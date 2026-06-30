Η Stevie Nicks ετοιμάζει τη μεγαλύτερη έκπληξη στον γάμο της Taylor Swift

Η Stevie Nicks φαίνεται πως θα τραγουδήσει στον γάμο των Taylor Swift και Travis Kelce, σύμφωνα με νέες πληροφορίες

Με μια ματιά Η Stevie Nicks αναμένεται να παρευρεθεί στον γάμο της Taylor Swift και του Travis Kelce.

Υπάρχουν πληροφορίες ότι η Stevie Nicks θα τραγουδήσει κατά τη διάρκεια του γάμου.

Η Stevie Nicks και η Taylor Swift διατηρούν στενή φιλία και έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν.

Ο γάμος ενδέχεται να γίνει στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Όσο πλησιάζει η φημολογούμενη ημερομηνία του γάμου της Taylor Swift και του Travis Kelce, ολοένα και περισσότερες πληροφορίες έρχονται στο φως για το πώς θα είναι η μεγάλη ημέρα του διάσημου ζευγαριού. Ανάμεσα στα ονόματα που ξεχωρίζουν βρίσκεται αυτό της θρυλικής Stevie Nicks, η οποία, σύμφωνα με νέα δημοσιεύματα, δεν θα περιοριστεί μόνο στον ρόλο της καλεσμένης.

Σύμφωνα με το Rolling Stone, η εμβληματική τραγουδίστρια αναμένεται να δώσει το «παρών» στην τελετή, ενώ πληροφορίες του περιοδικού αναφέρουν ότι θα ανέβει και στη σκηνή για να ερμηνεύσει τραγούδια κατά τη διάρκεια του γάμου. Αν επιβεβαιωθεί, πρόκειται για μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της βραδιάς, καθώς η σχέση των δύο καλλιτεχνών μετρά ήδη αρκετά χρόνια.

Taylor Swift & Travis Kelce: Ο «κανόνας» για τα δώρα στον γάμο τους

Η Stevie Nicks και η Taylor Swift διατηρούν στενή φιλία, ενώ στο παρελθόν έχουν συνεργαστεί μουσικά. Μάλιστα, η τραγουδίστρια των Fleetwood Mac είχε γράψει και ένα ποίημα για την ειδική έκδοση CD του άλμπουμ “The Tortured Poets Department” που κυκλοφόρησε το 2024, δείχνοντας δημόσια τον θαυμασμό και την εκτίμησή της προς τη Swift.

Stevie Nicks will attend and possibly perform at Taylor Swift and Travis Kelce’s wedding, sources confirm to Rolling Stone https://t.co/xpbkf2K2rB — Rolling Stone (@RollingStone) June 27, 2026

Την ίδια χρονιά, η Stevie Nicks είχε μιλήσει με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τη σχέση της Taylor Swift με τον αστέρα του NFL Travis Kelce. Σε συνέντευξή της στο Rolling Stone είχε δηλώσει: «Είναι σε καλή φάση στη ζωή της αυτή τη στιγμή και πιστεύω ότι έχει έναν καλό άνθρωπο δίπλα της. Εύχομαι να ερωτεύονται όλο και πιο βαθιά κάθε μέρα και να ζήσουν μαζί για πάντα».

Η αγάπη και ο αμοιβαίος σεβασμός ανάμεσα στις δύο καλλιτέχνιδες αποτυπώθηκε και πρόσφατα, όταν η Taylor Swift, στις 10 Ιουνίου, εμφανίστηκε στον τέταρτο τελικό του NBA φορώντας μία μπλε μπλούζα με την επιγραφή «Stevie Nicks», μια κίνηση που θεωρήθηκε φόρος τιμής στη σπουδαία μουσικό.

Παρότι ούτε η Taylor Swift ούτε ο Travis Kelce έχουν επιβεβαιώσει επίσημα τις λεπτομέρειες του γάμου τους, οι φήμες γύρω από τη διοργάνωση συνεχίζονται με αμείωτο ενδιαφέρον. Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα των New York Times, η τελετή ενδέχεται να πραγματοποιηθεί στο εμβληματικό Madison Square Garden της Νέας Υόρκης λίγο πριν από την 4η Ιουλίου.

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι η τραγουδίστρια έχει μισθώσει τον χώρο για πολυήμερες εκδηλώσεις, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει μια ιδιωτική γαμήλια τελετή περίπου 100 καλεσμένων στις 2 Ιουλίου, ενώ την επόμενη ημέρα, στις 3 Ιουλίου, αναμένεται να ακολουθήσει μία μεγάλη δεξίωση με σχεδόν 1.000 προσκεκλημένους.

Αν όλα αυτά επιβεβαιωθούν, ο γάμος της Taylor Swift και του Travis Kelce αναμένεται να εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα κοσμικά γεγονότα της χρονιάς, με τη συμμετοχή της Stevie Nicks να προσθέτει ακόμη μεγαλύτερη λάμψη στη βραδιά.