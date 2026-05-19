David Beckham – Victoria Beckham: Πώς έφθασαν στα 1,58 δισ. δολάρια και έγιναν το απόλυτο power couple του πλούτου

Η νέα οικονομική λίστα του Sunday Times αποκαλύπτει ένα εντυπωσιακό άλμα που κανείς δεν περίμενε για τον David και τη Victoria Beckham

Η συνολική καθαρή περιουσία του David Beckham και της Victoria Beckham εκτιμάται πλέον στα 1,58 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τη λίστα υπερπλουσίων του 2026 της εφημερίδας «The Sunday Times», η οποία δημοσιεύθηκε την περασμένη Παρασκευή. Το ζευγάρι, που έχει τέσσερα παιδιά, φέρεται να έχει σχεδόν διπλασιάσει την περιουσία του σε σχέση με πέρυσι, όταν η εκτίμηση ανερχόταν στα 666 εκατομμύρια δολάρια.

Αυτό το εντυπωσιακό οικονομικό άλμα φέρνει τον David Beckham, 51 ετών, στην ιστορία ως τον πρώτο Βρετανό δισεκατομμυριούχο αθλητή. Ο David και η Victoria Beckham, 52 ετών, κατατάσσονται πλέον ως οι δεύτεροι πλουσιότεροι στη συγκεκριμένη λίστα, πίσω από τον Bernie Ecclestone, ο οποίος διατηρεί περιουσία που φτάνει τα 2,66 δισεκατομμύρια δολάρια.

Cannes 2026: Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Bella Hadid με τον αδερφό της στο red carpet

Τα τεράστια κέρδη του πρώην ποδοσφαιριστή τον τελευταίο χρόνο προέρχονται κυρίως από τη συμμετοχή του ως επενδυτή στην ομάδα της MLS, Inter Miami CF. Το μερίδιό του, που φτάνει το 26%, αποτιμάται σχεδόν στα 400 εκατομμύρια δολάρια, με την αξία του να εκτοξεύεται μετά την άφιξη του Lionel Messi στην ομάδα το 2023.

Πέρα από τις αθλητικές επενδύσεις, ο David Beckham και η Victoria Beckham έχουν χτίσει ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο ακινήτων. Σε αυτό περιλαμβάνονται η κατοικία τους στο Miami αξίας περίπου 80 εκατομμυρίων δολαρίων, το σπίτι τους στο Holland Park στο Λονδίνο αξίας 66 εκατομμυρίων δολαρίων και το κτήμα στο Great Tew στην περιοχή Cotswolds αξίας 26 εκατομμυρίων δολαρίων. Το ζευγάρι διαθέτει επίσης ένα πολυτελές γιοτ αξίας άνω των 20 εκατομμυρίων δολαρίων, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την εντυπωσιακή τους περιουσία.

Η επιχειρηματική τους πορεία δείχνει πως ο David και η Victoria Beckham δεν βασίστηκαν μόνο στην αθλητική και καλλιτεχνική τους καριέρα, αλλά μετέτρεψαν το brand τους σε μια παγκόσμια οικονομική δύναμη που συνεχίζει να αναπτύσσεται δυναμικά.

Ποια γνωστή τραγουδίστρια είναι το κορίτσι της φωτογραφίας; Το post που έγινε viral