Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Celeb World 30.06.2026

Η Stevie Nicks ετοιμάζει τη μεγαλύτερη έκπληξη στον γάμο της Taylor Swift

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Stevie Nicks φαίνεται πως θα τραγουδήσει στον γάμο των Taylor Swift και Travis Kelce, σύμφωνα με νέες πληροφορίες
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Stevie Nicks αναμένεται να παρευρεθεί στον γάμο της Taylor Swift και του Travis Kelce.
  • Υπάρχουν πληροφορίες ότι η Stevie Nicks θα τραγουδήσει κατά τη διάρκεια του γάμου.
  • Η Stevie Nicks και η Taylor Swift διατηρούν στενή φιλία και έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν.
  • Ο γάμος ενδέχεται να γίνει στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Όσο πλησιάζει η φημολογούμενη ημερομηνία του γάμου της Taylor Swift και του Travis Kelce, ολοένα και περισσότερες πληροφορίες έρχονται στο φως για το πώς θα είναι η μεγάλη ημέρα του διάσημου ζευγαριού. Ανάμεσα στα ονόματα που ξεχωρίζουν βρίσκεται αυτό της θρυλικής Stevie Nicks, η οποία, σύμφωνα με νέα δημοσιεύματα, δεν θα περιοριστεί μόνο στον ρόλο της καλεσμένης.

Η Taylor Swift και ο Travis Kelce σε τρυφερή στιγμή, με φόντο πλούσια ανθοστολισμένη αυλή, λίγο πριν τον γάμο της χρονιάς.
https://www.instagram.com/taylorswift/

Σύμφωνα με το Rolling Stone, η εμβληματική τραγουδίστρια αναμένεται να δώσει το «παρών» στην τελετή, ενώ πληροφορίες του περιοδικού αναφέρουν ότι θα ανέβει και στη σκηνή για να ερμηνεύσει τραγούδια κατά τη διάρκεια του γάμου. Αν επιβεβαιωθεί, πρόκειται για μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της βραδιάς, καθώς η σχέση των δύο καλλιτεχνών μετρά ήδη αρκετά χρόνια.

Taylor Swift & Travis Kelce: Ο «κανόνας» για τα δώρα στον γάμο τους

Η Stevie Nicks και η Taylor Swift διατηρούν στενή φιλία, ενώ στο παρελθόν έχουν συνεργαστεί μουσικά. Μάλιστα, η τραγουδίστρια των Fleetwood Mac είχε γράψει και ένα ποίημα για την ειδική έκδοση CD του άλμπουμ “The Tortured Poets Department” που κυκλοφόρησε το 2024, δείχνοντας δημόσια τον θαυμασμό και την εκτίμησή της προς τη Swift.

Την ίδια χρονιά, η Stevie Nicks είχε μιλήσει με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τη σχέση της Taylor Swift με τον αστέρα του NFL Travis Kelce. Σε συνέντευξή της στο Rolling Stone είχε δηλώσει: «Είναι σε καλή φάση στη ζωή της αυτή τη στιγμή και πιστεύω ότι έχει έναν καλό άνθρωπο δίπλα της. Εύχομαι να ερωτεύονται όλο και πιο βαθιά κάθε μέρα και να ζήσουν μαζί για πάντα».

Η Stevie Nicks με εντυπωσιακό μαύρο φόρεμα και καπέλο στο Met Gala.
https://www.instagram.com/vogueitalia/

Η αγάπη και ο αμοιβαίος σεβασμός ανάμεσα στις δύο καλλιτέχνιδες αποτυπώθηκε και πρόσφατα, όταν η Taylor Swift, στις 10 Ιουνίου, εμφανίστηκε στον τέταρτο τελικό του NBA φορώντας μία μπλε μπλούζα με την επιγραφή «Stevie Nicks», μια κίνηση που θεωρήθηκε φόρος τιμής στη σπουδαία μουσικό.

Η Taylor Swift στη σκηνή των iHeartRadio Music Awards 2026 μιλώντας για τον Travis Kelce.
www.instagram.com/iheartradio/

Παρότι ούτε η Taylor Swift ούτε ο Travis Kelce έχουν επιβεβαιώσει επίσημα τις λεπτομέρειες του γάμου τους, οι φήμες γύρω από τη διοργάνωση συνεχίζονται με αμείωτο ενδιαφέρον. Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα των New York Times, η τελετή ενδέχεται να πραγματοποιηθεί στο εμβληματικό Madison Square Garden της Νέας Υόρκης λίγο πριν από την 4η Ιουλίου.

Η Taylor Swift και ο Travis Kelce ανταλλάσσουν ένα φιλί, καθώς ο γάμος τους γράφει ιστορία πριν καν γίνει.
Πηγή: FOX

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι η τραγουδίστρια έχει μισθώσει τον χώρο για πολυήμερες εκδηλώσεις, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει μια ιδιωτική γαμήλια τελετή περίπου 100 καλεσμένων στις 2 Ιουλίου, ενώ την επόμενη ημέρα, στις 3 Ιουλίου, αναμένεται να ακολουθήσει μία μεγάλη δεξίωση με σχεδόν 1.000 προσκεκλημένους.

Taylor Swift και Travis Kelce κρατούν χέρια, αναδεικνύοντας το εντυπωσιακό δαχτυλίδι αρραβώνων της τραγουδίστριας.
https://www.instagram.com/taylorswift/

Αν όλα αυτά επιβεβαιωθούν, ο γάμος της Taylor Swift και του Travis Kelce αναμένεται να εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα κοσμικά γεγονότα της χρονιάς, με τη συμμετοχή της Stevie Nicks να προσθέτει ακόμη μεγαλύτερη λάμψη στη βραδιά.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Stevie Nicks Taylor Swift ΓΑΜΟΣ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Meg Ryan βάζει πωλητήριο στο εντυπωσιακό της καταφύγιο στα Hamptons- Δες το μαγικό σπίτι (φωτο)

Η Meg Ryan βάζει πωλητήριο στο εντυπωσιακό της καταφύγιο στα Hamptons- Δες το μαγικό σπίτι (φωτο)

30.06.2026
Επόμενο
Lionel Richie: «Είναι καλά και θα επιστρέψει στη σκηνή», καθησυχάζει η πρώην σύζυγός του

Lionel Richie: «Είναι καλά και θα επιστρέψει στη σκηνή», καθησυχάζει η πρώην σύζυγός του

30.06.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Το μήνυμά της Taylor Swift στην αποχαιρετιστήρια συναυλία του Alan Jackson που προκάλεσε αντιδράσεις
Celeb News

Το μήνυμά της Taylor Swift στην αποχαιρετιστήρια συναυλία του Alan Jackson που προκάλεσε αντιδράσεις

30.06.2026
Lionel Richie: «Είναι καλά και θα επιστρέψει στη σκηνή», καθησυχάζει η πρώην σύζυγός του
Celeb News

Lionel Richie: «Είναι καλά και θα επιστρέψει στη σκηνή», καθησυχάζει η πρώην σύζυγός του

30.06.2026
Η Meg Ryan βάζει πωλητήριο στο εντυπωσιακό της καταφύγιο στα Hamptons- Δες το μαγικό σπίτι (φωτο)
Celeb News

Η Meg Ryan βάζει πωλητήριο στο εντυπωσιακό της καταφύγιο στα Hamptons- Δες το μαγικό σπίτι (φωτο)

30.06.2026
Κώστας Τσουρός: Οριστικό τέλος στη συνεργασία του με τον ΣΚΑΪ
Celeb News

Κώστας Τσουρός: Οριστικό τέλος στη συνεργασία του με τον ΣΚΑΪ

30.06.2026
Σταμάτης Κραουνάκης για Κατερίνα Λιόλιου: «Τη λατρεύω, είμαι διαθέσιμος να συνεργαστούμε»
Celeb News

Σταμάτης Κραουνάκης για Κατερίνα Λιόλιου: «Τη λατρεύω, είμαι διαθέσιμος να συνεργαστούμε»

30.06.2026
Dua Lipa – Callum Turner: Ρομαντικές στιγμές σε Ρώμη, Αμάλφι και Σικελία στο μήνα του μέλιτος
Celeb News

Dua Lipa – Callum Turner: Ρομαντικές στιγμές σε Ρώμη, Αμάλφι και Σικελία στο μήνα του μέλιτος

30.06.2026
Manifesto Library: Η Dua Lipa εγκαινιάζει μόνιμο χώρο για λογοκριμένα βιβλία στην Πορτογαλία
Celeb News

Manifesto Library: Η Dua Lipa εγκαινιάζει μόνιμο χώρο για λογοκριμένα βιβλία στην Πορτογαλία

30.06.2026
Kanye West: Party-υπερθέαμα 400.000 δολαρίων στις Βερσαλλίες
Celeb News

Kanye West: Party-υπερθέαμα 400.000 δολαρίων στις Βερσαλλίες

29.06.2026
Dua Lipa: Η συγκινητική ανάρτηση για τα 54α γενέθλια της μητέρας της
Celeb News

Dua Lipa: Η συγκινητική ανάρτηση για τα 54α γενέθλια της μητέρας της

29.06.2026
Mad VMA 2026: Sold out, πολιτική παρουσία και χιλιάδες επισκέπτες στο Village Festival

Mad VMA 2026: Sold out, πολιτική παρουσία και χιλιάδες επισκέπτες στο Village Festival

Το comeback της «απόλυτης Lady» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Το comeback της «απόλυτης Lady» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Τα ντουέτα που δεν περιμέναμε να δούμε στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και τελικά έκλεψαν την παράσταση

Τα ντουέτα που δεν περιμέναμε να δούμε στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και τελικά έκλεψαν την παράσταση

Ποιοι είναι ιδανικοί προορισμοί για το weekend κοντά στην Αθήνα;

Ποιοι είναι ιδανικοί προορισμοί για το weekend κοντά στην Αθήνα;

Πού να φας στη Μαδρίτη: 5 αυθεντικές στάσεις για φαγητό που αγαπούν οι ντόπιοι

Πού να φας στη Μαδρίτη: 5 αυθεντικές στάσεις για φαγητό που αγαπούν οι ντόπιοι

Εξαρθρώνει τα πειρατικά τηλεοπτικά δίκτυα η ΕΛΑΣ

Εξαρθρώνει τα πειρατικά τηλεοπτικά δίκτυα η ΕΛΑΣ

Δύο «αγκάθια» για την αδειοδότηση των περιφερειακών σταθμών- Η Βουλή δεν έχει ακομη αντικαταστήσει τον Γιάννη Μιχελάκη στο ΕΣΡ

Δύο «αγκάθια» για την αδειοδότηση των περιφερειακών σταθμών- Η Βουλή δεν έχει ακομη αντικαταστήσει τον Γιάννη Μιχελάκη στο ΕΣΡ

ΑΙΧΜΕΣ: Μονοπώλιο ή ελεύθερος ανταγωνισμός στα αθλητικά δικαιώματα

ΑΙΧΜΕΣ: Μονοπώλιο ή ελεύθερος ανταγωνισμός στα αθλητικά δικαιώματα