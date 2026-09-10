City Guide 10.09.2026

«Ο Έβρος Απέναντι»: Ο Γιωργής Τσουρής επιστρέφει στο Θέατρο Άνεσις

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Η νέα σκηνοθετική δουλειά του Γιωργή Τσουρή πάνω στο επίκαιρο έργο των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέππα
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Ο Γιωργής Τσουρής σκηνοθετεί το έργο «Ο Έβρος Απέναντι» των Ρέππα-Παπαθανασίου στο Θέατρο Άνεσις.
  • Το έργο, γραμμένο το 1998, πραγματεύεται τον ρατσισμό, την αποξένωση και τα αδιέξοδα της σύγχρονης ζωής.
  • Επικεντρώνεται σε τέσσερις άνεργους Έλληνες και την αντίδρασή τους στην άφιξη ενός Κούρδου πρόσφυγα.
  • Η παράσταση, που επιστρέφει μετά από 25 χρόνια, διαθέτει πενταμελή θίασο και παρουσιάζεται από 7 Οκτωβρίου 2026.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Γιωργής Τσουρής, μετά τη μεγάλη επιτυχία του «Τζόνι Μπλε», επιστρέφει στον «τόπο του εγκλήματος», στην πάνω σκηνή του θεάτρου ΑΝΕΣΙΣ, με την 7η σκηνοθετική του δουλειά πάνω σε ένα από τα πιο δυνατά και επίκαιρα κείμενα της σύγχρονης ελληνικής δραματουργίας.

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ΤΟ ΕΡΓΟ

Γραμμένο το 1998, «Ο Εβρος απέναντι» αποτελεί ένα από τα πρώτα και πιο διεισδυτικά κείμενα των Ρέππα – Παπαθανασίου. Το συγγραφικό δίδυμο που έδωσε σπουδαία δείγματα γραφής σε όλα σχεδόν τα είδη θεάτρου, από την κωμική φάρσα και την αστυνομική κωμωδία, μέχρι το μιούζικαλ και τα έργα εποχής, εδώ κάνει μια «βουτιά» σε μια περιοχή καθαρά ρεαλιστική με ένα έργο σκληρό αλλά και βαθιά ανθρώπινο, με χιούμορ και εσωτερικές συγκρούσεις.’Eνα έργο που ακτινογραφεί την ελληνική κοινωνία του «τότε» και του «τώρα» με τρόπο που σοκάρει, προβληματίζει και συγκινεί.

Τέσσερις άνεργοι ‘Eλληνες, «νεόπτωχοι» που ζουν στις παρυφές της ευμάρειας, βλέπουν την καθημερινότητά τους να ανατρέπεται όταν στο περιβάλλον τους εισβάλλει ένας Κούρδος πρόσφυγας. Μέσα από τις συγκρούσεις τους, αναδύεται το υπόγειο ρεύμα τουρατσισμού, η αποξένωση και τα αδιέξοδα της σύγχρονης ζωής. Πρώτα και πάνω απ’ όλα, το έργο εξερευνά τα όρια της ανθρωπιάς μας και τα αποτελέσματα που φέρνει το ξεπέρασμα αυτών των ορίων στην πάλη για επιβίωση με κάθε κόστος.

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Το έργο παρουσιάστηκε μόλις μία φορά στην Αθήνα, τη σαιζόν 1999-2000, και η φετινή του πολυαναμενόμενη επιστροφή αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα θεατρικά γεγονότα της χρονιάς.

Η ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

Η συνάντηση του Γιωργή Τσουρή με το σύμπαν των Ρέππα – Παπαθανασίου δημιουργεί μια εκρηκτική καλλιτεχνική εξίσωση. Ο Τσουρής, έχοντας δώσει δείγματα γραφής με έργα που ισορροπούν ανάμεσα στο ρεαλισμό και την έντονη θεατρικότητα, αναλαμβάνει να αναδείξει τις πολυεπίπεδες πτυχές ενός κειμένου που μιλάει -ίσως ακόμα πιο έντονα- στο σήμερα, μέσα από την καθημερινότητα μιας Ελλάδας πριν από σχεδόν τριάντα χρόνια. Μιας Ελλάδα του κραχ του χρηματιστηρίου πριν την ανατολή της νέας χιλιετίας, σε μια πραγματικότητα που ζει ακόμα στη μνήμη πολλών ανθρώπων αλλά για τους νεότερους είναι ίσως ελάχιστα γνωστή. Η σκηνοθεσία παρακολουθεί τους αντιήρωες του έργου χωρίς ούτε να τους χαϊδεύει ούτε να τους κατακεραυνώνει. Τους βλέπει σαν προϊόντα της εποχής τους και της κατάστασης στην οποία βρέθηκαν. Με ένα ανελέητο «ζάππινγκ» που παλεύει ανάμεσα στο γέλιο και τη θλίψη, γνωρίζουμε την αλήθεια τους, όσο ενοχλητική κι αν μοιάζει. Την αλήθεια χωρίς φίλτρα.

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Το καλλιτεχνικό όραμα του Γιωργή Τσουρή ζωντανεύει επί σκηνής μέσα από μια σπάνια υποκριτική συνύπαρξη πέντε σπουδαίων ηθοποιών με σημαντική πορεία και ξεχωριστό σκηνικό αποτύπωμα. Η ‘Aννα Κουτσαφτίκη, ο Κώστας Κορωναίος, ο Βαγγέλης Αλεξανδρής, η Μαρία Παρασύρη και ο Θανάσης Ισιδώρου, ενώνουν τις δυνάμεις τους σε έναν εκρηκτικό θίασο αξιώσεων. Με ερμηνείες που ισορροπούν ανάμεσα στον ωμό ρεαλισμό και την ψυχογραφία, οι πέντε πρωταγωνιστές αναλαμβάνουν να μεταφέρουν στη σκηνή του θεάτρου ΑΝΕΣΙΣ όλη την ένταση, το χιούμορ και την αλήθεια μιας κοινωνίας που δοκιμάζεται «από μέσα»…

«Κάποιες φορές στη ζωή οι άνθρωποι στέκονται μπροστά στην απόλυτη καταστροφή. Άλλοι επιλέγουν να τρέξουν, άλλοι να σώσουν ό,τιδήποτε αν σώζεται, άλλοι απλά παρακολουθούν το τσουνάμι σχεδόν αμέτοχοι λίγο πριν τους καταπιεί η άβυσσος. Όταν η σωτηρία σου περνάει μέσα από τη θυσία του διπλανού, τότε το “ο θάνατος σου η ζωή μου” είναι συνήθως ο μόνος δρόμος. Ό ίδιος δρόμος που οδηγεί στο πιο βαθύ σκοτάδι. Το σκοτάδι της ψυχής»

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ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Κείμενο: Θανάσης Παπαθανασίου-Μιχάλης Ρέππας
Σκηνοθεσία-Μουσική: Γιωργής Τσουρής
Καλλιτεχνική Επιμέλεια – Κίνηση: Βάλια Παπακωνσταντίνου
Σκηνικά: Ζωη Μολυβδά Φαμέλη
Κοστούμια: Ελεονόρα Καραβάνη
Φωτισμοί: Σεμίνα Παπαλεξανδροπούλου
Βίντεο παράστασης: Γιωργής Τσουρής – Μιχαήλ Μαυρομούστακος
Βοηθός Σκηνοθέτις: Αγγελική Γρηγοροπούλου
Φωτογραφίες: Γιάννος Καλτσονούδης
Γραφιστική Επιμέλεια: Μάριος Γαμπιεράκης (Μαύρα Γίδια)

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ (αλφαβητικά): Βαγγέλης Αλεξανδρής, Θανάσης Ισιδώρου, Κώστας Κορωναίος, Αννα Κουτσαφτίκη, Μαρία Παρασύρη

Προβολή/Επικοινωνία: Αγλαΐα Παγώνα (email: [email protected])

Παραγωγή: Happy Productions

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Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Τετάρτη 21:00, Πέμπτη 20:00, Παρασκευή 21:00, Σάββατο 18:00 & 21:00, Κυριακή 17:30

Πρεμιέρα: Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026

Διάρκεια Παράστασης: 90 λεπτά

Τιμές Εισιτηρίων:

  • Τετάρτη-Παρασκευή-Σάββατο-Κυριακή-Γιορτές: Γενική Είσοδος 22€ / Ανεργοι-Πολύτεκνοι-Νέοι έως 24 ετών 18€
  • Πέμπτη: Γενική Είσοδος 18€ / Ανεργοι-Πολύτεκνοι-Νέοι έως 24 ετών 16€

Ομαδικές κρατήσεις στο τηλέφωνο 210 0080900 ή στοemail [email protected]

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Θέατρο ΑΝΕΣΙΣ: Λεωφ Κηφισίας 14 & Λεωφ.Αλεξάνδρας (Μετρό Αμπελόκηποι)

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210-0080900 & 210-7718943

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

α. Ηλεκτρονικά: www.more.com/gr-el/tickets/theater/oevrosapenanti

β. Τηλεφωνικά: Στο 210 0080900 (Δευτέρα έως Σάββατο 10:00-18:00)

γ. Στα ταμεία του θεάτρου Ανεσις: Λ.Κηφισίας 14 (Δευτέρα έως Κυριακή 16:00-21:00)

δ. Στα γραφεία της Happy Productions: Αριστείδου 9 (εντός στοάς), 3ος όροφος, Πλατεία Κλαυθμώνος,
Αθήνα, Μετρό Πανεπιστήμιο (Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00-18:00 & Σάββατο 10:00-18:00

Χορηγοί επικοινωνίας:

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Γιωργής Τσουρής Θέατρο Άνεσις Ο Έβρος Απέναντι
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