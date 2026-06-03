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Life 03.06.2026

Το πιο αφράτο κέικ με φρούτα χωρίς τύψεις – Μια εύκολη συνταγή για κάθε στιγμή της ημέρας

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Με φυσικά υλικά, φρούτα της επιλογής σου και απλά βήματα, αυτό το κέικ γίνεται η πιο εύκολη και θρεπτική λύση για γλυκό χωρίς ενοχές
Πόπη Βασιλείου

Το σπιτικό κέικ με φρούτα είναι από εκείνες τις συνταγές που γεμίζουν το σπίτι άρωμα και σε κάνουν να νιώθεις ότι απολαμβάνεις κάτι γλυκό χωρίς υπερβολές. Αν θέλεις ένα πιο υγιεινό επιδόρπιο που να μπορείς να τρως και στο πρωινό ή σαν σνακ μέσα στη μέρα, αυτή η εκδοχή είναι ιδανική.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Το μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι μπορείς να προσαρμόσεις τη συνταγή με τα φρούτα που έχεις ήδη στο σπίτι, κάνοντάς την κάθε φορά λίγο διαφορετική αλλά πάντα απολαυστική.

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Υλικά για σπιτικό υγιεινό κέικ με φρούτα

  • 2 ώριμες μπανάνες
  • 2 αυγά
  • 1/2 φλιτζάνι ελαιόλαδο ή λάδι καρύδας
  • 1/3 φλιτζανιού μέλι ή σιρόπι αγαύης
  • 1 γιαούρτι στραγγιστό (προαιρετικά για πιο αφράτη υφή)
  • 1 1/2 φλιτζάνι αλεύρι ολικής άλεσης ή βρώμη αλεσμένη
  • 1 κ.γ. μπέικιν πάουντερ
  • 1 κ.γ. κανέλα
  • 1 βανίλια
  • 1 φλιτζάνι φρούτα κομμένα (μήλο, αχλάδι, μύρτιλα ή φράουλες)
Μια φέτα αφράτο κέικ χωρίς βούτυρο με γλάσο σε ένα πιάτο, ιδανικό για ένα εύκολο γλυκό.
Πηγή: Unsplash

Εκτέλεση

  1. Αρχικά λιώνεις τις μπανάνες σε ένα μεγάλο μπολ μέχρι να γίνουν σαν πουρές. Προσθέτεις τα αυγά, το μέλι και το λάδι και ανακατεύεις καλά μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά.
  2. Στη συνέχεια προσθέτεις το γιαούρτι, αν το χρησιμοποιήσεις, και συνεχίζεις το ανακάτεμα μέχρι να έχεις ένα λείο μείγμα. Σε άλλο μπολ ανακατεύεις το αλεύρι, το μπέικιν πάουντερ, την κανέλα και τη βανίλια.
  3. Ενώνεις τα στερεά με τα υγρά υλικά και ανακατεύεις απαλά μέχρι να δέσει το μείγμα χωρίς να το παραδουλέψεις. Τέλος, προσθέτεις τα κομμένα φρούτα και ανακατεύεις ελαφρά για να μοιραστούν παντού.
  4. Ρίχνεις το μείγμα σε φόρμα για κέικ, την οποία έχεις λαδώσει ελαφρά, και ψήνεις σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για περίπου 40–45 λεπτά, μέχρι να πάρει χρυσαφένιο χρώμα.
  5. Αφού κρυώσει λίγο, μπορείς να το κόψεις και να το απολαύσεις όπως είναι ή με λίγο γιαούρτι από πάνω για πιο δροσερή εκδοχή.
Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

Το υγιεινό κέικ με φρούτα δεν είναι απλώς μια πιο «ελαφριά» επιλογή γλυκού. Είναι ένας τρόπος να απολαμβάνεις κάτι σπιτικό, θρεπτικό και γεμάτο γεύση, χωρίς να νιώθεις ότι κάνεις εκπτώσεις στην απόλαυση.

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κέικ συνταγή
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