μεγέθη της εγχώριας μουσικής βιομηχανίας, συνδυάζοντας το παραδοσιακό λαϊκό στοιχείο με έναν απόλυτα σύγχρονο, «ηλεκτρισμένο» ήχο. Το σχήμα, γνωστό για την ικανότητά του να χτίζει ισχυρές σχέσεις με το κοινό, βρίσκεται στην καλύτερη καλλιτεχνική του φάση, με τον ολοκαίνουργιο δίσκο τους «Περαστικοί» να είναι ήδη διαθέσιμος σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και να συγκεντρώνει αμέσως τα βλέμματα των ακροατών.

Disco Tech – Ελένη Φουρέιρα

Το «Disco Tech» της Ελένης Φουρέιρα ήρθε για να επαναπροσδιορίσει τον χορευτικό ήχο στην Ελλάδα, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά γιατί η «Queen» της ελληνικής pop παραμένει στην κορυφή. Με την κυκλοφορία του, το τραγούδι προκάλεσε «σεισμό» στα ψηφιακά charts, συγκεντρώνοντας μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα περισσότερα από 14 εκατομμύρια streams στο Spotify, ενώ η οπτικοποίησή του στο YouTube σημείωσε τεράστια επιτυχία, ξεπερνώντας τις 19 εκατομμύρια προβολές. Η επίδραση του κομματιού επεκτάθηκε ραγδαία στα social media, όπου με πάνω από 30.000 viral videos στο TikTok και αμέτρητα χορευτικά challenges, το «Disco Tech» καθιερώθηκε ως το απόλυτο soundtrack του καλοκαιριού, σφραγίζοντας την ικανότητα της Ελένης Φουρέιρα να δημιουργεί επιτυχίες που πρωταγωνιστούν αδιαπραγμάτευτα σε κάθε playlist και stage.

Αυτή την περίοδο, η Ελένη Φουρέιρα, βρίσκεται σε μια άκρως εντυπωσιακή και εξωστρεφή φάση, «σπάζοντας» τα σύνορα σε διεθνές επίπεδο. Η κορυφαία star διεκδικεί το βραβείο Best Performer στα παγκοσμίου φήμης Berlin Music Awards, δίπλα σε ονόματα-μεθήρια όπως η Sabrina Carpenter, η Doja Cat και ο Ed Sheeran. Την ίδια στιγμή, το απόλυτο hit της «Alleluia», το οποίο περιλαμβάνεται στον νέο της δίσκο «Hybrid» (που πλέον κυκλοφορεί και σε μορφή βινυλίου), συνεχίζει τη σαρωτική του πορεία, έχει γίνει ήδη πλατινένιο με πάνω από 10 εκατομμύρια streaming points, κατέκτησε την κορυφή στο ραδιοφωνικό airplay, ενώ το εντυπωσιακό του video clip ξεπερνά τα 2,1 εκατομμύρια προβολές στο YouTube.

