Elsie Hewitt: Η πρώτη δημόσια αναφορά μετά τον χωρισμό της από τον Pete Davidson

Λίγες ημέρες μετά τις αποκαλύψεις για τον χωρισμό τους, η Elsie Hewitt έκανε μια προσωπική εξομολόγηση που προκάλεσε αμέσως έντονες αντιδράσεις
Ο Pete Davidson και η Elsie Hewitt βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες στο επίκεντρο της δημοσιότητας, μετά τις πληροφορίες που επιβεβαίωσαν ότι η σχέση τους έφτασε στο τέλος της. Ωστόσο, αυτό που πραγματικά προκάλεσε αίσθηση δεν ήταν μόνο ο χωρισμός τους, αλλά όσα ακολούθησαν λίγες ημέρες αργότερα μέσα από μια προσωπική ανάρτηση της Elsie Hewitt στα social media.

Ο Pete Davidson και η Elsie Hewitt καλωσορίζουν το πρώτο τους παιδί.

Το μοντέλο και influencer μίλησε για πρώτη φορά μετά τον χωρισμό της, δημοσιεύοντας ένα βίντεο στο οποίο αναφέρθηκε στην καθημερινότητά της με την πέντε μηνών κόρη τους, Scottie. Με εμφανή συναισθηματική φόρτιση, είπε χαρακτηριστικά: «Φροντίζω τη Scottie μόνη μου, κάτι που είναι δύσκολο».

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση δεν άργησε να προκαλέσει τεράστια συζήτηση στα social media. Κάτω από το βίντεο, ένας χρήστης σχολίασε πως ελπίζει να μην εννοεί ότι έχει αναλάβει μόνη της και το οικονομικό βάρος της ανατροφής της μικρής Scottie, χαρακτηρίζοντας κάτι τέτοιο «τρελό» δεδομένων των συνθηκών.

Η απάντηση της Elsie Hewitt έκανε αμέσως τον γύρο του διαδικτύου. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν χρήστες, εκείνη απάντησε: «Ισχύει». Παρότι η συγκεκριμένη απάντηση φαίνεται πως διαγράφηκε λίγο αργότερα, είχε ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και αμέτρητα σχόλια γύρω από τη σχέση της με τον Pete Davidson και τον ρόλο του ως πατέρα.

Λίγο μετά τη διάσταση που πήρε το θέμα, πηγή από το περιβάλλον του πρώην ζευγαριού μίλησε στο Entertainment Tonight και έδωσε μια διαφορετική εικόνα για την κατάσταση. Σύμφωνα με το ίδιο πρόσωπο, ο Pete Davidson στηρίζει οικονομικά τόσο την Elsie Hewitt όσο και τη μικρή Scottie, ενώ παραμένει ενεργά παρών στη ζωή της κόρης του.

Η ίδια πηγή τόνισε επίσης ότι η μεγαλύτερη προτεραιότητα του ηθοποιού και comedian είναι η κόρη του, ενώ ενδιαφέρεται ουσιαστικά και για την ευημερία της πρώην συντρόφου του. Παρ’ όλα αυτά, οι διαφορετικές εκδοχές γύρω από το τι πραγματικά συμβαίνει συνεχίζουν να προκαλούν ερωτήματα.

