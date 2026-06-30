Lionel Richie: «Είναι καλά και θα επιστρέψει στη σκηνή», καθησυχάζει η πρώην σύζυγός του

Η Brenda Harvey ενημέρωσε τους θαυμαστές ότι ο Lionel Richie είναι καλά και σύντομα θα επιστρέψει στη σκηνή

Με μια ματιά Η πρώην σύζυγος του Lionel Richie, Brenda Harvey, καθησύχασε τους θαυμαστές του, δηλώνοντας ότι είναι καλά.

Δύο συναυλίες του Lionel Richie αναβλήθηκαν μετά από αδιαθεσία στη σκηνή, κατόπιν ιατρικής σύστασης.

Ο καλλιτέχνης ανησυχεί περισσότερο για τους θαυμαστές που δεν παρακολούθησαν ολόκληρο το σόου παρά για την υγεία του.

Οι γιατροί εξετάζουν την αιτία της αδιαθεσίας, ενώ ο Richie μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ανακούφιση στους θαυμαστές του Lionel Richie έφερε η πρώτη επίσημη ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του, λίγες ημέρες μετά την αδιαθεσία που υπέστη κατά τη διάρκεια συναυλίας του στη Minnesota. Ο 77χρονος μουσικός είχε αναγκαστεί να διακόψει πρόωρα την εμφάνισή του, προκαλώντας έντονη ανησυχία στο κοινό που βρισκόταν στον χώρο αλλά και στους fans του σε όλο τον κόσμο.

Το μήνυμα που καθησύχασε τους πάντες ήρθε από την πρώην σύζυγό του, Brenda Harvey, η οποία θέλησε να ενημερώσει το κοινό για την πορεία της υγείας του. Με ανάρτησή της στο X έγραψε: «Ευχαριστούμε όλους για το ενδιαφέρον τους! Ο Lionel είναι καλά και θα επιστρέψει στη σκηνή», βάζοντας τέλος στις ανησυχίες που είχαν δημιουργηθεί μετά το απρόοπτο περιστατικό.

Lionel Richie: Αναβολή 2 συναυλιών μετά από αδιαθεσία στη σκηνή

Μετά τη διακοπή της συναυλίας, ο United Center στο Chicago εξέδωσε ανακοίνωση εκ μέρους του καλλιτέχνη, γνωστοποιώντας πως, έπειτα από ιατρική σύσταση, αναβλήθηκαν οι δύο επόμενες εμφανίσεις της περιοδείας «Sing A Song All Night Long», στην οποία συμμετέχουν και οι Earth, Wind & Fire.

Στην ανακοίνωση αναφερόταν: «Έπειτα από σύσταση των γιατρών να ξεκουραστεί και να ανακτήσει πλήρως την υγεία του, ο Lionel Richie ανέβαλε τις δύο επόμενες συναυλίες του, την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Chicago του Illinois και το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Columbus του Ohio. Ο ίδιος και οι Earth, Wind & Fire θα επιστρέψουν στη σκηνή την Τρίτη 30 Ιουνίου στο Pittsburgh της Pennsylvania».

Στη συνέχεια, η ανακοίνωση πρόσθετε: «Ο Lionel είναι συντετριμμένος που αναγκάζεται να αναβάλει αυτές τις δύο συναυλίες και ανυπομονεί να επιστρέψει στη σκηνή για τους θαυμαστές του. Ζητούμε συγγνώμη για οποιαδήποτε αναστάτωση προκαλείται στους θαυμαστές που έχουν εισιτήρια για αυτές τις δύο εμφανίσεις. Οι νέες ημερομηνίες θα ανακοινωθούν σύντομα».

Lionel Richie’s ex-wife Brenda gives update on singer’s health after on-stage medical emergency https://t.co/702kuhCaeq — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) June 29, 2026

Την ίδια στιγμή, πηγή από το περιβάλλον του τραγουδιστή μίλησε στη Daily Mail, αποκαλύπτοντας ότι οι δικοί του άνθρωποι ανησυχούν πως ο ίδιος βάζει πάντα σε πρώτη προτεραιότητα το κοινό, ακόμη και όταν η υγεία του χρειάζεται ξεκούραση.

Συγκεκριμένα, η πηγή ανέφερε: «Η οικογένεια, οι φίλοι, ακόμη και τα μέλη της μπάντας του ανησυχούν σίγουρα για την υγεία του Lionel, αλλά κανείς δεν πρόκειται να του πει να κατεβάσει ρυθμούς. Όλοι θέλουν να γίνει καλά και να συνεχίσει να κάνει αυτό που αγαπά».

Παράλληλα εξήγησε πως ο ίδιος ο καλλιτέχνης στενοχωρήθηκε περισσότερο για τους θεατές που δεν μπόρεσαν να απολαύσουν ολόκληρη τη συναυλία παρά για τον εαυτό του, λέγοντας: «Αυτή τη στιγμή, ο Lionel είναι στην πραγματικότητα περισσότερο στενοχωρημένος που οι θαυμαστές δεν είδαν ολόκληρο το σόου για το οποίο πλήρωσαν, παρά για τον εαυτό του και την υγεία του. Εκεί βρίσκεται το μυαλό του. Μισεί να απογοητεύει τον κόσμο και αισθάνεται πολύ άσχημα που η συναυλία δεν μπόρεσε να συνεχιστεί όπως είχε προγραμματιστεί».

Η ίδια πηγή αποκάλυψε ακόμη πως οι γιατροί συνεχίζουν να εξετάζουν τι ακριβώς προκάλεσε την αδιαθεσία του, προσθέτοντας: «Ακόμη περιμένει μερικές απαντήσεις για το τι ακριβώς αντιμετωπίζει, αλλά αισθάνεται ότι μπορεί να ήταν απλώς ένα επεισόδιο και όχι κάτι εξαιρετικά σοβαρό».

Σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ, διασώστες συνάντησαν τον Lionel Richie στα παρασκήνια αμέσως μετά τη διακοπή της συναυλίας και, για προληπτικούς λόγους, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο ώστε να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις πρώτες συναυλίες της κοινής περιοδείας «Sing A Song All Night Long» με τους Earth, Wind & Fire. Ο τραγουδιστής είχε μόλις ολοκληρώσει την ερμηνεία του «Three Times A Lady» στο πιάνο, όταν ανακοίνωσε ένα σύντομο διάλειμμα, κάτι που δεν συνηθίζει να κάνει στις εμφανίσεις του. Λίγα λεπτά αργότερα, αποχώρησε και η μπάντα του από τη σκηνή, ενώ περίπου 40 λεπτά μετά, ο σαξοφωνίστας Dino Soldo επέστρεψε για να ενημερώσει το κοινό λέγοντας: «Δυστυχώς, ο Lionel δεν αισθάνεται καλά. Δεν θα μπορέσει να συνεχίσει. Θα υπάρξει περαιτέρω ενημέρωση».

Παρά την αναστάτωση που προκάλεσε το περιστατικό, όλα δείχνουν πως ο Lionel Richie αναρρώνει και ετοιμάζεται να επιστρέψει σύντομα εκεί όπου νιώθει καλύτερα: πάνω στη σκηνή, δίπλα στους χιλιάδες θαυμαστές του.