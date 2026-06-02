«Emily in Paris»: Η άκρως καλοκαιρινή ανάρτηση της Ashley Park από τα γυρίσματα στη Μύκονο

Η Μύκονος φαίνεται πως θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα σεζόν του «Emily in Paris» και οι πρώτες εικόνες που φτάνουν από το αγαπημένο νησί των Κυκλάδων έχουν ήδη ενθουσιάσει τους φίλους της σειράς. Αυτή τη φορά ήταν η Ashley Park, η ηθοποιός που υποδύεται τη χαρισματική Mindy Chen, η οποία έδωσε μια μικρή αλλά ιδιαίτερα αποκαλυπτική γεύση από το κλίμα που επικρατεί στα γυρίσματα της 6ης σεζόν. Με ένα βίντεο γεμάτο καλοκαιρινές εικόνες, αυθόρμητα χαμόγελα και ξέγνοιαστες στιγμές των πρωταγωνιστών, η ηθοποιός κατάφερε να τραβήξει αμέσως την προσοχή των εκατομμυρίων θαυμαστών της δημοφιλούς παραγωγής του Netflix.

Η ανάρτηση συνοδευόταν από τη λεζάντα «feels like summer… and season 6…», μια φράση που ήταν αρκετή για να πυροδοτήσει νέο κύμα ενθουσιασμού γύρω από τη συνέχεια της σειράς. Οι εικόνες που επέλεξε να μοιραστεί δεν αποκάλυπταν στοιχεία της πλοκής, ωστόσο μετέφεραν ξεκάθαρα την ατμόσφαιρα των γυρισμάτων και τη χημεία που φαίνεται να υπάρχει ανάμεσα στους πρωταγωνιστές.

Emily in Paris: Το «αντίο» της σειράς με συρτάκι στην Μύκονο

Το ελληνικό νησί έχει μετατραπεί τις τελευταίες εβδομάδες σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα σημεία αναφοράς για τους φίλους της σειράς. Οι πρωταγωνιστές έχουν εντοπιστεί σε διάφορα σημεία της Μυκόνου, ενώ φωτογραφίες και βίντεο από τα γυρίσματα κάνουν συχνά τον γύρο των social media.

Η ανάρτηση της Ashley Park έρχεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την αίσθηση ότι η Ελλάδα θα έχει σημαντική παρουσία στα νέα επεισόδια. Το γαλάζιο του Αιγαίου, τα χαρακτηριστικά κυκλαδίτικα τοπία και η ανεπιτήδευτη καλοκαιρινή διάθεση φαίνεται να ταιριάζουν απόλυτα με την αισθητική που έχει καθιερώσει το «Emily in Paris».

Αυτό που ξεχώρισε στο βίντεο δεν ήταν μόνο τα εντυπωσιακά πλάνα από τη Μύκονο, αλλά κυρίως οι αυθεντικές στιγμές των ηθοποιών. Χαμόγελα, πειράγματα, χαλαρές βόλτες και εικόνες που θυμίζουν καλοκαιρινές διακοπές δημιούργησαν μια πιο προσωπική εικόνα των πρωταγωνιστών, πέρα από τους χαρακτήρες που υποδύονται στη σειρά.

