Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Cinema 02.06.2026

«Emily in Paris»: Η άκρως καλοκαιρινή ανάρτηση της Ashley Park από τα γυρίσματα στη Μύκονο

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η αγαπημένη Mindy μοιράστηκε στιγμές γεμάτες ήλιο, χαμόγελα και ανεμελιά από τα γυρίσματα του «Emily in Paris» στην Μύκονο
Πόπη Βασιλείου

Η Μύκονος φαίνεται πως θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα σεζόν του «Emily in Paris» και οι πρώτες εικόνες που φτάνουν από το αγαπημένο νησί των Κυκλάδων έχουν ήδη ενθουσιάσει τους φίλους της σειράς. Αυτή τη φορά ήταν η Ashley Park, η ηθοποιός που υποδύεται τη χαρισματική Mindy Chen, η οποία έδωσε μια μικρή αλλά ιδιαίτερα αποκαλυπτική γεύση από το κλίμα που επικρατεί στα γυρίσματα της 6ης σεζόν. Με ένα βίντεο γεμάτο καλοκαιρινές εικόνες, αυθόρμητα χαμόγελα και ξέγνοιαστες στιγμές των πρωταγωνιστών, η ηθοποιός κατάφερε να τραβήξει αμέσως την προσοχή των εκατομμυρίων θαυμαστών της δημοφιλούς παραγωγής του Netflix.

https://www.instagram.com/lilyjcollins/
https://www.instagram.com/lilyjcollins/

Η ανάρτηση συνοδευόταν από τη λεζάντα «feels like summer… and season 6…», μια φράση που ήταν αρκετή για να πυροδοτήσει νέο κύμα ενθουσιασμού γύρω από τη συνέχεια της σειράς. Οι εικόνες που επέλεξε να μοιραστεί δεν αποκάλυπταν στοιχεία της πλοκής, ωστόσο μετέφεραν ξεκάθαρα την ατμόσφαιρα των γυρισμάτων και τη χημεία που φαίνεται να υπάρχει ανάμεσα στους πρωταγωνιστές.

Emily in Paris: Το «αντίο» της σειράς με συρτάκι στην Μύκονο

Το ελληνικό νησί έχει μετατραπεί τις τελευταίες εβδομάδες σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα σημεία αναφοράς για τους φίλους της σειράς. Οι πρωταγωνιστές έχουν εντοπιστεί σε διάφορα σημεία της Μυκόνου, ενώ φωτογραφίες και βίντεο από τα γυρίσματα κάνουν συχνά τον γύρο των social media.

Η ανάρτηση της Ashley Park έρχεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την αίσθηση ότι η Ελλάδα θα έχει σημαντική παρουσία στα νέα επεισόδια. Το γαλάζιο του Αιγαίου, τα χαρακτηριστικά κυκλαδίτικα τοπία και η ανεπιτήδευτη καλοκαιρινή διάθεση φαίνεται να ταιριάζουν απόλυτα με την αισθητική που έχει καθιερώσει το «Emily in Paris».

Αυτό που ξεχώρισε στο βίντεο δεν ήταν μόνο τα εντυπωσιακά πλάνα από τη Μύκονο, αλλά κυρίως οι αυθεντικές στιγμές των ηθοποιών. Χαμόγελα, πειράγματα, χαλαρές βόλτες και εικόνες που θυμίζουν καλοκαιρινές διακοπές δημιούργησαν μια πιο προσωπική εικόνα των πρωταγωνιστών, πέρα από τους χαρακτήρες που υποδύονται στη σειρά.

Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος που το Netflix αποχωρίζεται οριστικά την Emily in Paris

 

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ashley Park Emily in Paris
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Ανδρομάχη στο MAD VMA Vidcast 2026: «Ξεχνάω ότι έχω πάει Eurovision γιατί μου άφησε μια πικρή γεύση»

Η Ανδρομάχη στο MAD VMA Vidcast 2026: «Ξεχνάω ότι έχω πάει Eurovision γιατί μου άφησε μια πικρή γεύση»

02.06.2026
Επόμενο
Ariana Grande: Η horror επιστροφή με το «Hate That I Made You Love Me»

Ariana Grande: Η horror επιστροφή με το «Hate That I Made You Love Me»

02.06.2026

Δες επίσης

Maestro: Η συγκινητική στιγμή που ο Παπακαλιάτης σηματοδοτεί το τέλος γυρισμάτων για τρεις ηθοποιούς
Cinema

Maestro: Η συγκινητική στιγμή που ο Παπακαλιάτης σηματοδοτεί το τέλος γυρισμάτων για τρεις ηθοποιούς

02.06.2026
«Three Incestuous Sisters»: Ο Mick Jagger πρωταγωνιστεί στην νέα ταινία της Alice Rohrwacher
Cinema

«Three Incestuous Sisters»: Ο Mick Jagger πρωταγωνιστεί στην νέα ταινία της Alice Rohrwacher

02.06.2026
«East of Eden»: Το Netflix αποκαλύπτει το πρώτο teaser με τη Florence Pugh στον πιο σκοτεινό ρόλο
Cinema

«East of Eden»: Το Netflix αποκαλύπτει το πρώτο teaser με τη Florence Pugh στον πιο σκοτεινό ρόλο

01.06.2026
Η ζωή της Celine Dion γίνεται σειρά με τη σφραγίδα της οικογένειάς της
Cinema

Η ζωή της Celine Dion γίνεται σειρά με τη σφραγίδα της οικογένειάς της

31.05.2026
Όταν ένα χειρόγραφο γίνεται έγκλημα: Το «In the Hand of Dante» φέρνει το πιο σκοτεινό καστ της χρονιάς στο Netflix
Cinema

Όταν ένα χειρόγραφο γίνεται έγκλημα: Το «In the Hand of Dante» φέρνει το πιο σκοτεινό καστ της χρονιάς στο Netflix

30.05.2026
«Disclosure Day»: Η μεγάλη επιστροφή του Steven Spielberg με ένα καθηλωτικό sci-fi θρίλερ
Cinema

«Disclosure Day»: Η μεγάλη επιστροφή του Steven Spielberg με ένα καθηλωτικό sci-fi θρίλερ

29.05.2026
Θεοδώρα Ντε Γκρες: Comeback στην «Τόλμη και Γοητεία» μετά από 8 χρόνια
Cinema

Θεοδώρα Ντε Γκρες: Comeback στην «Τόλμη και Γοητεία» μετά από 8 χρόνια

29.05.2026
Emily in Paris: Το «αντίο» της σειράς με συρτάκι στην Μύκονο
Cinema

Emily in Paris: Το «αντίο» της σειράς με συρτάκι στην Μύκονο

29.05.2026
«If Wishes Could Kill»: Η νέα σειρά τρόμου στο Netflix που θα σε καθηλώσει
Cinema

«If Wishes Could Kill»: Η νέα σειρά τρόμου στο Netflix που θα σε καθηλώσει

29.05.2026
Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux έγινε viral trend – Το TikTok δεν σταματά να χορεύει στον ρυθμό του

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Το viral «throwback challenge» στα social media – To trend που θα σε κάνει να ψάξεις τις παιδικές σου φωτογραφίες

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Πώς να αναβαθμίσεις το Instagram Feed σου – 5 tricks που θα «απογειώσουν» την εικόνα σου

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Soft Cookies από την Γαρυφαλιά Καληφώνη: Η πιο easy-to-make συνταγή που «έριξε« το instagram

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Μυστικό για λεία επιδερμίδα; Αυτά τα 5 ροφήματα «χτυπούν» την κυτταρίτιδα από μέσα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

Τα «γλυκά φρούτα» που έχουν κατακτήσει τα social – Από το εξωτερικό στην Ελλάδα

Νέα υποχρέωση δημιουργίας Εθνικής Βάσης Δεδομένων ΜΜΕ έως τα τέλη Ιουνίου!

Νέα υποχρέωση δημιουργίας Εθνικής Βάσης Δεδομένων ΜΜΕ έως τα τέλη Ιουνίου!

Σαββατιάτικες Τυπολογίες: Συμμαχίες στο τηλεκοντρόλ, πρόστιμα… κατόπιν εορτής και η εβδομάδα που τα media γύρισαν σελίδα

Σαββατιάτικες Τυπολογίες: Συμμαχίες στο τηλεκοντρόλ, πρόστιμα… κατόπιν εορτής και η εβδομάδα που τα media γύρισαν σελίδα

Αποκάλυψη “Τυπολογιών”: : Νέο περιστατικό παρεμβολών από ραδιοφωνικό σταθμό στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος”

Αποκάλυψη “Τυπολογιών”: : Νέο περιστατικό παρεμβολών από ραδιοφωνικό σταθμό στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος”

Με συνταγή Ανδρέα ο Τσίπρας

Με συνταγή Ανδρέα ο Τσίπρας

ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΟΙ ΠΤΗΣΕΙΣ!

ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΟΙ ΠΤΗΣΕΙΣ!

Οι υπερτροφές και η μεσογειακή διατροφή λειτουργούν ως ασπίδα για τον οργανισμό μας

Οι υπερτροφές και η μεσογειακή διατροφή λειτουργούν ως ασπίδα για τον οργανισμό μας